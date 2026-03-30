Sánchez, Macron y Meloni protestan por el veto israelí a la misa del cardenal de Jerusalén: "La libertad religiosa, en juego"

El Patriarcado Latino de Jerusalén considera la medida irrazonable y advierte que nunca antes, ni siquiera durante la pandemia, se había impedido la celebración.

Israel justificó la decisión por motivos de seguridad ante la reciente tensión con Irán, asegurando que no hubo mala intención.

Mandatarios de España, Francia e Italia condenaron el veto, calificándolo de ataque a la libertad religiosa y violación del derecho internacional.

La policía israelí prohibió al Patriarca Latino de Jerusalén y al Custodio de Tierra Santa celebrar la misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro.

Todo empezó el domingo, cuando la policía israelí prohibió al Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, y al Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro.

Debido a la gravedad de este incidente insólito, distintos mandatarios internacionales han catalogado esta acción como un ataque a la libertad religiosa y un incumplimiento del derecho internacional.

El primer Gobierno en reaccionar fue el de la italiana Giorgia Meloni, que consideró lo ocurrido como "una ofensa" no solo para los creyentes, sino también para toda la comunidad que reconoce la libertad religiosa.

"Impedir la entrada al Patriarca de Jerusalén y al Custodio de Tierra Santa, además de una solemnidad fundamental para la fe como es el Domingo de Ramos, constituye una ofensa no solo para los creyentes, sino para toda comunidad que reconozca la libertad religiosa", explicó en un comunicado.

Asimismo, ha incidido en que el Santo Sepulcro de Jerusalén es "un lugar sagrado para la cristiandad y, como tal, debe preservarse y protegerse para la celebración de los ritos sagrados".

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha anunciado vía X que este lunes le pedirá explicaciones al embajador israelí en Italia, Alon Bar.

"Es inaceptable haberles impedido entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro", sentenció Tajani.

Francia coincide con Italia

Tras la respuesta italiana, el primer ministro francés, Emmanuel Macron también ha querido condenar la decisión de las autoridades israelíes.

"Condeno esta decisión de la policía israelí, que se suma a la alarmante proliferación de violaciones del statu quo de los Lugares Santos de Jerusalén", ha declarado en su cuenta de X.

Además, ha insistido en que debe garantizarse "el libre ejercicio del culto en Jerusalén para todas las religiones".

J’apporte mon plein soutien au patriarche latin de Jérusalem et aux chrétiens de Terre Sainte, empêchés de célébrer la messe des Rameaux au Saint-Sépulcre.



Je condamne cette décision de la police israélienne, qui s’ajoute à la multiplication préoccupante des violations… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 29, 2026

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha sumado al rechazo de Italia y Francia exigiendo a Israel el respeto "a la diversidad de credos y el derecho internacional".

En un tuit, ha aprovechado para criticar las acciones de Netanyahu, incidiendo en que lo ocurrido se ha realizado "sin explicación alguna" y "sin razones ni motivos".

"Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos", sentenció Sánchez.

Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos.



Desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 29, 2026

Además de estos tres gobiernos europeos, Brasil, Palestina o EEUU han querido mostrar su solidaridad con el Patriarcado Latino de Jerusalén y han vuelto a incidir en la gravedad de los actos cometidos por Israel.

La administración del presidente brasileño Lula da Silva ha querido recordar a través de una nota, coincidiendo con Macron, que estas acciones son "contrarias al statu quo histórico de los sitios sagrados cristianos e islámicos de Jerusalén y al principio de libertad de culto".

Ataques excesivos

"La decisión tomada este domingo [...] constituye un desafortunado exceso que ya está teniendo importantes repercusiones a nivel mundial".

De esta manera, mostró también su rechazo el embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, que, normalmente, siempre apoya los puntos de vista israelíes.

Las autoridades de Palestina y Hamás también se han sumado a estas declaraciones subrayando que este incidente no solo afecta de manera grave al cristianismo, sino también al "mundo musulmán".

Finalmente, han exigido "una intervención internacional urgente".

"Medida irrazonable"

Tras la negativa de la policía israelí a que Pizzaballa e Ielpo accedieran al Santo Sepulcro, el Patriarcado Latino de Jerusalén manifestó su desacuerdo con esta acción, catalogándola como "una medida claramente irrazonable y desproporcionada".

"Esta decisión precipitada, viciada de graves deficiencias y basada en consideraciones inapropiadas, representa una clara vulneración de los principios fundamentales de razonabilidad, libertad de culto y respeto del statu quo", ha añadido en la nota.

Esta celebración se llevaba realizando de manera ininterrumpida desde la Edad Media.

Su cancelación supone un "precedente grave" y, según explica esta organización, "desatiende los sentimientos de miles de millones de fieles en todo el mundo".

"Ni durante la pandemia del covid sucedió algo similar", declaró a Efe un sacerdote que se situaba en las inmediaciones de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Este problema se produce en pleno conflicto de Israel y EEUU con Irán.

Israel justifica el incidente

Por esa razón, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha declarado vía X que si se tomó la decisión de suspender y clausurar los distintos lugares santos de la Ciudad Vieja fue por motivos de seguridad e incidió en que "no hubo ninguna mala intención".

Asimismo, el líder de Israel ha explicado que Irán había atacado de manera repetida estos espacios sagrados pertenecientes a las tres religiones monoteístas, refiriéndose a la caída de restos de un misil en el barrio judío de La Medina.

Esta zona se encuentra a menos de 400 metros de la Explanada de las Mezquitas o al famoso Muro de las Lamentaciones.

Sin embargo, no existen indicios hasta el momento de que estos sitios fueran el objetivo específico de los misiles lanzados por la República Islámica de Irán.

El presidente del país, Isaac Herzog, respaldando el comunicado de Netanyahu, habló con el también cardenal, Pierbattista Pizzaballa, para trasladarle su "profundo pesar" a raíz de lo ocurrido y subrayó la importancia de "fortalecer la coordinación futura entre ambos".

Pizzaballa responde

Durante la celebración del Domingo de Ramos en la Basílica de Getsemaní, Pizzaballa incidió en que "Jesús llora una vez más por Jerusalén" y aún llora por "esta Tierra Santa, aún incapaz de reconocer el don de la paz".

El cardenal Pierbattista Pizzaballa , Patriarca Latino de Jerusalén, oficia una misa de oración con motivo del Domingo de Ramos. Reuters

Asimismo, después de estas palabras, ha querido responder ante el problema con la policía israelí incidiendo en que es necesario que se preserve el derecho al rezo "respetando la seguridad de todos".

En declaraciones a la cadena italiana TV2000, Pizzaballa ha querido dejar claro que las autoridades ya les habían alertado de la imposibilidad de realizar cualquier tipo de reunión en lugares sin refugio.

"No habíamos solicitado nada público, solo una breve y pequeña ceremonia privada para preservar la idea de la celebración en el Santo Sepulcro", sentenció el Patriarca Latino de Jerusalén.

Asimismo, aclaró que el incidente se desarrolló "sin enfrentamientos" y que lo trataron de forma educada.