Una errata en el post del primer ministro pakistaní que llevó al alto al fuego entre EEUU e Irán levanta dudas: ¿se lo dictaron?

Las claves nuevo Generado con IA Una errata en un mensaje del primer ministro pakistaní sobre la tregua entre EEUU e Irán ha generado sospechas sobre la autoría del texto. El mensaje fue publicado inicialmente con la frase 'Borrador - Mensaje del Primer Ministro Pakistaní en X', lo que levantó dudas sobre si fue escrito por el propio gabinete o por actores externos. Algunos usuarios y analistas sugieren que el mensaje pudo haber sido redactado o revisado por funcionarios estadounidenses, mientras que otros lo atribuyen a un error de incompetencia en el equipo de comunicación pakistaní. La polémica surge en el contexto de la mediación de Pakistán para un alto al fuego de dos semanas entre EEUU e Irán, incluyendo la reapertura de Ormuz.

La tregua entre Estados Unidos e Irán, firmada gracias a la mediación de Pakistán, no está exenta de suspicacias. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, instó desde las redes a ambos "a buscar una solución pacífica".

El mandatario intervino con un mensaje en la red social 'X' pocas horas antes de que terminase el plazo acordado por Donald Trump para "acabar con la civilización" en Irán.

Posteriormente, Sharif se mostró satisfecho con el modo en el que avanzaban las negociaciones, felicitando a ambas partes por detener el conflicto durante dos semanas.

Al mismo tiempo se hacía eco de lo logrado por Trump, con Irán garantizando la apertura de Ormuz tras aceptar la tregua propuesta por Pakistán para esos 15 días.

La controversia comenzó cuando los usuarios señalaron que el tuit había sido corregido. Originalmente, el mensaje mostraba este encabezado escrito en inglés: 'Borrador - Mensaje del Primer Ministro Pakistaní en X'.

Publicado un minuto antes de que se editara la versión final, esta frase ha generado un debate sobre la verdadera autoría de esta publicación.

Mensaje borrador publicado por el primer ministro pakistaní. X

Finalmente, la edición final del mensaje, terminó con el mismo texto pero sin la primera frase, en lo que parecía un mensaje previamente preparado.

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Ryan Grim, fundador del subforo Drop Site, ha sugerido que probablemente el mensaje no fue escrito ni por Sharif ni por su gabinete, señalando que su propio personal no se referiría a él como "primer ministro de Pakistán" en inglés.

Su teoría, concluía, es que la publicación podría haber sido escrita por EEUU.

Críticas en redes

Este error suscitó duras críticas por parte de algunos internautas, que lamentaron "la baja capacidad" del gobierno pakistaní a la hora de verificar las publicaciones oficiales que van a realizar en redes sociales.

Por su parte, otro usuario de la red social también se alejó de las teorías de la conspiración y aseguró que "se trataba de incompetencia" por parte de la administración liderada por Sharif.

"Los gobiernos de todo el mundo cometen errores, pero cuando la declaración oficial de su Primer Ministro sobre la guerra y las demoras lo menciona, plantea serias dudas sobre la disciplina del mensaje y la calidad del personal", afirmó.

Bandera estadounidense en el consulado de EEUU en Karachi, capital de Pakistán. Reuters

Entretanto, otros sí alimentaron las supuestas teorías conspiratorias, de que el mensaje no estaba redactado por Islamabad.

La aparente etiqueta de borrador ha alimentado la especulación de que el mensaje podría haber sido preescrito, y varios usuarios cuestionan si la comunicación diplomática de Pakistán se elabora de forma independiente o si está influenciada externamente.

En primer lugar, resulta llamativo que desde el equipo de comunicación del Ejecutivo pakistaní no se revise una publicación tan importante como ésta, al tratarse de una negociación entre dos países para poner fin a una guerra que estaba tomando toda la actualidad internacional.

Por otro lado, el tono del mensaje, la escritura y el modo de referirse a su propio primer ministro, apuntan a la idea de que este texto pudo ser preparado o al menos revisado por funcionarios del propio gabinete de EEUU.

Dado que la oferta de Pakistán es lo que permitió tanto a Trump como a sus contrapartidas iraníes apostar por la tregua de quince días, cunde la teoría de que se trató de una escenificación con un texto previamente pactado para permitir a ambas partes presentar sus concesiones como una victoria sobre el rival.