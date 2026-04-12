Irán dice que la situación en el estrecho de Ormuz no cambiará si EEUU no acepta un "acuerdo razonable"

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, durante su llegada a Islamabad este sábado. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Irán afirma que no habrá cambios en el estrecho de Ormuz si EEUU no acepta un acuerdo "razonable" tras las negociaciones en Islamabad. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, sostiene que la falta de acuerdo se debe a la desconfianza hacia la delegación estadounidense. EEUU exige a Irán un compromiso firme de no desarrollar armas nucleares como condición para avanzar en las conversaciones. Pakistán expresa su gratitud a ambos países por valorar sus esfuerzos en busca de un alto el fuego en la región.

Uno de los puntos clave durante las conversaciones en Islamabad ha sido la situación en el estrecho de Ormuz, donde Irán ha incidido que no habrá ningún tipo de cambio si Estados Unidos no es capaz de aceptar "un acuerdo razonable".

"Irán no tiene prisa, y a menos que EEUU acepte un acuerdo razonable, no habrá cambios en la situación del estrecho de Ormuz", ha asegurado la agencia iraní Mehr.

Desde la delegación iraní instan a que ahora es el momento de que desde Washington aborden los temas tratados de una manera "realista".

Además de Ormuz, dentro de sus líneas rojas se incluyen el desbloqueo de fondos y un alto el fuego efectivo que se extienda al Líbano, a cambio de flexibilizar el protocolo de seguridad en este punto vital para el comercio petrolero mundial.

Tras 21 horas de negociaciones, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, declaró este domingo que si no se llegó a un acuerdo conEstados Unidos fue porque "no logró ganarse la confianza de la delegación".

Asimismo, Qalibaf ha asegurado que desde Irán habían planteado iniciativas "con visión de futuro" y que la delegación estadounidense, liderada por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, había "comprendido la lógica y los principios" del país, pero "es hora de que decidan si pueden ganarse" su confianza o no.

"Estados Unidos ha comprendido la lógica y los principios de Irán, y es hora de que decidan si pueden ganarse nuestra confianza o no", ha sentenciado este domingo el presidente del Parlamento iraní a través de una publicación en su perfil de X.

El límite estadounidense

En cambio, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha declarado a los medios este domingo que si no se logró llegar a un acuerdo con el régimen de los ayatolás fue a raíz de su negativa a asumir un compromiso firme de no buscar un arma nuclear a largo plazo, catalogándolo como una mala noticia.

Aunque no se haya llegado a un acuerdo, antes de abandonar la capital paquistaní, Vance aseguró que la buena noticia ha sido mantener "varias conversaciones sustanciales con los iraníes".

"La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo. Y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos [...] hemos dejado muy claras nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no, [...] pero ellos han optado por no aceptar nuestros términos", ha afirmado el vicepresidente estadounidense en la comparecencia ante los medios.

Este mismo sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que había comenzado el "proceso de limpieza" de minas en la vía marítima, donde circulaba alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial de petróleo, y aseguró que pronto reabrirá el estrecho.

Agradecimiento de Pakistán

Aunque EEUU e Irán se hayan ido de Islamabad sin llegar a un acuerdo, el ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, ha querido expresar su gratitud a ambos países por apreciar los esfuerzos de Pakistán para ayudar a lograr el alto el fuego.