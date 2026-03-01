El régimen de Teherán lanza nuevos ataques contra bases americanas y EEUU amenaza con una "fuerza nunca vista"

Explosión causada por el impacto de un proyectil después de que Irán lanzara misiles este domingo contra Israel (Tel Aviv). Reuters.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dijo este domingo que devolverán el golpe a Estados Unidos e Israel por haber matado al ayatolá Ali Jameneí: "Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones", advirtió.

A su juicio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es un símbolo perfecto" del "saqueo colonialista" que, alertó, usa engaños para convencer a los pueblos.



Además, dijo que el republicano ha "caído en la trampa" de Israel al involucrarse en esta guerra, tras la ofensiva que ambos países iniciaron de manera conjunta el sábado.

"Nos vengaremos de los estadounidenses e israelíes. Han traspasado nuestra línea roja. Les asestaremos golpes tan terribles que implorarán clemencia", dijo el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, citado por la agencia IRNA.

La venganza de Irán apenas tardó en llegar. Unas horas después de comunicar la muerte de Jamenei, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció ataques contra 27 bases militares de EEUU en Oriente Medio y objetivos de Israel, según una publicación en X de Tasnim, agencia vinculada con el brazo armado del régimen iraní.

"Hace unos minutos, los pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán bombardearon con éxito y en varias etapas, las bases estadounidenses en los países del golfo Pérsico y en la región del Kurdistán iraquí", señala un comunicado de la institución militar.

Estos ataques han causado al menos un muerto en Emiratos Árabes y daños menores en aeropuertos de Abu Dabi, Dubai y Manama (Baréin), así como daños por la caída de misiles interceptados en zonas urbanas e industriales de Emiratos y Catar.

El Ejército israelí informó en un comunicado de una nueva oleada de misiles contra Israel y pidió a la población quedarse en lugares seguros hasta nueva orden, sin dar más detalles.



La cadena catarí Al Jazeera reportó por su parte cerca de las 7.40 local (4.40 GMT) haber escuchado "al menos 11 explosiones" en Doha, una situación que el medio constató con residentes de la capital catarí y sobre la que se desconocen más detalles hasta ahora.



El Ministerio de Defensa de Catar anunció a su vez que pudo prevenir "con éxito" el impacto de hasta 18 misiles balísticos que apuntaron a varias áreas del país.



Al Jazeera también aseguró que las sirenas de alerta se habían activado en Kuwait e informó de explosiones en Dubai.

Por su parte, el mandatario estadounidense amenazó este domingo con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si Teherán cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a Estados Unidos e Israel en venganza por la muerte del ayatolá.

A través de la red social Truth, el republicano reaccionó a las amenazas del régimen iraní de las últimas horas.

"Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerza que nunca. Sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen los golpearemos con una fuerza nunca antes vista", dice el mensaje de Trump.



Publicación de Trump.

En tanto llegue o no la respuesta efectiva de Donald Trump, Israel ha hecho lo propio, ha lanzado este domingo un nuevo ataque sobre Teherán por parte de la aviación israelí, según han confirmado Fuerzas de Defensa israelíes en un comunicado en su canal de Telegram.

Varias explosiones seguidas de columnas de humo pueden verse en la capital iraní, tal y como muestran imágenes de algunas televisiones locales y han comprobado los corresponsales de EFE en la ciudad, que han sentido como los edificios han temblado durante unos segundos.

"Por primera vez desde el inicio de la Operación 'León Rugiente': Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", escribió el organismo castrense israelí.



La agencia FARS, vinculada a la Guardia Revolucionaria, dice en Telegram: "Hace unos momentos, se escuchó el sonido de varias explosiones masivas de un misil y un ataque aéreo en la intersección de Seyyed Khandan y Qasr en Teherán", una zona donde se ubican sedes de instituciones y ministerios iraníes.



Se han llegado a producir unas cuatro oleadas de ataques aéreos con unas diez explosiones en total que han sacudido la ciudad, según han podido presenciar los corresponsales de EFE en la capital.



La Media Luna Roja Iraní ha anunciado este domingo que fuerzas estadounidenses e israelíes están bombardeando su sede en Teherán, informó Irib, la televisión estatal iraní en su canal de X