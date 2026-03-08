Irán mantiene en secreto el nombre del heredero de Jamenei: Israel amenaza con matar "a todos los sucesores"

El fuego arde y el humo se eleva desde el depósito de petróleo de Aqdasieh tras ser alcanzado por un ataque, en Teherán (Irán). Redes sociales.

Este domingo, el ejército israelí ha advertido que seguirá matando a todos los sucesores del asesinado líder supremo de Irán, Alí Jamenei, quien murió en ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero.

Asimismo, en una publicación en X en farsi, amenazaron con perseguir a toda persona que intente nombrar un sucesor, refiriéndose a la Asamblea de Expertos de Irán.

A las pocas horas de las advertencias israelíes, dos miembros del organismo clerical aseguraron que ya ha habido consenso con dicha decisión.

"La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado", dijo el ayatolá Ahmad Alamolhoda.

Corresponde ahora al ayatolá Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaría de la Asamblea de Expertos, "anunciar públicamente la decisión" de los clérigos, añadió Alamolhoda, citado por diversos medios iraníes como Tasnim y Mehr.



El ayatolá Kamal Heydari aseguró por su parte que "se ha elegido a la mejor opción, aprobada por la mayoría de la Asamblea de Expertos, y el Gran Satán (Estados Unidos) también lo ha mencionado".



Esta noticia se conoce un día después de que Hossein Mozaffari, uno de los miembros de la Asamblea de Expertos, dijo que esperaba que el sustituto de Jamenei fuera elegido en las próximas 24 horas.



Superioridad aérea

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este sábado por la noche que Israel y Estados Unidos habían alcanzado casi el control total del espacio aéreo de Irán.

Sus palabras tomaron fuerza tras producirse dos grandes ataques contra Irán durante la madrugada.

Teherán amaneció este domingo envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo de los ataques israelíes de la madrugada contra instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas que causaron cuatro muertos, todos ellos conductores de camiones cisterna de las instalaciones, según Reuters.

En torno a las 08.30 de la mañana hora local (GMT 05.00 GMT) parecía que continuaba la noche con negras nubes sobre la capital iraní, que portaban agua pero también restos de petróleo quemado.

Cuatro muertos dejaron los ataques israelíes de la madrugada contra instalaciones petroleras en Teherán y sus alrededores; la capital amaneció este domingo envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo pic.twitter.com/7B2Jog3oQ2 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) March 8, 2026

Las breves lluvias que se produjeron poco después dejaron charcos negros, con restos de combustible.

Ante la toxicidad de la ciudad, la Organización de Protección Ambiental de Irán llamó a los ciudadanos a no salir a las calles y permanecer en sus casas.

Este es el resultado de los ataques de anoche contra cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz, según confirmó el director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos, Keramat Veis Karami, a IRNA.



Horas antes, el Ejército israelí dijo haber atacado varios depósitos de combustible en Teherán que, según su versión, eran usados por las fuerzas armadas iraníes.

Este domingo también han perdido la vida al menos cuatro personas cuando un ataque israelí impactó un apartamento en el edificio del hotel Ramada en el centro de Beirut la madrugada del domingo, e Israel dijo que el ataque tuvo como objetivo a comandantes iraníes que operan en la capital libanesa.

Se trató del primer ataque israelí en el corazón de Beirut desde que se reanudaron las hostilidades entre Israel y Hezbollah la semana pasada, y generó temores de que el alcance de los ataques de Israel se expandiría fuera de las áreas donde Hezbollah ha operado tradicionalmente.

Israel afirmó que atacó a comandantes clave de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, pero no los identificó.

"Los comandantes del Cuerpo de Líbano de la Fuerza Quds operaron para promover ataques terroristas contra el estado de Israel y sus civiles, mientras operaban simultáneamente para el CGRI en Irán", dijo el ejército israelí en un comunicado.

El barrio de Raouche, en el paseo marítimo de Beirut, suele ser una atracción turística, pero en los últimos días ha acogido una afluencia de personas desplazadas que huyen de las huelgas en el sur del Líbano y los suburbios del sur de Beirut.

Algunos de los desplazados se alojaban en el hotel Ramada. Se vio a varios abandonando el edificio por temor a nuevos ataques aéreos.

El impacto pareció impactar una suite esquinera en el cuarto piso del hotel. Un reportero de Reuters observó que las ventanas de la suite estaban destrozadas y la fachada circundante ennegrecida.

Diez personas también resultaron heridas en el ataque en la zona de Raouche de Beirut, dijo el Ministerio de Salud libanés en un comunicado.