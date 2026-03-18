Oriente Próximo, bajo presión: atrapados entre los ataques de Irán y los desplazados por la ofensiva israelí en Líbano

El flujo de refugiados y la posible anexión de Cisjordania por Israel representan grandes desafíos demográficos y de seguridad para Jordania.

El país intercepta misiles y drones destinados a Israel y bases estadounidenses, lo que puede ser interpretado como una toma de partido por Irán y sus aliados.

Jordania se enfrenta a la presión de los ataques iraníes y al reto de mantenerse neutral en medio del conflicto regional.

La llamada al rezo se escucha desde la ciudadela de Amán, coincidiendo con la puesta de sol. Sería una estampa idílica de no ser porque, instantes después, las alarmas antiaéreas tapan el canto. Cada vez que los misiles de Irán cruzan el espacio aéreo jordano en dirección a Israel, las alarmas suenan. Es un aullido que se escucha varias veces al día desde hace dos semanas.

Emi, ciudadana jordana de 24 años, explica que no tiene miedo cuando suenan las alarmas. "Es algo del gobierno para protegernos de los ataques”, explica, que no están dirigidos a Jordania. Nadie se inmuta cuando suenan las alarmas. Jordania, a pesar de estar en medio del tablero de Oriente Medio, se mantiene al margen de la guerra.

El país es un claro ejemplo de la delicada situación que tienen los estados del golfo, que hacen todo lo posible para mantenerse al margen en medio del caos regional a pesar de haber sufrido ataques de Irán. Ha habido ataques recientes, por ejemplo, en las sucursales de Citibank en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Según explica a EL ESPAÑOL el abogado y analista político jordano Omar Al Jazy, la postura de el reino de Abdalá es la de tratar de mantenerse al margen de la guerra, conservando su alianza con Estados Unidos y evitando una ruptura con Israel. Al mismo tiempo, evita provocar a Irán, Hezbolá o grupos pro iraníes en países vecinos como Irak.

Mantener este delicado equilibrio es la razón por la cual Jordania no respondió a los ataques en la madrugada del domingo al lunes 9 de marzo contra la base de Al Azraq, compartida entre la Bundeswehr (donde 200 tropas alemanas comparten base con el Ejército estadounidense) y EEUU en el este. Amán registró 60 misiles y 59 drones lanzados contra su territorio, que fueron interceptados.

Aunque casi la totalidad de los países de la región han sufrido ataques similares, "la clave está en cómo estos estados responden éstos los ataques. De momento, a pesar de que el conflicto haya escalado, está acotado en ciertos puntos en concreto" afirma Dolores Rubio, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

Además, explica la experta, hay conflictos superpuestos: Israel con Hezbolá, conflicto en el que Francia ha intervenido, ofreciendo a ambas partes que se reúnan en París a negociar. Según afirma Rubio, ahora Israel necesita a Francia -como antigua metrópoli de Líbano- para neutralizar o por lo menos negociar, a pesar de que desconfiar de ella por apoyar la solución de los dos Estados.

Existe un riesgo real, aunque todavía limitado, de que Jordania se vea directamente envuelto en el conflicto, principalmente a través de una escalada en torno a las bases estadounidenses o de un error de cálculo relacionado con proyectiles iraníes, explica Al Jazy.

Podría decirse que los principales actores —entre ellos Estados Unidos e Irán— tienen fuertes motivos para no abrir un nuevo frente con Jordania, considerada un Estado tapón frágil pero importante estratégicamente para ellos.

No obstante, estar en medio del polvorín de Oriente Próximo siendo un país neutral coloca al estado en una situación muy delicada. La intercepción de armas destinadas a Israel o a bases estadounidenses, aunque se presente como una medida de defensa territorial, puede ser interpretada por Irán y sus aliados como una toma de partido.

No interceptarlas conlleva el riesgo de provocar reacciones negativas tanto a nivel nacional como internacional. Pero los cierres temporales del espacio aéreo en los países de la región suponen una pérdida inmensa de ingresos. Las interrupciones prolongadas afectan al turismo, la inversión y el comercio, todos ellos sectores vitales para la frágil economía de Jordania.

Además,"cuanto más tiempo continúen estos sobrevuelos e interceptaciones, más difícil será para Jordania mantener la narrativa de que se trata simplemente de una postura neutral y defensiva", declara el analista.

Varios pasos en falso podrían llevar el conflicto a un nivel mucho más peligroso para Jordania y el resto de países neutrales en toda la región, empujando a Teherán a utilizar capacidades que hasta ahora han mantenido en reserva, explica Al Jazy.

Ahora que Jerusalén está recibiendo ataques de Irán, llegar a dañar lugares sagrados como Al Aqsa o el Muro de las Lamentaciones, así como forzar desplazamientos masivos en Cisjordania podría radicalizar la opinión pública de países hasta ahora neutrales y provocar que entren activamente en la guerra de la región. Un ataque a gran escala en el que muriese un gran número de civiles, los empujaría a ir a la guerra.

Y por último, "si cualquiera de las partes declarara públicamente a Jordania, el Líbano o los Estados del Golfo como enemigos declarados (y no solo como países que albergan bases estadounidenses), estos países se verían obligados a cambiar su estrategia política de neutralidad” finaliza el abogado jordano.

Refugiados del Líbano, un reto demográfico

La situación del Líbano -país con más refugiados per cápita del mundo, y donde ya hay casi un millón de desplazados internos- está provocando que los refugiados sirios que allí vivían están volviendo a su país de origen, todavía devastado por la guerra civil que desgarró al país durante más de 10 años.

Pero no sólo ellos están saliendo del país: los propios libaneses están huyendo por la frontera terrestre con Siria, país de paso para acceder a otros estados más seguros, como Jordania.

Son estos países vecinos los que realmente sufren el reto demográfico de acoger a los desplazados en este tipo de conflictos. En el caso de Jordania, por ejemplo, a pesar de no haber cifras oficiales, se estima que entre el 50% y el 70% de su población es de origen palestino. Sólo en Amán tiene tres campos de refugiados que nacieron tras la Nakba: Wihdat o New Camp, Jabal El-Hussein, y Baqa’a.

"Ahora, con la guerra, todos querrán venir aquí, porque es el lugar más seguro ahora mismo en todo Oriente Medio" afirma Rubí (alias para este reportaje) mujer jordana de 47 años, hija de padre jordano y madre palestina. "En Europa se quejan de los refugiados, pero aquí más de la mitad lo son, o descendemos de ellos. Cuando empiezan las guerras, somos los países vecinos los que recibimos a los desplazados", afirma.

El gobierno jordano está preocupado por los nuevos flujos migratorios de la región, aunque por el momento no se hayan producido desplazamientos en gran escala hacia el territorio. Por el momento, "la mayor amenaza para Jordania es la anexión de Cisjordania por la ocupación israelí", apunta Al Jazy.