Europa presiona para extender el alto el fuego a Líbano: Meloni cancela el acuerdo militar con Israel y Macron llama a Trump

Las claves nuevo Generado con IA Italia suspende la renovación del acuerdo de entrenamiento militar con Israel debido a los ataques sufridos por soldados italianos en Líbano. Francia insta a Estados Unidos e Irán a reanudar negociaciones e insiste en que el alto el fuego debe extenderse también al Líbano. Francia y Reino Unido impulsan una coalición para restaurar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz mediante una misión defensiva. Israel y Líbano exploran una solución sostenible al conflicto, centrando el problema en la milicia Hezbolá, mientras continúan los bombardeos en territorio libanés.

Italia y Francia han redoblado la presión sobre Israel y Estados Unidos de cara al encuentro diplomático que se celebrará en Washington para abordar la extensión del alto el fuego pactado con Irán también al Líbano.

En la mañana del martes, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciaba que suspendía la renovación automática del acuerdo de entrenamiento militar que mantiene su país con Israel, citando los conflictos abiertos en Oriente Próximo.

La decisión de Meloni deriva de los ataques con fuego israelí sufridos por los soldados italianos que colaboran en la misión de paz en Líbano. Se tomó junto a los ministros de Exteriores y Defensa, Antonio Tajani y Guido Crosetto, según explican fuentes a Reuters.

En paralelo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha mantenido conversaciones telefónicas tanto con el presidente estadounidense, Donald Trump, como con el iraní, Masud Pezeshkian.

Macron les ha instado a "reanudar las negociaciones interrumpidas en Islamabad, a aclarar los malentendidos y evitar nuevas fases de escalada". No obstante, aclara que es "esencial" que el alto el fuego sea respetado "estrictamente" y que incluya también al Líbano.



El presidente ha considerado prioritario reabrir el estrecho de Ormuz "de manera incondicional, sin controles ni peajes, en el menor plazo posible". Para ello, Francia y Reino Unido convocarán a países "no beligerantes" para una misión multilateral "puramente defensiva".

Esta coalición, cuya lista definitiva de miembros no se ha hecho pública todavía, tendrá por objetivo "restaurar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz" cuando "las condiciones de seguridad lo permitan".



El propio Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, copresidirán desde París la reunión cinco días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que Estados Unidos iba a tomar el control del estrecho de Ormuz.

"Hezbolá es el problema"

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunirán en Washington seis semanas después del inicio de la operación militar de Israel contra Hezbolá en Líbano.

La milicia chií entró en combate con Israel el 2 de marzo, dos días después del comienzo de la operación 'Furia Épica' contra Irán, como medida de apoyo a Teherán. Los bombardeos israelíes dejan hasta la fecha más de 2.000 muertos en el Líbano.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó a pocas horas del comienzo de las conversaciones directas que su país quiere "alcanzar la paz y la normalización" con el país vecino. Según él, el problema de ambos es Hezbolá.

"Israel y el Líbano no tienen grandes disputas entre sí", dijo Saar durante una rueda de prensa en Jerusalén, recordando que el Gobierno libanés se comprometió a desmantelar estas milicias.

"Podemos hablar sobre los términos de un acuerdo marco para el futuro, pero recordemos que el problema para la seguridad de Israel es el problema para la soberanía del Líbano: Hezbolá", insistió. "Queremos alcanzar la paz y la normalización", añadió.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, formará parte de las conversaciones entre los embajadores. Israel y Líbano no mantienen relaciones diplomáticas formales, y se encuentran técnicamente en guerra desde la fundación de Israel en 1948.

En 2022, bajo auspicio de Estados Unidos, llegaron a un acuerdo bilateral para establecer una frontera marítima entre ambos países. En diciembre de 2025 volvieron a encontrarse para avanzar en el plan que puso fin al enfrentamiento Israel-Hezbolá de 2024.

El presidente libanés, Joseph Aoun, consideró este lunes que su país e Israel tienen la posibilidad de lograr una "salida sostenible" al conflicto, pero alertó de que ambos deberán hacer concesiones.



"Ahora existe la oportunidad de alcanzar una solución sostenible, que es lo que desea el Líbano, pero esta no puede ser unilateral. Israel debe responder a los llamamientos libaneses, árabes e internacionales para que cese sus ataques contra el Líbano e inicie negociaciones".