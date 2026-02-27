EEUU desaloja su embajada en Israel por "riesgos de seguridad" ante el posible ataque a Irán: "Salgan mientras haya vuelos"

Las claves nuevo Generado con IA EEUU ha autorizado la salida de su personal no esencial y sus familias de la embajada en Israel por riesgos de seguridad, ante la posibilidad de un ataque a Irán. El portaaviones USS Gerald R. Ford ha llegado a las costas israelíes y se suma al mayor despliegue militar estadounidense en la región en años. Washington advierte sobre la imprevisibilidad de la situación en Israel y recomienda a sus ciudadanos salir del país mientras haya vuelos comerciales disponibles. Las últimas negociaciones nucleares entre EEUU e Irán han tenido avances, pero persisten amenazas militares y exigencias de cierre de instalaciones nucleares por parte de Washington.

Pese al "avance sustancial" registrado en las últimas horas en las negociaciones entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán, los hechos apuntan por el momento a un escenario diferente al de la solución diplomática a las tensiones entre Washington y Teherán.

La embajada estadounidense en Jerusalén ha autorizado este viernes a todo su personal no imprescindible y a sus familias a abandonar Israel por "riesgos de seguridad". Una decisión revelada al mismo tiempo que el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, alcanza las costas israelíes y se suma al inédito despliegue militar en Oriente Próximo.

Las autoridades estadounidenses subrayan que la situación en Israel es "impredecible" y alertan de que su seguridad está en peligro ante posibles ataques de "grupos terroristas, actores solitarios y otros extremistas violentos": "Disparos de mortero, cohetes e intrusiones de drones armados y misiles pueden ocurrir sin previo aviso".

El 'USS Gerald R. Ford' este jueves abandonando la isla de Creta. Makis Kartsonakis Reuters

Una advertencia que se registra ante la posibilidad de que Donald Trump dé luz verde a bombardear objetivos militares e instalaciones nucleares del régimen iraní. Teherán ha afirmado que cualquier ataque tendrá respuesta y que las bases militares estadounidenses en la región serán objetivos legítimos.

"En respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso, la Embajada de EEUU podría restringir o prohibir aún más los viajes de los empleados del Gobierno estadounidense y sus familiares a ciertas zonas de Israel, la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania", se expone en un comunicado. "Se recomienda a las personas que consideren salir de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles".

Más cazas de combate

El USS Gerald R. Ford, la joya de la corona de la "armada" que Trump ha enviado a Oriente Próximo para presionar al régimen de los ayatolás, partió ayer de la isla griega de Creta tras una escala de abastecimiento en una base naval estadounidense. Este viernes llegará a Haifa, ciudad norteña con el mayor puerto y una de las bases navales más importantes de Israel.

Los medios israelíes han informado además del aterrizaje de una veintena de aviones estadounidenses de reabastecimiento en el aeropuerto de Ben Gurión durante esta madrugada, sumándose a la docena de cazas F-22 del Ejército de EEUU que llegaron el martes a Israel. Tel Aviv ha exigido a Trump un refuerzo en la capacidad de defensa antiaérea ante las previsibles represalias del régimen iraní.

El USS Gerald R. Ford, cuyos aviones de combate participaron en la operación militar para capturar al autócrata venezolano Nicolás Maduro, es el segundo portaaviones enviado a la región después del USS Abraham Lincoln, que llegó al Golfo Pérsico con sus tres buques escolta a principios de enero.

Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní bajo las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak. A los dos portaaviones se suman varios destructores y docenas de cazas de combate que amenazan con sacudir la frágil estabilidad de la República Islámica.

El encuentro en Ginebra concluyó con declaraciones de tono positivo por parte de los mediadores y una próxima reunión ya fijada para la semana próxima. Según The New York Times, EEUU ha exigido que Irán cierre de forma permanente las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán y que deje de enriquecer uranio.

Teherán, por su parte, se ha comprometido a suspender toda actividad de enriquecimiento durante varios años como gesto de buena voluntad y para ganar confianza, pero ha pedido mantener unos niveles mínimos para fines de investigación médica.