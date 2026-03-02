El conflicto se extiende con ataques en el Golfo y Líbano: la nueva cúpula de Irán desmiente que quiera negociar con Trump

Un edificio en Beirut dañado por un misil israelí junto a un cartel de Hasán Nasralá, antiguo líder de Hezbolá. Efe / Epa

La Caja de Pandora se ha abierto en Oriente Próximo y la tensión provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a lo largo del fin de semana sigue in crescendo. Hezbolá, el grupo chií libanés respaldado por Teherán, ha lanzado varios proyectiles y drones esta madrugada contra la ciudad israelí de Haifa como "represalia" por el asesinato del líder ayatolá Alí Jamenei.

Tel Aviv no ha tardado en responder, disparando varias oleadas de bombardeos contra los barrios meridionales de Beirut y otros puntos del sur del país, matando a al menos 31 personas. El frágil alto el fuego acordado en noviembre de 2024, que Israel ha incumplido de forma constante, ha saltado por los aires. Eyal Zamir, el jefe del Ejército israelí, ha alertado a sus ciudadanos de que se viene "muchos días largos de combates".

Pese a los cientos de proyectiles estadounidenses e israelíes que han sacudido Irán desde el sábado, eliminando a buena parte de su cúpula política y militar y golpeando su sistema de misiles balísticos, el régimen de los ayatolás no parece dispuesto a capitular. En las últimas horas ha lanzado ataques contra los aliados de Washington en el Golfo Pérsico, como Catar, Dubái, Baréin, Arabia Saudí o Kuwait, donde un dron iraní mató a tres soldados estadounidenses.

💥 A huge blast woke up citizens in the Dahyeh neighborhood in #Beirut, as the IDF responded to Hezbollah rocketfire. #IranWar pic.twitter.com/PT1gPRmNt1 — This Is Beirut (@ThisIsBeirut_) March 2, 2026

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, ha insistido este lunes en que la República Islámica no negociará con EEUU después de que Donald Trump afirmase que los nuevos líderes de la República Islámica estaban dispuestos a recurrir a la diplomacia. Teherán está dispuesto a seguir inundando los cielos de la región con sus misiles balísticos para que todos estos países presionen a EEUU y cesen los bombardeos.

En una entrevista con The New York Times, el mandatario republicano ha confesado que la operación Furia Épica podría prolongarse de "cuatro a cinco semanas" y que le gustaría forzar una transición similar a la que se está llevando a cabo en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Trump, que tiene "tres elecciones muy buenas" como nuevo gobernante de Irán, aunque sin confirmar si Larijani es una de ellas, ha pedido que la Guardia Revolucionaria y milicias como la Basij se rindan y entreguen las armas.

Tensiones previas

La ofensiva contra Irán ha resucitado las hostilidades entre Israel y Hezbolá. Numerosos ataques israelíes impactaron durante la madrugada en diferentes puntos del extrarradio de Beirut, de donde se elevaron grandes columnas de humo mientras el sonido de las explosiones resonaba por buena parte de la ciudad, según la agencia Efe.

El Ejército israelí dijo que estaba llevando a cabo un "ataque selectivo" contra altos mandos de Hezbolá "en el área de Beirut", al tiempo que informó que otro responsable "clave" del movimiento político y armado libanés fue alcanzado en la región sur del país. Eyal Zamir, el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha achacado al grupo chií la escalada. Según el canal saudí Al-Hadath, citando a fuentes de seguridad israelíes, la operación será "amplia" y puede incluir "una invasión terrestre".

Hezbolá había atacado previamente unas instalaciones militares al sur de la ciudad de Haifa, en el norte del Estado judío, su primera acción desde la entrada en vigor del alto el fuego a finales de 2024. Tel Aviv, no obstante, ha atacado casi a diario supuestos enclaves del grupo islamista.

Los intensos bombardeos israelíes en Líbano, saldados con más de una treintena de muertos y casi dos centenares de heridos, según el Ministerio de Salud, causaron un "gran éxodo" de personas tanto desde el extrarradio de la capital como desde la región meridional del país. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha calificado de "irresponsable" el ataque lanzado por Hezbolá y ha prometido no dejar que el país sea arrastrado a un nuevo conflicto.

La Cúpula de Hierro de Israel, a pleno rendimiento en Jerusalén para derribar los misiles iraníes. Ammar Awad Reuters

La formación chií es un aliado clave de Teherán, acusado de proporcionarle armamento y financiación, por lo que el Gobierno libanés llevaba días con contactos diplomáticos para evitar su participación en caso de que Washington lanzara un ataque contra Irán. Sin embargo, Hezbolá ya había indicado antes de este conflicto que para ellos cualquier ataque contra Jameneí -también un importante líder religioso para los chiíes del mundo- era una línea roja.

"La organización terrorista Hezbolá pagará un alto precio por disparar contra Israel y su líder, Naim Qassem, que dio la orden bajo la presión de Irán, es desde ahora un objetivo marcado para su eliminación", ha avanzado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Una milicia proiraní establecida en Irak se ha atribuido un ataque con drones contra una base militar estadounidense en el aeropuerto de Bagdad y otro anterior contra las tropas norteamericanas estacionadas en Erbil, en el norte del país. Saraya Awliya Al-Dam, algo así como "Guardianes de la Brigada Sangrienta", ha vinculado estas acciones con el asesinato del "líder mártir" Jamenei.

F-15 derribado

Israel también ha detallado el lanzamiento de nuevos ataques contra territorio iraní. Según la agencia Reuters, se han registrado explosiones en varios puntos de Teherán y en la ciudad de Sanandaj, en la zona occidental del país, donde murieron tres personas.

Las alarmas aéreas han sonado a primera hora de la mañana en todo Israel debido a una nueva salva de misiles iraníes. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha confirmado ataques contra objetivos gubernamentales y militares en Tel Aviv, Haifa y Jerusalén Este. Hasta el momento, diez personas han muerto en Israel mientras que en Irán las víctimas superan las 550, según la Cruz Roja.

Footage of an F-15 falling out of the sky this morning over Kuwait, in an apparent “friendly fire” incident involving the U.S. Air Force. pic.twitter.com/GQvryfJ4C4 — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

Por otro lado, Kuwait ha señalado que sus fuerzas antiaéreas derribaron durante la madrugada varios drones iraníes. El ministro de Defensa ha confirmado además el "accidente" de varios cazas de combate estadounidenses, cuyo pilotos habrían logrado eyectarse con éxito, aunque sin dar a conocer las causas. El Ejército de EEUU tampoco ha proporcionado información al respecto. Irán ha revindicado el derribo de un F-15.

Los aparatos no tripulados de la República Islámica han llegado hasta Chipre, donde uno de ellos atacó una base del Ejército británico, aunque provocando "daños leves". En Arabia Saudí, los restos de un dron interceptado han provocado un incendio en una refinería crítica que se ha visto obligada a suspender su producción.