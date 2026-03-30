Muere un casco azul en un ataque "de origen desconocido" en el sur de Líbano

Cascos azules de la UNIFIL, en el sur del Líbano.

Las claves nuevo Generado con IA Un casco azul de la misión de la ONU en el Líbano (UNIFIL) murió y otro resultó gravemente herido tras la explosión de un proyectil en una base cerca de Adchit Al Qusayr. El origen del proyectil que causó el ataque es desconocido y la ONU ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente. El sur del Líbano sufre constantes bombardeos de Israel en su ofensiva contra Hezbolá, lo que ha puesto en riesgo a la misión de la ONU. La ofensiva israelí en el Líbano ha causado hasta ahora 1.189 muertos y 3.427 heridos, según datos oficiales.

Un casco azul de la Fuerza de Paz de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) ha muerto y otro ha resultado gravemente herido en un ataque "de origen desconocido", según informó la madrugada de este lunes el propio organismo de la ONU.

"Un casco azul fue trágicamente asesinado por la noche cuando un proyectil explotó en una base de la UNIFIL cerca de Adchit Al Qusayr", en el sur del Líbano, mientras que "otro fue herido de gravedad", publicó la fuerza de paz en X.

El organismo dijo "no conocer el origen del proyectil" y haber empezado una investigación para conocer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

El sur del Líbano está siendo objeto constante de bombardeos por parte de Israel, en su ofensiva contra el grupo chií Hezbolá que se sumó al conflicto en Oriente Medio para apoyar Irán y atacar a su vez el Estado judío.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) recogió previamente que la portavoz de la misión de la ONU, Kandice Ardiel, comunicó que un proyectil había explotado en esa misma localización "hiriendo a varios cascos azules".

Ardiel ya había denunciado la semana pasada que proyectiles y restos de misiles habían alcanzado la sede de la UNIFIL, poniendo a la misión "en riesgo".

Esta noche, nuevos bombardeos israelíes sobre la localidad de Chaqra, en el sur del país, provocaron la muerte de cinco personas, según un comunicado del Ministerio de Salud recogido por la ANN.

Según el último recuento oficial, la ofensiva israelí contra el Líbano ha matado a 1.189 personas y herido a 3.427.