La Guardia Revolucionaria da por cerrado el Estrecho de Ormuz: Irán atacará a cualquier barco que intente pasar

Petroleros pasan por el Estrecho de Ormuz , 21 de diciembre de 2018. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Revolucionaria de Irán ha declarado cerrado el Estrecho de Ormuz y amenaza con atacar cualquier barco que intente pasar. La medida sigue a la muerte del ayatolá Ali Khamenei en un ataque israelí, lo que podría afectar el 20% del suministro mundial de petróleo. El precio del petróleo se ha disparado tras el cierre, con el barril de Texas subiendo hasta un 8% y superando los 72 dólares. La OPEP+ anunció un aumento de producción de 206.000 barriles diarios, aunque no mencionó el conflicto con Irán.

El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ebrahim Yabari, ha afirmado este lunes que el Estrecho de Ormuz está cerrado y ha advertido de que Irán prenderá fuego a cualquier barco que intente pasar, según informan medios iraníes.

La medida se produce después de que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, muriera en un ataque israelí, que amenazaría con estrangular una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y hacer subir drásticamente los precios del crudo.

Las consecuencias no han tardado en llegar tras el cierre total de este estrecho por el que transitan unos 15 millones de barriles diarios de crudo, un 20% del total del petróleo a nivel mundial.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) se ha disparado este lunes un 6,28%, hasta 71,23 dólares el barril en la primera sesión tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Inmediatamente, en reacción a las declaraciones, el Texas se ha disparado un 8% en el mercado continuo de futuros y el precio del barril estadounidense alcanzaba los 72,50 dólares.

Ayer domingo, la alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, anunció un incremento de producción de 206.000 barriles diarios "en vista de las perspectivas estables y las bajas reservas de petróleo", sin mencionar la guerra con Irán.

