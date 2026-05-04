El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha afirmado que la Administración está "decepcionado" por la reacción de los aliados europeos con respecto a su operación militar en Irán. No obstante, ha asegurado que los socios de Washington han "captado el mensaje" en lo que se refiere a apoyo logístico y a través de bases.

“Hemos observado cierta decepción por parte de Estados Unidos ante la reacción de los europeos sobre lo que está ocurriendo en Irán y ante el intento de Estados Unidos de garantizar un mundo más seguro mediante la reducción de la capacidad nuclear y de misiles de largo alcance de Irán", ha subrayado Rutte a la prensa a su llegada a una cumbre de la Comunidad Política Europea.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, este lunes a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea. Hayk Baghdasaryan Reuters

"Pero, al mismo tiempo, diría que los europeos han captado el mensaje. Ahora estamos viendo que, en lo que respecta a las solicitudes bilaterales de bases y al apoyo logístico, se está cumpliendo lo prometido", ha agregado.