Duro golpe de Israel a Irán al bombardear South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo que comparte con Catar

Vista general de la sección de desarrollo del yacimiento de gas de la Zona Económica Especial de Energía de South Pars. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Israel, con apoyo de EE.UU., ha bombardeado el yacimiento de gas South Pars, el mayor del mundo, que Irán comparte con Catar. El ataque afecta un pilar clave de la economía y seguridad energética iraní; South Pars suministra la mayor parte del gas natural que consume Irán. Irán ha emitido alerta para evacuar instalaciones petrolíferas en Arabia Saudí, Emiratos y Catar, y Catar ha condenado el ataque como una amenaza a la seguridad energética global. Tras el bombardeo, los precios del petróleo se dispararon más de un 4% y la producción y exportaciones de energía en Oriente Próximo han resultado interrumpidas.

La aviación de Israel, en coordinación con Estados Unidos, ha atacado este miércoles South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo, compartido entre Irán y Catar.

El complejo gasístico situado en Asaluyeh, en la provincia del sur de Bushehr constituye uno de los pilares de la economía y la seguridad energética de Irán.

Tras el bombardeo, la Guardia Revolucionaria iraní ha respondido emitiendo una alerta para la evacuación de varias instalaciones petrolíferas en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar ante un ataque "en las próximas horas".

Asaluyeh was targeted, 4th/5th Phase, there are a lot of petrochemical complexes there.

Bushehr Province, #Iran



(Video: Not mine) pic.twitter.com/aHWzFOgOgM — Shin (@hey_itsmyturn) March 18, 2026

El Ministerio de Exteriores de Catar, por su parte, ha condenado el ataque de la aviación militar de Israel contra South Pars, tildándolo de "paso peligroso e irresponsable" y "amenaza a la seguridad de la energía mundial".

Según la agencia Tasnim, los ataques tuvieron como objetivo las instalaciones petroquímicas de South Pars aunque aún se desconoce el alcance de los daños.

Los precios del petróleo se dispararon tras trascender el ataque de este miércoles, y los futuros del crudo Brent (LCOc1) ganaron más del 4%, alcanzando un máximo de la sesión superior a los 108 dólares por barril.

Los analistas ya advirtieron que cualquier ataque contra South Pars aumentaría la posibilidad de ataques de represalia por parte de Irán contra las instalaciones energéticas del Golfo, incluidas las pertenecientes a las principales petroleras de Qatar.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques de Teherán contra sus vecinos del Golfo han interrumpido las exportaciones de petróleo y gas natural de Oriente Próximo y han forzado la paralización de la producción.

Clave para la economía iraní

South Pars se encuentra en el Golfo Pérsico, frente a la costa sur iraní, y forma parte de un mismo sistema geológico que, en el lado de Catar, recibe el nombre de North Dome, explotado de manera independiente por ambos países.

Se trata de un gigantesco yacimiento de gas descubierto por la Compañía Nacional de Petróleo de Irán a finales del siglo XX, situado a varios kilómetros bajo el lecho marino.

Para Irán, South Pars es la fuente principal de gas natural, ya que suministra la mayor parte del combustible que consume el propio país.

Ese gas alimenta centrales eléctricas, complejos petroquímicos y refinerías clave, como las que producen una porción muy significativa de la gasolina iraní, convirtiendo al yacimiento en el corazón del sistema energético nacional.

La producción de gas de Irán ascendió a 276.000 millones de metros cúbicos en 2024, de los cuales el 94% se consumió en el país, según datos del Foro de Países Exportadores de Gas.

El impacto económico de South Pars también es profundo: su desarrollo ha generado grandes ingresos, empleo masivo y ha favorecido la creación de un corredor industrial en la costa del Golfo.

Además, respalda las exportaciones de gas y condensados a países vecinos y sostiene la aspiración de Teherán de actuar como potencia energética regional, lo que otorga al campo un fuerte valor estratégico.

Sin embargo, las sanciones internacionales complican el acceso a tecnología y financiación, lo que obliga a Irán a apoyarse en empresas locales y eleva el riesgo de que, pese a sus enormes reservas, el país acabe sufriendo déficits de gas en los próximos años.