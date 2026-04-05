Salvar al segundo piloto: los comandos de EEUU que actúan como "navaja del ejército suizo" cuando un avión es derribado

La tensión en la región aumenta mientras Trump da un ultimátum a Irán para abrir el estrecho de Ormuz, advirtiendo de posibles represalias en 48 horas.

El piloto fue rescatado sano y salvo tras permanecer tras las líneas enemigas, gracias a la acción de comandos especializados en búsqueda y rescate en combate (CSAR).

Irán ofreció una recompensa de 76.000 dólares por el piloto desaparecido, considerándolo una moneda de cambio poderosa en el conflicto.

EEUU llevó a cabo una compleja operación de rescate en Irán para salvar al segundo piloto de un F-15 derribado, utilizando helicópteros Black Hawk y equipos de élite.

A contrarreloj y con helicópteros Black Hawk. Así han sido las labores de rescate en Irán para recuperar con vida al segundo piloto del avión de combate estadounidense derribado, el F-15E Strike Eagle.

"¡LO LOGRAMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación", indicó Trump este domingo en un mensaje en su red Truth Social.

El viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Próximo el pasado 28 de febrero. Uno de los dos tripulantes fue rescatado, pero el otro permaneció desaparecido, lo que desató una búsqueda frenética.

Irán ofrecía una recompensa de 76.000 dólares por este militar desaparecido, lo que lo convertía en una "moneda de cambio muy poderosa", según reconoció Laurel Rapp, directora del programa de Estados Unidos de Chatham House.

Para localizarle se ha llevado a cabo una misión de búsqueda y rescate en combate (CSAR) de las más complejas y urgentes para las que se prepara el ejército estadounidense.

Según explicaba un antiguo comandante del escuadrón de paracaidistas de rescate a la BBC, habrían sido necesarios al menos 24 soldados rastreando la zona en helicópteros para localizar al piloto que estaba desaparecido.

Se trata de equipos que están preparados para saltar de los aviones y, una vez en tierra, lanzarse a la búsqueda de la persona desaparecida. "Son la navaja suiza de la Fuerza Aérea" estadounidense, asegura.

"Es extremadamente peligroso"

Decir que este tipo de misiones son "desgarradoras y extremadamente peligrosas es quedarse corto", señala con contundencia el mencionado comandante a CBS News.

Una misión de estas características se suele dar en territorio enemigo profundo y esto complica las labores de rescate.

Zona en la que se buscaba al piloto de EEUU que ha sido rescatado en Irán.

Los paracaidistas tienen que saltar, prestar asistencia sanitaria al desaparecido y, a la vez, tratar de evadir al enemigo para llegar hasta una zona segura donde poder ser rescatados y poder volver sanos y salvos.

A estos equipos de élite se les conoce como las navajas suizas de la Fuerza Aérea y están sometidos a entrenamientos "en todo el mundo", asegura el excomandante.

Están entrenados para estas misiones y suelen desplegarse cerca de las zonas de conflicto donde pueden perderse o derribar aeronaves.

Todo un dispositivo de helicópteros, aviones de reabastecimiento en vuelo como apoyo y otras aeronaves militares se despliegan para rastrear la zona.

Incredible footage of US airforce recovery helicopters deep into Iran flying over the Khuzestan Province. pic.twitter.com/zTjjv6WvHR — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) April 3, 2026

Sano y salvo

El presidente estadounidense precisó que el rescatado se encuentra "sano y salvo" a pesar de confirmar que recibió heridas, sin revelar la gravedad de estas, según informa Efe.

"Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo", afirmó el mandatario al asegurar que vigilaban de cerca su localización mientras planeaban el rescate.

"¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!", subrayó Trump, al señalar que ningún soldado resultó herido o muerto durante el operativo de rescate, del que no aportó más detalles.

El Comando Central de Estados Unidos mantiene varios grupos cerca de Irán para poder llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate en caso de derribo de aviones de combate, como ha sido el caso.

Tal y como han contado varios funcionarios estadounidenses al New York Times estos equipos se encuentran tanto en Irak como en Siria.

La prioridad del equipo de rescate ha sido buscar señales de vida, según contaba el ex especialista en operaciones del Cuerpo de Marines, Jonathan Hackett.

Lo primero que hicieron fue "reconstruir la ubicación y basar la búsqueda en la velocidad a la que podría moverse en el terreno", señalaba Hackett.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria había advertido estos días de que también estaba rastreando la zona donde cayó el caza.

Las labores del CSAR

La Fuerza Aérea de Estados Unidos con capacidades de búsqueda y rescate en combate, CSAR, está entrenada para rescatar y encontrar al personal militar.

Los paracaidistas de rescate son los que forman este cuerpo de élite y se encargan de realizar las operaciones especiales del ejército en territorio de guerra.

"Hacemos esto para que otros puedan vivir", es el lema de este grupo.

Y es que sin ellos muchas de las personas desaparecidas en lugares de conflicto probablemente no lograrían sobrevivir sin su ayuda.

Eso sí, necesitan contar con paracaidistas que estén especializados en combate para tratar de despistar al enemigo y que la misión se complete con éxito, pero también con equipos de paramédicos.

Por eso reciben cursos en medicina de combate, operaciones complejas de recuperación y armamento.

Además, cuentan con equipos dirigidos por oficiales especializados en rescate de combate para planificar y coordinar estas misiones.

Unas operaciones que son peligrosas no sólo para el equipo, sino para el resto de militares sobre el terreno en territorio hostil.

Máxima tensión

Por otra parte Trump volvió a dar a Irán un nuevo ultimátum este sábado.

El lunes es la fecha límite que ha dado Trump al régimen iraní para abrir el estrecho de Ormuz: "Quedan 48 horas antes de que se desate el infierno sobre ellos", sentenciaba el mandatario en la red Truth Social.

Por eso, la tensión se mantiene todavía al máximo nivel y la mirada está puesta en este lunes. Con el mundo pendiente de los nuevos ataques o acciones que pueda emprender el mandatario estadounidense sobre territorio iraní.