"La joya de la corona de Irán": ¿Por qué la isla de Jark es un enclave estratégico para el país persa y un objetivo para Trump?

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos atacó la isla iraní de Jark, enclave estratégico desde donde se exporta el 90% del crudo iraní, principalmente a China. Los ataques destruyeron más de 90 objetivos militares, pero evitaron dañar la infraestructura petrolera, según Donald Trump y fuentes militares. Jark alberga la principal terminal petrolera de Irán, con capacidad para cargar hasta siete millones de barriles diarios y es clave en la economía persa. La isla ya fue objetivo de ataques durante la guerra Irán-Irak y actualmente cuenta con modernas infraestructuras construidas desde los años 60.

En la madrugada de este sábado, Estados Unidos atacó la isla iraní de Jark, que a pesar de su reducido tamaño de 24 kilómetros es el centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica ya que desde allí se exporta el 90 % del crudo iraní, la gran mayoría con destino a China.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que los ataques contra el estratégico enclave —que calificó como los "más poderosos" de la historia de Oriente Medio— habían "aniquilado" por completo todos los objetivos militares en la isla.

El mandatario matizó que no se ha atacado la infraestructura petrolera "por razones de decencia", en unos bombardeos que son una represalia por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

Según la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria, los objetivos del ataque fueron las defensas aéreas, una base naval, la torre de control del aeropuerto y un hangar para helicópteros.

"Ninguna de las instalaciones petroleras fue dañada en los ataques", aseguró.

A las horas, el Comando Central de Estados Unidos, ha confirmado que las fuerzas estadounidenses atacaron anoche "con éxito más de 90 objetivos militares iraníes" en la isla de Jark.

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

Este ataque se produce apenas un par de días después de que el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmara que "el golfo Pérsico se teñirá con la sangre de los invasores" si las islas iraníes son invadidas después de que medios estadounidenses apuntaran a esa posibilidad.

"Abandonaremos toda moderación y haremos que el Golfo Pérsico se tiña con la sangre de los invasores", dijo en X Qalibaf.

"La joya de la corona"

Pero, ¿a qué se debe tanto interés por esta pequeña isla? Trump la calificó como "la joya de la corona de Irán" y, realmente, estaba en lo cierto cuando lo dijo.

Debajo de sus apenas 24 kilómetros se encuentra la principal terminal petrolera del país por la que pasa el 90 % del crudo iraní —aproximadamente 1,6 millones de barriles al día—, la gran mayoría con destino a China dado que el país persa está sujeto a sanciones internacionales que bloquean la venta de su petróleo.

Conectada a la costa con varios oleoductos, la isla se encuentra emplazada sobre un yacimiento petrolífero cuatro veces más grande que su propio terreno a 25 kilómetros de la costa sur iraní, dentro de la provincia de Bushehr y a unos 483 al noroeste del estrecho de Ormuz, donde se encuentran algunos de los mayores campos petrolíferos del mundo.

Como recuerda el experto en el sector petrolero Gregory Brew en X las primeras infraestructuras en la isla fueron construidas por la compañía británica Shell en los años 60, cuando Teherán y Occidente mantenían buenas relaciones.

El nudo de petróleo mundial formado en Ormuz. EE.

Durante la guerra que mantuvieron Irán e Irak entre 1980 y 1988, la aviación iraquí atacó en decenas de ocasiones la terminal de Jark y en febrero y marzo de 1988 estos ataques afectaron muy gravemente a los muelles de carga.

Entonces, la República movió la exportación de su crudo a otros terminales petroleros del país para mantener en funcionamiento el que es uno de sus principales sectores económicos.

Actualmente, en Jark se localiza una terminal petrolera con dos muelles principales y capacidad para cargar hasta siete millones de barriles por día, el equivalente a diez buques superpetroleros, aunque a su máximo rendimiento podría alcanzar entre 8 y 10 millones de barriles.

El muelle 'T', el mayor de Irán, consta de seis dársenas, cada una de las cuales tiene cinco máquinas de medición con una capacidad de 13.500 barriles de petróleo por hora.

El otro muelle principal, llamado 'C island', con tres dársenas y hasta 30 metros de profundidad, es capaz de acoger buques de hasta 300.000 toneladas métricas (el equivalente a 2 millones de barriles de crudo).