Teherán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz para la navegación ante el bloqueo naval impuesto por Trump

Una imagen tomada con un dron muestra al petrolero Agios Fanourios I, con bandera de Malta, que navegó por el estrecho de Ormuz , llegando a aguas territoriales iraquíes frente a Basora, Irak. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Irán ha vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz para la navegación, tras acusar a EE.UU. de incumplir el alto el fuego y mantener un bloqueo naval. El Ejército iraní afirma que solo permitirá el tránsito marítimo bajo estricta administración y control de sus fuerzas armadas, con rutas designadas y autorización previa. El presidente del Parlamento iraní advierte que Ormuz no permanecerá abierto si continúa el bloqueo estadounidense, denunciando afirmaciones falsas de Trump sobre el paso marítimo. Donald Trump amenaza con no prorrogar el alto el fuego con Irán si no se alcanza un acuerdo de paz antes del miércoles, y plantea nuevas acciones militares si fracasan las negociaciones.

Ni 24 horas ha permanecido Ormuz abierto. El Ejército de Irán ha anunciado este sábado su decisión de volver a restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz tras denunciar que Estados Unidos ha incumplido los términos del alto el fuego pactado el 8 de abril al mantener su cierre perimetral de la zona.

En un comunicado publicado por la radiotelevisión pública iraní, IRIB, el Ejército explica que, a pesar de que accedió "de buena fe" y "tras los acuerdos previos alcanzados en negociaciones" a "permitir el paso controlado de un número limitado de petroleros y buques mercantes por el estrecho", los estadounidenses "continúan participando en actos de piratería y bandidaje bajo el pretexto de un supuesto bloqueo".

Por ello, el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari de Irán, ha anunciado que el control del estrecho vuelve "a su estado anterior", esto es, "bajo la estricta administración y control de las fuerzas armadas".

"Hasta que Estados Unidos ponga fin a la completa libertad de circulación de buques entre Irán y entre Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso", ha añadido.

Esta madrugada, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió en X que el estrecho de Ormuz "no permanecerá abierto” si continúa el bloqueo estadounidense, al denunciar “afirmaciones falsas” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el estratégico paso marítimo y las negociaciones de paz.

“Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones”, aseveró Qalibaf, quien encabezó la delegación de su país en las negociaciones del sábado pasado con EE.UU. en Islamabad.

El dirigente iraní señaló además que el tránsito marítimo por el estrecho se realizará conforme a “rutas designadas” y con “autorización de Irán”.

Trump dijo anoche, en un discurso en Arizona, que el estrecho está “completamente abierto” para el comercio y planteó la posibilidad de entrar en Irán para extraer el uranio enriquecido con excavadoras junto con la República Islámica.

El mandatario señaló que entrarán a Irán para llevarse a Estados Unidos el "polvo nuclear", en referencia al uranio enriquecido y dijo que esto será posible con una alianza con Teherán.

Esta idea ya fue descartada este viernes por el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, en una entrevista con la televisión estatal donde aseguró que el uranio no saldrá del país.

Alto el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz para poner fin al conflicto, que entra en su octava semana.

Trump dijo que no sabía concretamente qué haría si no hay un acuerdo antes del fin del cese al fuego pero que "quizás no lo prorrogue", cuando fue consultado por periodistas en su regreso a la Casa Blanca esta noche.

"Quizá no lo prorrogue. Así que tenemos el bloqueo y, por desgracia, tendremos que volver a lanzar bombas", concluyó el republicano.

Además, el mandatario aclaró que el alto al fuego entre Líbano e Israel no está condicionado con el progreso de las conversaciones con Irán.

Durante la jornada, Trump había adelantado a medios locales que esperaba una nueva ronda de negociaciones durante el fin de semana para encontrar un acuerdo definitivo y más tarde publicó que Irán había notificado de la apertura total del estrecho de Ormuz.

En un evento electoral en Arizona, el republicano minimizó las diferencias actuales con Teherán en busca de hacer entender que un acuerdo está cerca de concretarse.