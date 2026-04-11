El grupo islamista palestino Hamás celebró este sábado el inicio de las conversaciones directas entre delegaciones de Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán) con el fin de acordar una hoja de ruta que ponga fin a la guerra.



"Hamás celebra el alto el fuego de dos semanas entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, así como el inicio de las negociaciones hoy en Pakistán para poner fin de forma completa e integral a la guerra y la agresión sionista-estadounidense", afirmó el grupo islamista palestino en un comunicado.



Hamás consideró que, a través de este conflicto de escala global, Israel "pretendía modificar el mapa político y geográfico de la región para asegurar su supervivencia y lograr el dominio absoluto".



"Sin embargo, la firmeza y la resiliencia de la República Islámica, tanto de su pueblo como de sus líderes, impidieron el logro de los objetivos sionistas-estadounidenses, lo que contribuyó al colapso del plan sionista", añadió Hamás, grupo afiliado al conocido como Eje de la Resistencia iraní, con el que Teherán ha buscado durante años expandir su influencia en la región y contrarrestar el poder de Israel.



El comunicado de Hamás concluye mostrando su confianza en el papel de Pakistán como mediador para conseguir la "reunificación de los países árabes e islámicos" ante lo que, para el grupo islamista palestino, es un intento de Israel de "crear discordia".