Israel dice haber asesinado a más de 250 altos cargos iraníes tras décadas de espionaje y el uso de la inteligencia artificial

A pesar de las bajas, el régimen iraní sigue sin mostrar signos de debilidad y mantiene el control estratégico en la región.

Las operaciones se han basado en décadas de espionaje y en el uso avanzado de inteligencia artificial para procesar información y localizar objetivos.

Israel ha asesinado a más de 250 altos cargos iraníes en un mes, incluyendo figuras clave como Alí Jamenei y altos mandos de seguridad.

Cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compareció 72 horas después del inicio de la operación 'Furia Épica', tuvo que admitir que no tenía a nadie en mente para reemplazar a los líderes caídos del régimen iraní.

¿La razón? La mayoría de los candidatos identificados por la inteligencia estadounidense "estaban muertos". Existía un segundo grupo, pero tampoco tenía garantías de que siguieran vivos. Tendrían que recurrir a "una tercera oleada", y pronto "no conocerían a nadie".

Con estas palabras, Trump desvelaba la eficacia de la campaña israelí 'Rugido del león' para asesinar a los líderes de la República Islámica. The Washington Post revela ahora sus tácticas: una mezcla de Inteligencia Artificial y experiencia táctica que impresiona hasta a EEUU.

El ayatolá y líder supremo Alí Jamenei, fallecido en las primeras horas del conflicto, fue el objetivo más destacado. Pero hasta 250 mandos iraníes han caído en este primer mes de guerra. Alí Lariyani, Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; Esmail Jatib, Ministro de Inteligencia; o Gholamreza Soleimani, jefe de las milicias Basij, están entre ellos.

Las tácticas de decapitación de los servicios secretos israelíes se han estado perfeccionando durante décadas. Pueden suponer años de preparación y de complejas estratagemas. En otoño de 2024, lograron eliminar a varios líderes de Hezbolá en Líbano con baterías explosivas en buscas y walkie-talkies que habían persuadido a los milicianos para comprar.

Este entramado se alimenta con múltiples agentes reclutados en el corazón de Teherán por Tel Aviv para proporcionar información, además de operaciones de pirateo informático de cámaras de seguridad y tráfico, plataformas de pago online y las propias barreras electrónicas que Irán impone para controlar el acceso a Internet de sus ciudadanos.

Dada la ingente cantidad de información que llega a través de estas fuentes, la encargada es una nueva plataforma de Inteligencia Artificial que proporciona pistas sobre cómo alcanzar los objetivos que le marcan.

"Estos datos siempre estuvieron a nuestro alcance, pero sin la IA eran imposibles de procesar", explica Raz Zimmt, director de Investigación sobre Irán en el Instituto para los Estudios de Seguridad Nacional. "Ahora, Israel puede aprovecharlos".

A partir de ahí, Israel elige entre las múltiples 'tácticas de decapitación' que ha desarrollado: bombas de detonación remota, misiles supersónicos lanzados desde cazabombarderos 'invisibles' o drones capaces de colarse por una ventana en plena noche.

Un póster del ayatolá Alí Jamenei en una casa bombardeada por Israel en Teherán. Majid Asgaripour/WANA

La duda, no obstante, es si los asesinatos selectivos de líderes iraníes cumplen el objetivo de desestabilizar al régimen. Transcurrido un mes del conflicto, la República Islámica no muestra grietas y se mantiene desafiante frente al mundo. La capacidad de controlar el estrecho de Ormuz permite a Irán presionar sobre la economía global.

Mientras, Israel ha pasado de emplear las 'decapitaciones' como "necesidad operacional ocasional" a basar su estrategia militar en ellas, lamenta Ariel Levite, experto israelí en Seguridad del Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Citado por el Post, acusa a EEUU de dejar que Tel Aviv "haga el trabajo sucio".

Fuentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses confirman este extremo al diario, asegurando que ambos países "trabajan juntos pero con objetivos separados". La última operación de asesinato selectivo dirigida por EEUU en este contexto fue en 2020: la del comandante Qasem Soleimani, líder de la Fuerza Quds iraní en Irak.

En los últimos años, no obstante, la Inteligencia Artificial ha permitido seguir a varios objetivos en movimiento y dentro de patrones. Así, la oportunidad de asesinar a Jamenei se estableció en base a sus reuniones con 'el grupo de los cinco', su círculo interno. Prever que se encontrarían a primera hora del 28 de febrero en su complejo residencial desencadenó la operación.

Funeral de Ali Shamkhani, asesor de Alí Jamenei, muerto en Teherán en los bombardeos israelíes. REUTERS/Alaa Al Marjani

El trabajo de inteligencia es fruto de la colaboración entre el Mosad, los servicios secretos israelíes encargados de seleccionar y reclutar informadores, y la Unidad 8200, una rama de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) especializada en el ciberespionaje.

Estas agencias tuvieron que desarrollarse tras la primera 'ciberguerra' entre Irán e Israel hace cinco años. Los 'hackers' israelíes fueron capaces de provocar apagones y cortes de agua en estaciones israelíes. Tel Aviv respondió infiltrándose en los semáforos de Teherán y causando el caos circulatorio, o impidiendo a milicianos Basij sacar dinero de cajeros.

Aunque aparentemente inofensivos, estos pirateos tenían por objetivo penetrar en profundidad en el sistema digital iraní. Con cada brecha, la Unidad 8200 se infiltraba en bases de datos cada vez más sensibles, hasta dar con los mismos sistemas de la Guardia Revolucionaria, la Policía y el Ejército.

Además, lograron usar la paranoia de Irán en su contra. El régimen ha instalado diversos 'interruptores' digitales que funcionan como nodos centrales de las comunicaciones electrónicas para interrumpirlas en caso de querer aislar a sus ciudadanos.

Pero eso implica que las comunicaciones de los líderes también pasan por esos nodos. Una operación digital encubierta permitió a la inteligencia israelí obtener los correos electrónicos, mensajes y llamadas que se realizaban.

En paralelo, Irán había comenzado a sospechar. El régimen instó a que los miembros en los niveles más elevados de seguridad dejasen de usar el móvil. No fue suficiente. "Aunque no te dejen usarlo en el trabajo, lo vas a encender en cuanto salgas. Nadie vive en una burbuja", explica la fuente.

La primera prueba de este nuevo sistema se realizó durante la Guerra de los Doce Días en junio de 2025. El sistema demostró ser tan preciso que se pudo redirigir en pleno vuelo el misil que finalmente mataría a Amir Ali Hajizadeh, comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Republicana.

El objetivo era originalmente la oficina de Hajizadeh, pero se logró reposicionar sus coordenadas para impactar finalmente contra un apartamento cercano hasta donde el mando se había desplazado. No obstante, los propios israelíes reconocen que el sistema no es infalible.

Así, un mes después del inicio de la operación, varios oficiales con los que ha hablado el Post siguen sorprendiéndose de que el objetivo más importante, Alí Jamenei, ofreciera el blanco más evidente.

Pese a las tensiones con EEUU que reunía decenas de miles de soldados en la zona, y pese a la campaña de asesinatos llevada a cabo por Israel el verano anterior, el líder supremo optó por reunirse con sus consejeros en pleno centro de Teherán y en los pisos superiores, en lugar de los túneles y fortificaciones del complejo.

"Nadie puede explicarlo", admite uno de los mandos israelíes citados. "Cualquier otro ser humano sobre la faz del planeta habría visto que llegaba una tormenta perfecta".