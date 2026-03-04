Los 100.000 reservistas que Israel moviliza con el ojo puesto en Líbano: "Es su oportunidad para redibujar la frontera"

El conflicto actual se enmarca en décadas de tensiones y guerras previas entre Israel, Líbano y grupos como la OLP y Hezbolá.

El ejército israelí ha ordenado la evacuación de 80 localidades al sur de Líbano, lo que ha provocado el desplazamiento de 68.000 personas.

Israel ha movilizado a 110.000 reservistas en respuesta a la escalada del conflicto con Líbano y Hezbolá.

"La única solución será la paz. El problema es cómo lograrla. Líbano quiere la paz. Israel quiere la paz. Hezbolá es el único que no la quiere, por eso están tratando de eliminarlo de la zona", cuenta a EL ESPAÑOL Hezi Zargari, chef israelí de 45 años, sobre la escalada que está viviendo la región.

Zargari opina que la mayor parte de los israelíes no quieren hacer la guerra y que aman la tranquilidad, pero que deben defenderse de los ataques de los países vecinos. La edad límite para permanecer en la reserva del ejército son los 40 años, razón por la cual Zargari no será llamado a filas para participar en la nueva guerra entre Israel y Líbano.

Esta mañana Avichay Adraee, portavoz en árabe del Ejército israelí, solicitó a los habitantes de las zonas limítrofes con Israel que se alejen de sus viviendas y eviten permanecer cerca de instalaciones y equipos asociados a Hezbolá.

En total, el mando militar ha ordenado la evacuación de 80 localidades al sur de Líbano de forma indefinida. Al menos 68.000 desplazados abandonaron sus hogares y se dirigieron a otras partes del país y de la capital, donde el gobierno ha habilitado una red de escuelas como refugio.

Hezbolá, principal aliado de Irán, se sumó a la guerra regional que comenzó el pasado sábado e incendió Oriente Medio atacando a Israel por primera vez desde 2024. Ese mismo año, Israel les asestó un golpe con la campaña de los 'buscas explosivos' del 17 y 18 de septiembre, y asesinando a Hasán Nasralá el 27 de ese mismo mes.

En total, la milicia lanzó en la madrugada del lunes tres misiles al norte de Israel en represalia por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, aunque ninguno causó heridos. Israel respondió lanzando misiles a distintos puntos del Líbano, incluida su capital, Beirut.

Reservistas israelíes durante la operación en el sur de Líbano en 2024.

Por lo menos 40 personas murieron en los bombardeos contra los suburbios del sur de la ciudad y 246 resultaron heridas. En paralelo, Israel inició una incursión terrestre que comenzó la pasada noche, para la cual el ejército ha movilizado a 110.000 reservistas.

Desde que comenzó el conflicto, Teherán ha atacado bases americanas, francesas, estadounidenses y británicas en Chipre, Kuwait, Irak, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Jordania e Israel.

"Claramente Irán está siguiendo una estrategia de poner la mayor presión posible sobre todos los países de la zona", aseguró el analista Xabier Abu Elid. "En el caso del Líbano, ellos probablemente van a querer redibujar la frontera", explica a EL ESPAÑOL.

"Israel ha visto en este conflicto una de las últimas oportunidades que tendrán para hacer una incursión importante a nivel regional" continúa, mientras tengan Estados Unidos a su lado y cierta luz verde. La movilización de reservistas "no es para enviarlos a Irán, es para mantener la situación en Palestina, pero sobre todo por el Líbano", concluye.

Israel y Líbano, un largo conflicto

Si esta guerra será como lo que hicieron en el año 78 en la operación río Litani, o "si será como lo que intentaron hacer desde el año 82 de generar los 20 kilómetros de zona de ocupación es algo que desconocemos", advierte el analista. "No sabemos hasta dónde ellos van a querer llegar esta vez".

La operación del Litani fue la primera invasión que Israel hizo en el Líbano contra las bases de la OLP del 14 al 21 de marzo de 1978. Se ordenó en represalia por la masacre de la carretera costera cerca de Tel Aviv por parte de militantes palestinos con base en Líbano.

En el año 1982, los soldados israelíes no traspasaron su frontera norte para detener a Hezbolá, sino a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). A finales de los años 70 y principios de los 80, la OLP, liderada por Yasser Arafat, había expandido al sur del Líbano su área de acción y control.

Muchos palestinos se habían refugiado en el país vecino. Buena parte eran civiles, aunque otros formaban parte de la OLP. A finales de los años 70 y principios de los 80, la OLP de Arafat había expandido al sur del Líbano su área de acción y control.

Sin embargo, lo que empezó como una operación para "hacer retroceder las fuerzas terroristas 40 km al norte", como explica el IDF en su web, acabó con una ofensiva que llegó hasta Beirut, hasta que intervino militarmente Siria contra Israel. Todo se acabó conociendo como la primera guerra del Líbano.

Pese a sus esfuerzos, Israel no consiguió uno de sus principales objetivos: acabar con Arafat. Sin embargo, el líder y su cúpula acabaron abandonando la ciudad, hecho que permitió que el ejército de Israel pudiera acabar de controlarla sin demasiada resistencia.

Soldados libaneses y equipos de rescate inspeccionan el impacto de un ataque israelí en Kfardounine. EP

La guerra no acabó aquí, sino que evolucionó en una ocupación del sur del Líbano que se alargó hasta el año 2000. Lo que empezó siendo una simple operación para hacer retroceder las fuerzas 40 km al norte acabó siendo una ocupación del sur del país por más de 18 años.

Después hubo una guerra conocida como de los 33 días en 2006, en la que Israel y Hezbolá se enfrentaron abiertamente en una guerra corta entre el 12 de julio y el 14 de agosto. La guerra terminó con un alto el fuego promovido por la ONU mediante la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad, que estableció el despliegue del ejército libanés en el sur del país y reforzó la presencia de fuerzas internacionales.

Israel debilitó parte de la infraestructura de Hezbolá, pero no logró eliminarlo. Hezbolá sobrevivió al conflicto y reforzó su posición política en el Líbano. También participó en la guerra civil Siria apoyando a Bashar Al Asad desde que esta comenzó en 2011 y hasta su final el 8 de diciembre de 2024.

Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre de 2023 hasta el alto el fuego, la milicia ha estado apoyando a Hamás y exigiendo el alto en fuego en Gaza, que finalmente se produjo el 10 de octubre de 2025. Hasta hace dos días, este había sido el último capítulo de un largo historial de guerras. Lo que está claro es que se desconoce totalmente el desenlace de esta ni cuánto va a durar.