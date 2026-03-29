Irán moviliza a los hutíes, sus aliados en Yemen, que amenazan con abrir un nuevo frente desde el mar Rojo

La transferencia de tecnología militar iraní ha convertido a los hutíes en una fuerza capaz de atacar a larga distancia, incrementando la presión sobre las economías occidentales y asiáticas.

La escalada en el Mar Rojo se suma al bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz, lo que pone en riesgo simultáneamente las principales rutas de exportación de crudo y gas a nivel global.

El cierre de Bab al Mandeb podría afectar el 10% del comercio mundial, encareciendo el transporte de petróleo y gas y obligando a las navieras a rutas mucho más largas.

Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, han anunciado ataques directos contra objetivos militares en Israel y amenazan con bloquear el estratégico estrecho de Bab al Mandeb.

La milicia yemení abre un nuevo frente contra Israel y pone en jaque el estrecho de Bab al Mandeb, sumándose al bloqueo iraní en Ormuz.

Los hutíes han oficializado este sábado su entrada en combate con un ataque directo contra "objetivos militares sensibles" en territorio israelí.

En una declaración televisada, el portavoz del brazo militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó que la operación "logró con éxito sus objetivos" y advirtió que se producirían nuevos ataques.



El portavoz yemení advirtió que su campaña de ataques se mantendrá activa mientras no se ponga fin a la agresión contra los frentes aliados de Irán.

JUST IN: 🇾🇪🇮🇷 Yemeni Houthis officially enter war against US & Israel in support of Iran.



"Our operations will continue until the objectives are achieved." pic.twitter.com/1TmQcRRrHz — BRICS News (@BRICSinfo) March 28, 2026

De momento, la organización amenaza con bloquear Bab al Mandeb como aseguró su viceministro de información, Mohammed Mandur.

"Estamos librando esta batalla por etapas y cerrar el estrecho es una de nuestras opciones".

Cierre en el mar Rojo

Bab al Mandeb apenas alcanza los 29 kilómetros en su punto crítico. Esta vía separa África de Asia y sirve de puente obligado entre el Mar Rojo y el Océano Índico.

Si los hutíes cumplen su amenaza, el comercio marítimo sufrirá una sacudida sin precedentes. El estrecho es el paso obligado para el 10% de las mercancías del planeta.

Su clausura condenaría a las navieras a una larga ruta bordeando África, encareciendo el transporte de petróleo y gas en un momento de gran volatilidad en los mercados energéticos.

Si esto sucediera, no sería la primera vez que la acción de los hutíes afecta al mercado mundial.

Un policía hutí maneja una ametralladora montada en un vehículo patrulla en el lugar de una manifestación en solidaridad con Irán, mientras continúa el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. Reuters

En el año 2023, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre, la milicia yemení convirtió el Mar Rojo en una zona intransitable.

Su campaña de hostigamiento con drones y misiles contra buques vinculados a Israel obligó a las grandes navieras a una maniobra desesperada.

Tuvieron que renunciar al Canal de Suez para bordear el Cabo de Buena Esperanza.

Este desvío, una ruta de miles de kilómetros adicionales, no solo disparó los costes operativos, sino que puso en jaque los plazos de entrega en toda Europa.

En consecuencia a esto, Washington ejecutó ataques quirúrgicos contra cientos de objetivos en suelo yemení para degradar la capacidad de fuego de la milicia.

Aunque los rebeldes mantienen su propia toma de decisiones, su arsenal delata la mano de Irán.

Lo que antes eran misiles rudimentarios son ahora drones de largo alcance y misiles de crucero capaces de golpear objetivos a más de 2.000 kilómetros.

Esta transferencia de tecnología ha convertido a Yemen en el portaaviones terrestre de Irán a las puertas del Mar Rojo.

El estrecho de Ormouz

El cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha obligado a Arabia Saudí a desviar el petróleo a través de un oleoducto hacia su costa del Mar Rojo.

Los cargamentos destinados al mercado asiático navegan luego hacia el sur pasando por Yemen, convirtiendo a Bab al-Mandeb en el principal canal para estos envíos.

Teherán mantiene bajo asedio la vía por la que transita una quinta parte del consumo mundial de petróleo, el estrecho de Ormouz.

La militarización de este paso, de apenas 33 kilómetros de ancho en su canal de navegación, ha convertido el Golfo Pérsico en una ratonera para los superpetroleros que abastecen a las economías occidentales y asiáticas.

La situación actual en Ormuz ha pasado de la tensión diplomática a la intervención de facto.

Ante la necesidad de patrullar rutas hostiles de forma prolongada, el gobierno de Estados Unidos ha solicitado de manera reiterada una mayor implicación de sus aliados.

Las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní han intensificado el despliegue de minas inteligentes y lanchas rápidas de ataque, justificando el cierre como una medida de "defensa soberana" ante la ofensiva israelí.

Esta maniobra combinada entre Irán y sus aliados yemeníes busca crear un apagón comercial sin precedentes.

En este escenario, los dos principales grifos de crudo y gas del mundo quedarían cerrados simultáneamente, dejando a la comunidad internacional sin rutas alternativas viables.