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Rutte reafirma el enfado de Trump con los aliados de la OTAN pero asegura que han "captado el mensaje"
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha afirmado que la Administración está "decepcionado" por la reacción de los aliados europeos con respecto a su operación militar en Irán. No obstante, ha asegurado que los socios de Washington han "captado el mensaje" en lo que se refiere a apoyo logístico y a través de bases.
“Hemos observado cierta decepción por parte de Estados Unidos ante la reacción de los europeos sobre lo que está ocurriendo en Irán y ante el intento de Estados Unidos de garantizar un mundo más seguro mediante la reducción de la capacidad nuclear y de misiles de largo alcance de Irán", ha subrayado Rutte a la prensa a su llegada a una cumbre de la Comunidad Política Europea.
"Pero, al mismo tiempo, diría que los europeos han captado el mensaje. Ahora estamos viendo que, en lo que respecta a las solicitudes bilaterales de bases y al apoyo logístico, se está cumpliendo lo prometido", ha agregado.
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Irán ejecuta a otras tres personas por las manifestaciones de enero acusadas de colaborar con Israel y EEUU
Irán ha ejecutado a otros tres manifestantes detenidos durante las protestas de enero pasado en la ciudad nororiental de Mashad, acusados de colaborar con Israel y Estados Unidos, y de liderar disturbios que derivaron en la muerte de varios miembros de las fuerzas de seguridad, según la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.
Los ejecutados fueron condenados por participar supuestamente en actos violentos, destrucción de bienes públicos y privados, saqueos, uso de cócteles molotov y armas blancas, además de fabricar y portar una espada artesanal.
Con estas tres ejecuciones, Irán ya ha ahorcado a 12 personas condenadas por participar en las protestas de enero, sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial. Las organizaciones de derechos humanos han elevado esa cifra a más de 7.000.
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El Ejército iraní advierte que atacará cualquier buque extranjero que intente cruzar Ormuz bajo el plan de Trump
El Ejército iraní también ha utilizado la retórica belicista para responder al plan de Donald Trump de desbloquear el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y ha amenazado con atacar cualquier embarcación que intente sortear el bloqueo sin recibir la correspondiente autorización.
"Hemos reiterado que la seguridad del estrecho de Ormuz está en nuestras manos y que el paso seguro de los buques debe coordinarse con las fuerzas armadas", ha expresado Ali Abdollahi, comandante del mando unificado de las fuerzas armadas iraníes, en un comunicado recogido por los medios locales. "Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo Ejército estadounidense, será atacada si pretende acercarse e ingresar al estrecho de Ormuz".
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La Armada británica califica de "crítico" el nivel de amenaza para la seguridad en Ormuz
La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) ha asegurado que la alerta de seguridad en el estrecho de Ormuz sigue en nivel "crítico" por las operaciones militares pese al proyecto para "guiar" buques anunciado por la Administración Trump. En un breve comunicado, la organización ha avisado a los marineros sobre una "mayor presencia naval", "medidas reforzadas de protección de las fuerzas" y "congestión cerca de las zonas de fondeadero".
JMIC Advisory Note 004-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) May 4, 2026
Click here to view the full advisory note⤵️ https://t.co/Kx0bGqHRjP#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/TPQxUAW8gR
También ha llamado a tener en cuenta la "proximidad y peligros" de "cualquier mina o amenaza notificada a lo largo de las rutas de tránsito previstas" y a comunicar "cualquier actividad inusual" a los centros de notificación reconocidos.
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Un segundo superpetrolero iraní evade el bloqueo estadounidense y llega a aguas indonesias
Un superpetrolero iraní con 1,88 millones de barriles de crudo a bordo ha logrado eludir el bloqueo de la Armada de Estados Unidos y navega actualmente por aguas indonesias rumbo al archipiélago de Riau.
Según el portal especializado TankerTrackers, la nave, denominada Derya, "intentó a mediados de abril, durante el período de exención de sanciones", entregar su carga en India, "pero no lo consiguió".
Twenty-four hours have passed since a NITC VLCC supertanker entered the Lombok Strait in Indonesia with Iranian crude oil. Right now, a second such tanker named DERYA (9569700) is doing the same. She attempted to deliver 1.88 million barrels to India in mid-April during the… pic.twitter.com/cNe3PDjfvv— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 4, 2026
Los administradores de la página no detallaron cómo ni cuándo los iraníes lograron escapar de la vigilancia norteamericana, que continúa desviando "buques gemelos de vuelta a Irán" mientras mantienen un estratégico bloqueo sobre el estrecho de Ormuz.
El domingo, otra embarcación similar, la nave Huge (9357183), propiedad de la Compañía Nacional Iraní de Buques Tanque (NITC, por sus siglas en inglés), también entró en el estrecho de Lombok con crudo procedente de Teherán.
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Irán advierte a Trump que cualquier "interferencia" en Ormuz supone una "violación" de la tregua
Cualquier "interferencia" de EEUU en el estrecho de Ormuz será considerada como una violación del alto el fuego. Así ha respondido un alto funcionario iraní al anuncio del presidente Donald Trump sobre una operación "defensiva" para liberar a los buques atrapados en el Golfo Pérsico por el bloqueo de Irán.
El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del país persa, Ebrahim Azizi, ha afirmado en un mensaje en redes sociales que "cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz se considerará una violación del alto el fuego".
⚠ WARNING— ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) May 3, 2026
Any American interference in the new maritime regime of the Strait of Hormuz will be considered a violation of the ceasefire.
The Strait of Hormuz and the Persian Gulf would not be managed by Trump's delusional posts!
No one would believe Blame Game scenarios!
Azizi ha agregado que "el estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico no se regirán por las delirantes declaraciones de Trump ¡Nadie creerá en sus teorías conspirativas!". Ha reaccionado de esta forma a la puesta en marcha del denominado Proyecto Libertad, para el que el Ejército estadounidense movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares.
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