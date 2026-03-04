Mojtaba Jamenei, el hijo del líder supremo muerto en los ataques, es el nuevo favorito de los ayatolás para liderar Irán

Las claves nuevo Generado con IA Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo fallecido, es el favorito de la Asamblea de Expertos para liderar Irán tras imponerse a candidatos moderados. La votación se realizó de forma telemática debido a los recientes ataques y bombardeos, que también han afectado a la familia Jamenei. La posible elección de Mojtaba Jamenei supondría un endurecimiento del régimen, apoyado por la Guardia Revolucionaria, aunque algunos apuntan a un posible aperturismo moderado. Alí Larijani, figura clave en la transición, también muestra señales de radicalización tras la muerte del líder supremo.

La Asamblea de Expertos, el consejo de 88 clérigos responsable de elegir al sucesor del ayatolá Alí Jamenei tras su muerte en la operación conjunta de EEUU e Israel del sábado, ya tendría un claro favorito. Mojtaba Huseín Jamenei, segundo hijo del líder supremo, se habría garantizado la mayoría de apoyos para tomar el testigo de su padre.

Según publica The New York Times, la asamblea ya habría alcanzado el quórum y Mojtaba Jamenei se habría impuesto a otros candidatos considerados moderados. Alireza Arafi, que lidera el Consejo de Liderazgo Nacional de transición, o Seyed Hassan Jomeini, nieto del histórico ayatolá Ruhollah Jomeini, estarían entre los derrotados.

Fuentes conocedoras del proceso sostienen que la decisión estaría ya tomada, pero los ayatolás no la han hecho pública aún para evitar convertir a Mojtaba Jamenei en objetivo de las operaciones 'Furia épica' y 'Rugido del león'. El martes, la sede de la Asamblea de Expertos fue bombardeada por Israel, pero sus miembros no se encontraban presentes.

Las deliberaciones se han realizado de forma telemática para evitar ofrecer blancos a una campaña militar que busca explícitamente desestabilizar al régimen. La familia de Jamenei ya ha sido un objetivo de los bombardeos: la mujer, la hija, el yerno y varios nietos -incluida una bebé de 14 meses- del líder supremo se encuentran entre las víctimas del ataque del sábado.

La elección de Mojtaba Jamenei sería un duro golpe para las aspiraciones de la oposición iraní, que esperaba que el descabezamiento del régimen implicase cierto aperturismo en las postrimerías de la operación militar. Vali Nasr, experto de la Universidad Johns Hopkins en Irán y el chiísmo, explica al diario que la votación apuntaría a un endurecimiento de la línea ideológica.

"Figuró en las predicciones como sucesor durante mucho tiempo", detalla Nasr, "pero en los últimos dos años había desaparecido por completo del radar". Su reaparición, por tanto, implicaría un cambio de rumbo. "Si es él el elegido, esto implicaría que la línea dura de la Guardia Revolucionaria es la que lleva las riendas del régimen".

Aunque Ali Jamenei era un clérigo de méritos discretos en el momento de llegar al poder -su principal baza fue su proximidad y lealtad a Jomeini-, el líder supremo supo aliarse con la élite Guardia Revolucionaria, el brazo armado del régimen, para gobernar con puño de hierro durante casi cuatro décadas.

El hombre encargado de tutelar la transición y amigo personal del ayatolá fallecido sería Alí Larijani, uno de sus incondicionales dentro de la vieja guardia de los revolucionarios. Aunque antes del ataque se le llegó a motejar como "Delcy de Irán" por su posible papel en un ejecutivo de transición, las declaraciones tras la muerte del líder supremo también apuntan a una radicalización de su postura.

Mojtaba Jamenei tiene 56 años y es considerado como un personaje influyente aunque también ermitaño y hábil a la hora de tejer una red de contactos a la sombra de su todopoderoso padre. Sus aliados en la Guardia Revolucionaria habrían hecho valer su peso para decantar los votos de los 88 en su favor.

"Mojtaba es la elección más juiciosa en estos momentos porque conoce íntimamente cómo funcionan y se coordinan los aparatos militares y de seguridad", explica Mehdi Rahmati, un analista desde Teherán. "Ya estaba a cargo de todo ello". Sin embargo, una vez sea proclamado, es previsible que los opositores al régimen redoblen sus esfuerzos para derrocarlo.

Otras fuentes citadas por The New York Times insinúan que Mojtaba Jamenei sí podría adoptar una postura más aperturista que su padre, "como Mohamed bin Salman en Arabia Saudí". Esto podría ser bien recibido por Washington, pero haría poco por satisfacer las demandas de respeto a los Derechos Humanos y libertades civiles que piden los manifestantes.