Putin trata de mediar entre Irán y EEUU: felicita a Trump por el alto el fuego pero le advierte de "consecuencias" si ataca otra vez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su encuentro de agosto en Alaska. Kevin Lamarque Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Putin felicitó a Trump por extender el alto el fuego en Irán y advirtió sobre graves consecuencias si EE.UU. o Israel retoman acciones militares. La llamada entre ambos presidentes duró más de hora y media y abordó la situación en Irán y Ucrania, así como propuestas de mediación rusa. Putin reiteró la disposición de Rusia a mediar en el conflicto de Oriente Próximo y propuso ideas para acercar posturas sobre el programa nuclear iraní. Durante la conversación, también se discutió un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania coincidiendo con la celebración del Día de la Victoria en Moscú.

Donald Trump y Vladímir Putin conversaron este miércoles por teléfono a iniciativa del presidente ruso. Era su primera toma de contacto directa desde el pasado 9 de marzo. "La conversación duró más de una hora y media. La comunicación entre los presidentes se desarrolló en un tono amistoso, fue franca y profesional", aseguró Yuri Ushakov, consejero áulico de Putin, que confirmó que los líderes discutieron la situación en Irán y Ucrania.

El presidente ruso "valoró positivamente" que Trump extendiera el alto el fuego en Irán, una decisión que, según el Kremlin, "debería dar una oportunidad a las negociaciones y, en general, contribuir a la estabilización de la situación".

"Al mismo tiempo, el presidente ruso llamó la atención sobre las inevitables y extremadamente perjudiciales consecuencias no sólo para Irán y sus vecinos, sino también para toda la comunidad internacional, si Estados Unidos e Israel vuelven a recurrir a acciones militares", deslizó Ushakov en la valoración posterior de la llamada. "Y, por supuesto, una operación terrestre en territorio iraní se considera completamente inaceptable y peligrosa", remató.

Putin telefoneó a Trump dos días después de recibir en San Petersburgo al ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, con quien quiso escenificar cercanía en un encuentro en el que destacó "la valentía y el heroísmo" con que "el pueblo iraní lucha por su independencia y soberanía".

El Kremlin demuestra así que quiere jugar un papel diplomático para resolver el conflicto en Oriente Próximo. Ushakov dejó claro que Rusia pretende "contribuir plenamente" a los esfuerzos para encontrar "una solución pacífica a la crisis", y recordó que ha propuesto "varias ideas" para acercar posturas sobre la cuestión nuclear iraní, el gran escollo que bloquea las negociaciones.

No explicó cuáles.

Este mismo miércoles, Trump confirmó desde el Despacho Oval que Putin se había ofrecido para resolver la cuestión del uranio enriquecido iraní, una mano tendida que el inquilino de la Casa Blanca rechazó. "Le dije: 'Antes de ayudarme, quiero que termines tu guerra'", respondió Trump ante la prensa.

Durante la conversación, que el presidente ruso quiso comenzar "expresando palabras de apoyo" para Trump por el intento de asesinato que sufrió el pasado sábado en el Hotel Hilton de Washington, Putin también propuso otro alto el fuego, en este caso entre Rusia y Ucrania, para poder celebrar sin sobresaltos el Día de la Victoria el próximo 9 de mayo en Moscú.

El Ministerio de Defensa ruso había confirmado esta mañana que no habría vehículos blindados ni sistemas de misiles desfilando por la Plaza Roja durante el evento por "la situación operativa actual". En Moscú temen que los drones ucranianos de largo alcance puedan aparecer en escena durante el desfile.

Trump no puso reparos a ese "pequeño alto el fuego", como lo definió. Es más, el mandatario estadounidense celebró la propuesta, de la misma forma que "valoró positivamente la tregua de Pascua anunciada recientemente por Rusia", que apenas duró un día y medio.

Siempre según la versión del Kremlin, "tanto Vladímir Putin como Donald Trump expresaron, en esencia, valoraciones similares sobre el comportamiento del Gobierno de Kiev encabezado por [Volodímir] Zelenski, que, alentado por los europeos y con su apoyo, sigue una línea de prolongación del conflicto".

"Tuvimos una buena conversación, lo conozco desde hace mucho tiempo", se limitó a decir Trump.