EEUU ataca Isfahán, sede del programa nuclear iraní, y vuela un arsenal subterráneo con bombas 'revienta-búnker'

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos ha atacado un arsenal subterráneo en la provincia iraní de Isfahán, sede del programa nuclear de Irán, usando bombas 'revienta-búnker'. El ataque destruyó un depósito de municiones y fue confirmado por fuentes militares estadounidenses; Donald Trump compartió imágenes de la explosión. Las bombas utilizadas, capaces de atravesar búnkeres reforzados, maximizan la destrucción de objetivos estratégicos y minimizan daños colaterales. Teherán también sufrió bombardeos, provocando cortes de luz pero sin reportarse víctimas, mientras crecen las tensiones por el almacenamiento de uranio enriquecido en Irán.

Estados Unidos ha alcanzado un arsenal subterráneo en la provincia de Isfahán, sede del programa nuclear iraní. El ataque ha sido confirmado por una fuente de las Fuerzas Armadas estadounidenses al Wall Street Journal, precisando que el objetivo alcanzado era un depósito de municiones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió horas antes un vídeo mostrando una masiva explosión en cadena sin mencionar ubicación o fecha. Las mismas fuentes militares certifican que las imágenes corresponden al ataque en Isfahán.



Trump colgó el vídeo de 32 segundos en su cuenta oficial de Truth Social. En él se observan las detonaciones en plena noche. El área de Isfahán, una de las más habitadas e industrializadas de Irán, ha sido objetivo de bombardeos israelíes y estadounidenses en las últimas semanas.

Massive explosions seen tonight in the Central Iranian city of Isfahan, following airstrikes by Israel and/or the United States. pic.twitter.com/K2iI8Dukwd — OSINTdefender (@sentdefender) March 31, 2026

El mando consultado por el WSJ afirma que el ataque se realizó con "una gran cantidad" de bombas de alta penetración, las conocidas como 'revienta-búnker', de 2.000 libras y que pueden ser lanzadas desde cazabombarderos.

Teherán, la capital iraní, también ha sufrido bombardeos durante la noche. Según el gobierno de Irán, explosiones en el este y el oeste de la capital han provocado varios cortes de luz, sin que se hayan reportado víctimas

عکس‌های دریافتی از 'انفجارهای حمله به انبار مهمات در #اصفهان، ساعت ۲ بامداد'

سه‌شنبه ۱۱ فروردین #Iran pic.twitter.com/H5n7vXPr8w — Vahid Online (@Vahid) March 31, 2026

Las bombas 'revienta-búnker'

Estas bombas representan una capacidad intermedia entre las municiones convencionales de 2.000 libras y la GBU‑57 Massive Ordnance Penetrator de 30.000 libras. Las GBU‑72 pueden ser lanzadas desde plataformas como el bombardero B‑1B y el cazabombardero F‑15E, y podrían haberse usado ya desde mayo de 2024 en ataques conjuntos estadounidense‑británicos contra instalaciones hutíes subterráneas en Yemen.

Cada munición, con un coste aproximado de 288.000 dólares, ofrece una capacidad de penetración considerable con una huella logística y operativa menor. La GBU‑72 es la evolución moderna de las primeras bombas “revienta‑búnker” como la GBU‑28, desarrollada mediante técnicas avanzadas de modelado y simulación.

Su diseño le permite atravesar hormigón reforzado o búnkeres enterrados a gran profundidad antes de detonar, maximizando la destrucción de objetivos estratégicos mientras reduce los daños colaterales en superficie.

En octubre de 2021, un F‑15E Strike Eagle la lanzó por primera vez desde 35.000 pies sobre la base aérea de Eglin (Florida), en una serie de ensayos que abarcó los primeros vuelos, cargas y lanzamientos.

La caza del uranio

El presidente de Estados Unidos también se ha planteado ordenar una operación militar para extraer casi 1.000 libras (unos 450 kilos) de uranio enriquecido que almacena Irán, según confirmaba el WSJ.

Teherán confirma que cuenta con unos 440 kilos de material nuclear enriquecido al 60 %, un nivel de pureza que se considera cercano al 90 % necesario para la fabricación de armas nucleares. Irán asegura no estar persiguiendo ese objetivo, pero Estados Unidos e Israel desconfían.



El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) denuncia que desde 2019 se le ha denegado el acceso a las instalaciones de Irán, aunque cree que las reservas de uranio pueden seguir estando en dos de los tres sitios que Estados Unidos e Israel atacaron en junio pasado: un complejo de túneles en Isfahán y un depósito en Natanz.

Para acceder a esos lugares y extraer el uranio, las fuerzas especiales estadounidenses tendrían primero que volar hasta esos puntos, bajo el fuego de misiles tierra-aire y drones iraníes. Una vez allí, "las tropas de combate tendrían que asegurar el perímetro para que los ingenieros, provistos de maquinaria de excavación, pudieran rastrear los escombros y comprobar si hay minas o trampas explosivas".



Los expertos consultados por el WSJ creen que el uranio enriquecido estará probablemente almacenado en unos 40 a 50 cilindros parecidos a bombonas, por lo que se necesitaría colocarlos en contenedores de transporte y llenar con ellos varios camiones. La operación podría tardar una semana en completarse, y requeriría posiblemente la habilitación de un aeródromo improvisado

Sacar del país el material nuclear será un proceso extremadamente arriesgado. "No se trata de una operación rápida, de entrar y salir", afirmó al periódico el general retirado Joseph Votel, antiguo comandante del Mando Central de EE.UU. y del Mando de Operaciones Especiales de EE.UU.