Israel afirma haber matado al ministro de Inteligencia de Irán y anuncia más ataques: "Todo alto cargo iraní es un objetivo"

El ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Jatib, muerto en los bombardeos de Israel en la madrugada del miércoles. RANIAN PRESIDENCY / ZUMA PRESS

Las claves nuevo Generado con IA Israel afirma haber matado al ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Jatib, en un ataque en Teherán, sumándolo a otros dos altos cargos iraníes fallecidos en 24 horas. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advierte que cualquier alto cargo iraní es ahora un objetivo militar para Israel, anunciando más ataques. En represalia, Irán lanzó un bombardeo con misiles de racimo sobre Tel Aviv, causando al menos dos muertos y daños en infraestructuras. La ofensiva israelí contra Hezbolá en Líbano ha dejado cerca de 900 muertos y un millón de desplazados, afectando por primera vez al centro de Beirut.

Esmaeil Jatib, ministro de Inteligencia de Irán, ha muerto en un ataque en la madrugada del miércoles en Teherán, según anuncian las Fuerzas de Defensa Israelí (IDF). Sería el tercer alto cargo del régimen fallecido en 24 horas después de Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y Gholamreza Soleimani, comandante de las milicias Basij.

Como en ocasiones precedentes, Israel Katz, ministro de Defensa israelí, ha sido el encargado de realizar el anuncio. "La política de Israel es clara e inequívoca: nadie en Irán goza de inmunidad, y todo el mundo es un objetivo", ha declarado. Los ataques dirigidos contra los altos cargos iraníes deben entenderse como una "escalada en la guerra", advierte.

Katz ha acusado a Jatib de estar a cargo "del sistema interno de asesinatos y represión del régimen", desempeñando "un papel fundamental durante las recientes protestas en todo Irán". Desde el Ministerio de Inteligencia, afirma el ministro israelí, se manejaban los expedientes que llevaban a la "detención o ejecución" de los opositores a la república islámica.

Jatib se encontraba también entre los sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU por su participación en la represión de las protestas del pasado enero en Irán. Estados Unidos le acusaba de gestionar "varias redes de ciberdelincuentes involucrados en ciberespionaje y ataques de ransomware en apoyo de los objetivos políticos de Irán".

Loop lider miliciano 4.3

Katz ha recordado que la muerte de Larijani, "hombre fuerte" del régimen tras el fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei en el primer día de la operación 'Furia Épica', y la de Soleimani, que comandó la represión a manos de los milicianos Basij, han sido directamente ordenadas por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

La orden, subraya el ministro de Defensa, es la de "asesinar a cualquier alto cargo iraní", sin necesidad de "aprobación adicional", una vez que dispongan de información fiable sobre su situación. Su comunicado terminaba augurando "importantes sorpresas" tanto en los ataques contra Irán como en la ofensiva que Israel efectúa en estos momentos contra Hezbolá en el Líbano.

Irán se mantiene desafiante

Durante la noche, la Guardia Revolucionaria de Irán ordenó un bombardeo contra Tel Aviv con misiles de racimo en represalia por los ataques. La ofensiva ha dejado al menos dos muertos en suelo israelí, y ha dañado su infraestructura ferroviaria.

La plaza de la Revolución de Teherán ha acogido el miércoles un funeral masivo en honor de Larijani y Soleimani. Miles de personas han salido a las calles de la capital con banderas para acompañar a los camiones en los que viajan los cadáveres de los fallecidos en los ataques, incluido un hijo de Larijani, Morteza.

También se ha homenajeado a los 84 marinos de la fragata torpedeada por un submarino estadounidense frente a las costas de Sri Lanka.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, garantizaba horas antes en una entrevista con la cadena Al Jazeera que la República Islámica cuenta con una estructura política "sólida" y que la "ausencia" de una persona, en referencia a Larijani, "no afecta" a su estabilidad.

"No sé por qué los estadounidenses y los israelíes aún no han comprendido que la República Islámica de Irán cuenta con una estructura política sólida que dispone de instituciones políticas, económicas y sociales bien establecidas", manifestaba el jefe de la diplomacia iraní, que también está en la lista de objetivos de Israel.

Jerarquía de poder en la República Islámica de Irán. Juan López Cachón

Israel castiga Beirut

Al menos 17 personas han fallecido en las últimas horas y más de una treintena han resultado heridas en los últimos ataques aéreos lanzados por el Ejército de Israel contra distintos puntos de Líbano. Por primera vez el centro de la capital, Beirut, se ha visto afectado, con al menos un bloque de apartamentos impactado directamente.

Desde el inicio de la ofensiva contra el grupo chií Hezbolá, que ataca Israel en coordinación con Irán, las tropas israelíes han matado ya a casi 900 personas y causado más de 2.000 heridos. Las IDF han anunciado que bombardearán durante las próximas horas los puentes sobre el río Litani.

Será "una ofensiva amplia y precisa" por lo que exigen a la población que "evacue la zona y se dirija hacia el norte". Se calcula que la incursión israelí en Líbano ha causado un millón de desplazados que aumentan la presión humanitaria sobre la zona. Las IDF, por su parte, aseguran haber destruido al menos 80 posiciones de Hezbolá hasta la fecha.