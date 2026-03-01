Alí Larijani, 'Delcy' de Irán, sobrevive a los ataques y jura venganza contra Israel y EEUU: "Quemaremos sus corazones"

Las claves nuevo Generado con IA Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, sobrevive a los ataques de EEUU e Israel y promete venganza contra ambos países. Larijani confirma la muerte del ayatolá Jamenei y anuncia un Consejo de Liderazgo Temporal para garantizar la continuidad del régimen iraní. Reconocido por su lealtad a Jamenei y experiencia negociadora, Larijani ha endurecido su postura tras el fracaso del acuerdo nuclear con EEUU. Washington lo señala como responsable de la represión sangrienta de protestas pro-democracia y mantiene sanciones en su contra.

Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, no se encuentra entre los altos cargos del régimen muertos en la primera oleada de ataques de las operaciones 'Furia épica' y 'Rugido del león' ordenadas por EEUU e Israel.

Larijani, según fuentes de las fuerzas armadas israelíes, sí era un objetivo y se habría reunido con el ayatolá Alí Jamenei en la misma mañana del sábado en la que el líder supremo de Irán fue ejecutado. Sus primeros movimientos indican que efectivamente era el hombre elegido para pilotar la continuidad del régimen en caso de un descabezamiento.

El veterano revolucionario, militar y diplomático compareció en la televisión estatal para confirmar la "dolorosa" muerte del ayatolá que dirigió con puño de hierro la República Islámica durante los últimos 37 años. Empleó la habitual retórica beligerante y colorida para amenazar con represalias a EEUU e Israel, al tiempo que advertía contra la tentación de una insurrección.

"Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones", pronunció, al tiempo que saludaba a los altos cargos muertos en los bombardeos como "mártires que fortalecen la resistencia del pueblo". En referencia a los "grupos secesionistas" que pudieran aprovechar el ataque para desestabilizar el régimen, advirtió de una "cruenta respuesta".

Larijani también ha sido responsable de anunciar la formación de un Consejo de Liderazgo Temporal que incluye a dirigentes supervivientes. Entre ellos, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian; el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, y un jurista del Consejo de Guardianes.

Este anuncio confirma su estatus como 'Delcy de Irán', una referencia a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela que ha mantenido el régimen chavista tras la captura de Nicolás Maduro. Este término estaba en boca de las mismas élites iraníes, y formaba parte de la estructura designada por Jamenei, que ya anticipaba su "martirio".

El ayatolá Jamenei ha muerto durante los ataques

Larijani ha formado parte del núcleo duro de la revolución islámica desde el primer momento. El pasado agosto fue designado secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Dos factores impulsaron esto, según la agencia Reuters: su lealtad inquebrantable a Jamenei y su capacidad para mediar entre las distintas familias del poder en Irán.

Considerado un 'pragmático' por las cancillerías, el propio ayatolá le encargó que preparase las negociaciones entre EEUU e Irán visitando Omar para reunirse con el ministro de Exteriores y mediador, Badr bin Hamad al Busaidi. También ha sido el encargado de negociar en Moscú los acuerdos de cooperación militar entre ambos países.

Pese al discurso de las últimas horas, Larijani había restado en las últimas semanas importancia al conflicto nuclear. "En mi opinión, esto se puede resolver", había declarado en una entrevista con la televisión omaní. "Si lo que preocupa a los americanos es que Irán vaya a desarrollar un arma nuclear, es algo que podemos discutir".

Sin embargo, Washington lo señaló como uno de los altos cargos del régimen responsables por la sangrienta represión contra los manifestantes pro-democracia, que han dejado miles de muertos en todo el país. "Ha sido uno de los primeros líderes que pidió ejercer la violencia en respuesta a las demandas legítimas del pueblo iraní", denunciaba un comunicado del Departamento del Tesoro este mes de enero al tiempo que dictaba sanciones contra él.

Larijani ya se dio a conocer entre la diplomacia europea como jefe de las negociaciones nucleares entre 2005 y 2007, defendiendo el derecho de Irán a enriquecer uranio. Una de sus frases se volvió popular cuando calificó la oferta de incentivos económicos a cambio de abandonar el programa nuclear como "intercambiar una perla por una tableta de chocolate".

No obstante, el énfasis de Larijani para lograr una solución dialogada le convirtió en una figura bien considerada por los servicios de exteriores. Fue portavoz del parlamento iraní entre 2008 y 2020, y una de las personas involucradas en el histórico acuerdo de 2015 que limitaba el desarrollo atómico en el país. Donald Trump rompió el pacto al llegar al poder en 2018.

Desde entonces, Larijani ha endurecido su postura, clamando que el programa nuclear "nunca será destruido". "Desde el momento en el que poseemos la tecnología, no pueden quitarnos este conocimiento. Es como si inventas una máquina y te la quitan, la puedes construir de nuevo", ilustraba en una entrevista con PBS Frontline.

No obstante, ser el elegido de Jamenei no implica que Larijani vaya a obtener un respaldo unánime en un momento de máxima incertidumbre para el régimen. "Si el elegido procede de la élite política y no religiosa, se evidenciaría la crisis del velayat-e faqih, la gobernanza del jurista islámico", explicaba a EL ESPAÑOL Daniel Bashandeh, analista político especializado en Oriente Medio e Irán.