Netanyahu descarta aplicar el alto el fuego en Líbano y ordena al Ejército israelí seguir con su ofensiva contra Hezbolá

Las claves nuevo Generado con IA Netanyahu ha descartado aplicar el alto el fuego en el sur del Líbano y ha ordenado continuar la ofensiva contra Hezbolá. El gobierno israelí afirma que el alto el fuego negociado entre EEUU e Irán no incluye el Líbano, contradiciendo a mediadores internacionales. El Ejército israelí ha intensificado los ataques en el sur de Líbano, con bombardeos a centros de mando y puentes, y ha causado más de 1.500 muertos y 1,2 millones de desplazados. Israel justifica la ofensiva por la necesidad de proteger a sus ciudadanos del norte ante ataques de Hezbolá y planea establecer una "zona de seguridad" en territorio libanés.

La guerra de Irán y sus extensiones no tendrá un alto el fuego en todos sus frentes. Israel ha aplaudido el acuerdo alcanzado por la Administración estadounidense y la República Islámica para cesar los ataques cruzados durante al menos dos semanas, pero se ha negado a interrumpir su ofensiva en el sur del Líbano contra el grupo chií Hezbolá.

En un mensaje publicado en redes sociales por el gabinete de Benjamin Netanyahu, el Gobierno israelí ha asegurado que el alto el fuego "no incluye Líbano". Unas declaraciones que contradicen el anuncio de Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, país que ha ejercido de mediador, de que EEUU "y sus aliados" han aprobado la suspensión de su campaña militar "con efecto inmediato" en todos los teatros de operaciones.

En las últimas semanas, después de que Hezbolá lanzase una serie de ataques de represalia tras los bombardeos iniciales contra Irán del pasado 28 de febrero, el Ejército israelí ha lanzado una implacable ofensiva terrestre en el sur de Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel han atacado centros de mando del grupo chií, más de media docena de puentes y ha reivindicado la muerte de más de un millar de "terroristas".

The United States has told Israel that it is committed to achieving these goals, shares by the US, Israel and Israel's regional allies, in the upcoming negotiations.



The two-weeks ceasefire does not include Lebanon. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 8, 2026

La agencia oficial de noticias libanesa NNA ha confirmado el cumplimiento de las órdenes de Netanyahu y ha informado de un ataque contra una ambulancia en Al Hulaylah que ha provocado varias víctimas mortales, sin especificar el número, y otro contra un edificio cerca del hospital Hiram, cerca de la localidad de Tiro, que se ha saldado con cuatro muertos. Las FDI han emitido este miércoles una nueva orden de evacuación para los residentes de esta ciudad.

La semana pasada, el ministro de Defensa, Israel Katz, anunció que el Ejército demolerá "todas las viviendas" en las localidades fronterizas libanesas "siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanun [aplicado] en la Franja de Gaza". Tel Aviv ha ordenado a sus tropas establecer una "zona de seguridad" en el país vecino de unos 30 kilómetros hasta el río Litani y ha justificado la ofensiva en la necesidad de proteger a los ciudadanos del norte de Israel de los ataques aéreos.

La campaña militar israelí en Líbano ha dejado al menos 1.500 muertos, 4.800 heridos y 1,2 millones de desplazados. El país se vio envuelto en la guerra de Oriente Próximo cuando Hezbolá lanzó cohetes contra territorio del Estado Judío en solidaridad con Irán, dos días después de que Teherán fuera atacada por Tel Aviv y Washington.

En su primera valoración hecha a través de las redes sociales, Netanyahu sí ha respaldado la decisión de Trump de suspender los bombardeos contra Irán durante 14 días con la condición de la apertura del estrecho de Ormuz. "Israel también apoya los esfuerzos de EEUU para asegurar que Irán ya no represente una amenaza nuclear, de misiles y terrorista" para la región y para el resto del mundo, ha subrayado el gabinete del primer ministro.