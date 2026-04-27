Irán estudia la solicitud de Trump para entablar negociaciones: "Ellos no han logrado ni uno de sus objetivos"

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, asiste a una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en la Biblioteca Presidencial Boris Yeltsin en San Petersburgo, Rusia, el 27 de abril de 2026. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Irán está estudiando la solicitud de negociaciones propuesta por el presidente estadounidense Donald Trump. El ministro iraní Abbas Araqchi afirmó que Estados Unidos no ha logrado ninguno de sus objetivos respecto a Irán. Araqchi destacó que Irán y Rusia mantienen una alianza estratégica y que su cooperación continúa firme.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, dijo este lunes que Teherán estaba estudiando la solicitud de negociaciones del presidente estadounidense Donald Trump, según una publicación en la cuenta de Telegram del ministro.

En declaraciones a la prensa en Rusia, afirmó que Trump solicitó negociaciones porque Estados Unidos no ha logrado ninguno de sus objetivos.

"Es evidente que Irán se ha enfrentado a la mayor superpotencia del mundo y ellos no han logrado ni uno solo de sus objetivos. Por eso han solicitado negociaciones, y nosotros lo estamos evaluando", ha explicado.

Asimismo, ha añadido que "Irán y Rusia son socios estratégicos; ellos siempre nos apoyan y nosotros también a ellos, y nuestra cooperación continúa".

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