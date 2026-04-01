Trump señala a Francia y Reino Unido, da un ultimátum a la OTAN por Ormuz e insinúa que EEUU se retirará en breve

Las tensiones entre EEUU y sus aliados europeos aumentan, con episodios de bloqueo de bases y espacio aéreo a operaciones militares estadounidenses.

Trump y altos cargos de su administración sugieren revisar la relación con la OTAN y cuestionan la defensa común si Europa no colabora más activamente.

El presidente estadounidense critica a Francia, Reino Unido y otros aliados de la OTAN por su falta de cooperación militar contra Irán.

Trump amenaza con retirar a EEUU del conflicto en Ormuz si no se reabre el tráfico marítimo antes del 6 de abril.

Transcurrido más de un mes desde el comienzo de la operación 'Furia Épica' de Estados Unidos e Israel contra Irán, la paciencia del presidente Donald Trump llega al límite. Tanto, que en sus últimas declaraciones ha planteado que su país podría retirarse unilateralmente del conflicto.

El presidente de EEUU otorgó de plazo hasta el 6 de abril para avanzar en las conversaciones de paz con Irán auspiciadas por Pakistán, China y Arabia Saudí. La Casa Blanca exigía la reapertura del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, o bombardearía las centrales eléctricas iraníes.

Sin embargo, Trump ha dado señales de abandonar este objetivo en las últimas 24 horas. En declaraciones al New York Post, restaba importancia a la situación en la zona, afirmando que el tránsito del petróleo se restablecerá "automáticamente" cuando EEUU se retire.

En cuanto a la seguridad de los cargueros y petroleros que transiten por el estrecho, el mandatario ha insinuado que las defensas iraníes se encuentran lo suficientemente debilitadas como para que terceros países se ocupen de asegurarlo.

"Ya no les queda fuerza", ha valorado. "Que los países que utilizan el estrecho lo abran… porque me imagino que quien controle el petróleo estará encantado de abrirlo". Trump añadía que la presencia estadounidense en el golfo Pérsico "no duraría mucho más".

Se trata de un nuevo dardo a los países aliados, en particular los europeos, a los que acusa de falta de cooperación en la guerra en Irán. El presidente estadounidense les ofrecía dos opciones esta mañana: comprar el petróleo a EEUU, o "tomar el estrecho" ellos mismos.

Castigar a los países de Europa

La cólera de Trump contra Europa, Reino Unido y la OTAN tiene que ver con las reticencias de distintos estados sobre el uso de las bases militares en su territorio para el repostaje de aviones implicados en la guerra contra Irán.

Por primera vez, además, Trump cargaba contra Francia, a la que tachaba de prestar "muy poca ayuda" por impedir a aviones iraníes cargados con material "volar por su espacio aéreo". Fuentes diplomáticas francesas confirmaron que el rechazo ocurrió el fin de semana.

Según París, los aviones israelíes transportaban armas estadounidenses que podrían haber sido usadas tanto contra Irán como contra Hezbolá en el Líbano. La decisión se tomó siguiendo la misma política que adoptaron desde el inicio del conflicto, argumentan.

En la misma jornada se ha conocido que el Ministerio de Defensa de Italia impidió el aterrizaje de aviones estadounidenses que se dirigían a Oriente Próximo en la base de Sigonella, Sicilia. EEUU no había pedido el "permiso especial", explican, para un uso no recogido en los pactos.

Reino Unido, finalmente, ha vuelto a ser objeto de la ira del magnate, que lo califica de "antiguo aliado", por no haberse involucrado en la "decapitación de Irán". El primer ministro, Keir Starmer, es objeto frecuente de derisión por parte de Trump. "No es ningún Churchill", ha dicho de él.

¿Qué represalias puede tomar?

Anteriormente, la administración Trump había advertido a España por su rechazo a permitir usar las bases de Rota y Morón a los aviones implicados en la operación 'Furia Épica'. A instancias del 'halcón' Lindsey Graham, planteaba desplazar las instalaciones de EEUU a países más afines.

Incluso Alemania, un país que ha ejercido de fiel escudero de Washington y aloja la base americana de Ramstein, la mayor de Europa, no ha podido evitar el debate. El presidente Frank-Walter Steinmeier llegó a calificar la guerra de 'ilegal'.

El primero en advertir de represalias tras el conflicto ha sido el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Este lunes avisaba que su país "revisaría" la relación con la OTAN por los incidentes sobre los espacios aéreos y la asistencia a aviones militares.

"Si la OTAN consiste únicamente en que nosotros defendamos a Europa mientras ellos nos niegan derechos de bases cuando los necesitamos, no es un muy buen acuerdo", manifestaba Rubio tras reunirse con representantes europeos.

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha insistido en esta idea en su rueda de prensa en el Pentágono de este martes. A preguntas de los periodistas, afirmaba que EEUU podría renunciar a la cláusula de defensa común que vincula a los aliados de la OTAN.

"En lo que respecta a la OTAN, la decisión final está en manos del presidente. Pero puedo decir que muchas cosas han quedado al descubierto", advertía en referencia al Artículo 5 que establece que un ataque a un estado aliado es "un ataque contra todos".

"Cuando pedimos ayuda adicional o simplemente acceso, nos encontramos con preguntas, bloqueos o dudas", reprochaba Hegseth. "Una alianza no es gran cosa si tienes países que no están dispuestos a venir en tu ayuda cuando los necesitas", concluía.

Las tensiones entre Trump y la OTAN comenzaron en su primer mandato, exigiendo un aumento de la contribución del PIB al gasto militar que los miembros, incluso España a regañadientes, ha ido cumpliendo.

Sin embargo, su segunda llegada al poder ha exacerbado las tensiones, especialmente tras la crisis por Groenlandia que estuvo cerca de provocar un conflicto armado entre miembros de la Alianza Atlántica.

Aunque las represalias a las que alude EEUU se dirigirían más a los fondos con los que dota a la Alianza, la ambigüedad sobre el Artículo 5 ya es de por sí un riesgo para la seguridad. Un estado como Rusia podría verse envalentonado para atacar países europeos más allá de Ucrania si considera que Estados Unidos no va a acudir en su defensa.