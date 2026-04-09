Netanyahu anuncia "negociaciones directas" con Líbano para un plan de paz que incluya desarmar a Hezbolá

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el pasado marzo una de las pocas ruedas de prensa que ha dado desde el inicio de la guerra. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Benjamin Netanyahu anuncia el inicio de negociaciones directas con Líbano para un plan de paz que contemple el desarme de Hezbolá. El primer ministro israelí indica que las conversaciones buscarán establecer relaciones pacíficas entre Israel y Líbano. El anuncio llega tras un alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, aunque este no incluye a Líbano, donde persisten los ataques. Teherán advierte que romperá el acuerdo si continúan los bombardeos en Líbano, lo que pone en riesgo la reapertura del estrecho de Ormuz.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este jueves que ha dado órdenes para empezar a negociar con Líbano "lo antes posible" un plan de paz que incluya "desarmar a Hezbolá", milicia chií libanesa respaldada por el régimen iraní.

"Ante las reiteradas peticiones del Líbano para que se inicien negociaciones directas con Israel, ayer instruí al gabinete para que comenzara dichas negociaciones lo antes posible", ha señalado Netanyahu en un comunicado recogido por Reuters. "Las negociaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y Líbano".

En el mismo mensaje, Netanyahu ha indicado que agradecía "el llamamiento realizado hoy por el primer ministro del Líbano para desmilitarizar Beirut". Por el momento, el Gobierno libanés no ha respondido a estas declaraciones. Una hora antes, sin embargo, el presidente Joseph Aoun dijo que "la única solución es lograr un alto el fuego entre Israel y el Líbano, seguido de negociaciones directas entre ellos".

Un frágil alto el fuego

Estas declaraciones llegan dos días después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas. En las últimas horas, sin embargo, se han multiplicado las interpretaciones contradictorias sobre si el pacto incluye o no el cese de las hostilidades en Líbano.

"El alto el fuego de dos semanas no incluye Líbano, continuaremos atacando", aseguró Netanyahu la tarde del miércoles en una comparecencia en la que defendió la continuidad de su ofensiva. Apenas unas horas antes, las fuerzas israelíes lanzaron el mayor ataque desde el inicio de la guerra, que dejó más de 250 muertos y mil heridos.

Como respuesta, Teherán avisó de que respondería y rompería el acuerdo, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz para los barcos petroleros, si no se detenían los bombardeos.

Con este anuncio parece desbloquearse —por el momento—, el principal escollo para las negociaciones entre Washington y Teherán que se empezarán este sábado en Islamabad, capital de Pakistán, mediador en el conflicto.