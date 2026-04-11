Las autoridades iraníes han anunciado que no habrá negociaciones con Estados Unidos hasta que el alto el fuego se aplique también en Líbano. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que su Ejército seguirá con su ofensiva contra Hezbolá. La frágil tregua se sitúa en un limbo antes de la cumbre de paz programada para este fin de semana en Islamabad.
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Estados Unidos está de acuerdo en liberar los activos congelados de Irán "retenidos en Qatar y otros bancos extranjeros", según Reuters.
Estados Unidos estaría de acuerdo en liberar los activos congelados de Irán "retenidos en Qatar y otros bancos extranjeros", según una fuente iraní ha confirmado a Reuters.
Gesto que Teherán considera como una prueba de buena voluntad y una señal de seriedad respecto a un acuerdo de paz.
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Hamás aplaude el inicio de las conversaciones entre EEUU e Irán para terminar la guerra
El grupo islamista palestino Hamás celebró este sábado el inicio de las conversaciones directas entre delegaciones de Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán) con el fin de acordar una hoja de ruta que ponga fin a la guerra.
"Hamás celebra el alto el fuego de dos semanas entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, así como el inicio de las negociaciones hoy en Pakistán para poner fin de forma completa e integral a la guerra y la agresión sionista-estadounidense", afirmó el grupo islamista palestino en un comunicado.
Hamás consideró que, a través de este conflicto de escala global, Israel "pretendía modificar el mapa político y geográfico de la región para asegurar su supervivencia y lograr el dominio absoluto".
"Sin embargo, la firmeza y la resiliencia de la República Islámica, tanto de su pueblo como de sus líderes, impidieron el logro de los objetivos sionistas-estadounidenses, lo que contribuyó al colapso del plan sionista", añadió Hamás, grupo afiliado al conocido como Eje de la Resistencia iraní, con el que Teherán ha buscado durante años expandir su influencia en la región y contrarrestar el poder de Israel.
El comunicado de Hamás concluye mostrando su confianza en el papel de Pakistán como mediador para conseguir la "reunificación de los países árabes e islámicos" ante lo que, para el grupo islamista palestino, es un intento de Israel de "crear discordia".
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Israel continúa sus ataques en el sur del Líbano y sus cazas sobrevuelan Beirut
El Ejército israelí continuó este sábado su oleada de ataques contra diferentes puntos del sur del Líbano y sus cazas sobrevolaron la capital, Beirut, después de que anoche la Presidencia libanesa anunciara un primer contacto telefónico con Israel para discutir un alto el fuego, informaron medios oficiales.
La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) dijo que Israel atacó diferentes localidades del sur del país mediterráneo, como Mansouri, Jouya, Qantara o Tebnine, donde un bombardeo impactó "cerca" de un hospital público, sin que hasta el momento se hayan registrado víctimas en estas acciones.
Además, la agencia estatal afirmó que "el enemigo israelí rompió la barrera del sonido en dos ocasiones, con aviones de guerra volando a baja altitud sobre Beirut" y los suburbios meridionales de la capital conocidos como el Dahye, que han sido duramente castigados por Israel desde el inicio de las hostilidades con Hizbulá el pasado 2 de marzo.
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Irán llega a Islamabad con "buena voluntad" para negociar, pero recalca una "absoluta desconfianza" hacia EEUU
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, ha afirmado a su llegada a Islamabad que su delegación mantiene la "buena voluntad" para negociar aunque recalca su absoluta falta de confianza hacia Estados Unidos.
"Tenemos buena voluntad, pero no confiamos en Estados Unidos debido a las experiencias de las últimas conversaciones", ha sentenciado Ghalibaf tras aterrizar en la capital paquistaní como cabeza de la delegación que negociará este sábado con la parte estadounidense liderada por JD Vance.
El líder del Legislativo iraní denuncia que la experiencia previa con Washington ha estado "marcada por el fracaso y el incumplimiento de compromisos", asegurando que en dos ocasiones fueron atacados en medio de procesos de diálogo.
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El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán espera que EEUU e Irán participen de forma constructiva en las conversaciones de paz
El ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, dijo el sábado que esperaba que Estados Unidos e Irán participaran de manera constructiva en conversaciones de paz, coincidiendo con la llegada de la delegación estadounidense a la capital paquistaní.
Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Dar también reiteró el deseo de Islamabad de seguir facilitando que las partes alcancen una "solución duradera y permanente al conflicto".