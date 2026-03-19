Irán ataca con misiles la refinería de Haifa, la más grande de Israel: produce el 50% de gasolina y diésel del país

Las claves nuevo Generado con IA Irán lanzó misiles contra la refinería de Haifa, la mayor de Israel, que produce el 50% de la gasolina y diésel del país. El ataque fue en represalia por el bombardeo israelí, en coordinación con EE. UU., sobre el mayor yacimiento de gas del mundo en Irán. El impacto provocó un incendio y un breve apagón eléctrico en Haifa, pero no hubo víctimas y el suministro se restableció rápidamente. Ataques similares de Irán dañaron la infraestructura de gas en Catar, paralizando el 17% de su capacidad exportadora y afectando contratos internacionales.

La refinería de petróleo ORL.TA en Haifa, la ciudad más importante del norte de Israel, fue alcanzada este jueves por un ataque con misiles lanzados por Irán.

Esta fue la respuesta de la nación persa al bombardeo este miércoles de la aviación de Israel, en coordinación con Estados Unidos, de South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo, compartido con Catar. Teherán ya incendió en la víspera una refinería en Catar y un depósito de combustible en Riad como represalia.

La refinería de la ciudad portuaria, una de las principales instalaciones energéticas de Israel, es responsable de producir alrededor del 50% de la gasolina y el diésel que se consumen en el país, lo que la convierte en un objetivo estratégico clave para la economía y el suministro interno.

El ministro de Energía, Eli Cohen, aseguró que los daños en la red eléctrica del norte fueron "localizados y no significativos". Explicó que el suministro eléctrico se vio interrumpido brevemente, pero que ya se ha restablecido para la mayoría de los afectados.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó haber atacado la refinería en Haifa y otra en Ashdod, en el sur del país, "junto con una serie de objetivos de seguridad y centros de apoyo militar del régimen sionista", que, según indicó, "fueron alcanzados por misiles de precisión".

Pese a la afirmación de Irán, Israel no ha confirmado aún si la refinería de Ashdod resultó afectada.

El Ministerio de Protección Ambiental de Israel informó, por su parte, que restos de un misil interceptado cayeron en Haifa y están siendo examinados como un incidente con materiales peligrosos.

La empresa Israel Electric Corp ISECO.UL informó además que una línea eléctrica en la zona de Haifa fue alcanzada por metralla, lo que provocó un breve apagón, pero que el suministro eléctrico se restableció para todos los clientes en aproximadamente 45 minutos.

Los servicios de bomberos y rescate de Israel informaron que cayeron escombros en dos partes de la refinería de petróleo, provocando un incendio que interrumpió el suministro eléctrico, pero no hubo víctimas.

El pasado mes de junio, una refinería de petróleo en Haifa fue alcanzada por un misil iraní, que causó la muerte de tres personas y la paralización de las operaciones.

Catar, la más afectada

El pequeño reino de Catar fue el más afectado tras la ola de ataques de Irán el miércoles contra instalaciones de petróleo y gas del Golfo Pérsico tras los bombardeos israelíes contra su propia infraestructura de gas.

Los ataques iraníes paralizaron el 17% de la capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) de Catar, lo que ha provocado una pérdida estimada de 20.000 millones de dólares en ingresos anuales y amenaza el suministro a Europa y Asia, según declaró el jueves a Reuters el director ejecutivo de QatarEnergy, Saad al-Kaabi.

El también ministro de Estado para Asuntos Energéticos declaró que dos de las 14 plantas de GNL de Catar y una de sus dos instalaciones de conversión de gas a líquidos (GTL) resultaron dañadas en estos ataques sin precedentes.

Según explicó en una entrevista, las reparaciones dejarán fuera de servicio 12,8 millones de toneladas anuales de GNL durante un período de tres a cinco años.

“Jamás en mis sueños más descabellados habría imaginado que Catar, y la región en general, sufrirían un ataque de este tipo, especialmente por parte de un país musulmán hermano, en pleno mes de Ramadán, atacándonos de esta manera”, lamentó Kaabi.

La empresa estatal QatarEnergy tendrá que declarar fuerza mayor en los contratos a largo plazo, de hasta cinco años, para el suministro de GNL destinado a Italia, Bélgica, Corea del Sur y China debido a los daños sufridos por las dos plantas de licuefacción.

“Se trata de contratos a largo plazo que requieren la declaración de fuerza mayor. Ya lo hicimos, pero por un plazo más corto. Ahora, la vigencia es la que corresponda”, explicó.