Las 5 claves del conflicto entre Pakistán y Afganistán: de ser aliados a la guerra abierta en tan sólo 5 años de régimen talibán

Las claves nuevo Generado con IA Pakistán ha lanzado bombardeos contra enclaves talibanes en Afganistán, rompiendo la tregua bilateral y elevando la tensión en la región. El origen del conflicto radica en el aumento de ataques del grupo insurgente TTP contra objetivos pakistaníes, que Islamabad atribuye a refugio y apoyo desde Afganistán. La ofensiva militar paquistaní responde a varios atentados mortales, incluyendo uno en Bajaur reivindicado por el TTP, mientras los talibanes afganos atacan la valla fronteriza. Los civiles sufren las consecuencias del conflicto, tanto por los bombardeos como por la expulsión de un millón de refugiados afganos desde Pakistán.

Meses de tensión entre Pakistán y Afganistán han estallado en forma de "guerra abierta" con el bombardeo ordenado por Islamabad contra las principales ciudades del país vecino. Los ataques, tanto aéreos como de artillería terrestre, han alcanzado acuartelamientos y bases militares de los talibanes en varios puntos, incluida la capital, Kabul.

Las fuerzas aéreas paquistaníes ya habían ordenado atacar en suelo afgano a los grupos insurgentes afines al régimen talibán que han estado atacando su infraestructura para refugiarse a continuación al otro lado de la frontera. El pasado octubre, los choques fronterizos entre las fuerzas armadas de ambos países dejaron decenas de fallecidos antes de la mediación de Turquía, Catar y Arabia Saudí.

Las hostilidades ponen fin a la tregua firmada en suelo catarí y elevan la tensión en la región. Pakistán es una potencia nuclear mientras que los talibanes se hicieron con gran parte del arsenal abandonado por Estados Unidos en su atropellada retirada en 2021.

¿Cuál es la causa del conflicto?

Pakistán ha sido uno de los grandes valedores de la restauración del régimen talibán, celebrando la retirada de EEUU como una liberación "de las cadenas de la esclavitud". Sin embargo, en estos últimos cinco años la relación se ha ido deteriorando debido a la actividad de la guerrilla pro-talibán contra Islamabad.

Desde 2022, el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ha aumentado los ataques insurgentes contra objetivos militares y civiles un 70%. Aunque Kabul lo niega, las autoridades pakistaníes denuncian que estas milicias reciben apoyo y refugio en Afganistán, con los talibanes -con quienes mantienen una total sintonía ideológica- negándose a enfrentarse a ellos.

¿Por qué entran en guerra abierta?

La tregua firmada en Catar el pasado otoño ha quedado rota desde el momento en el que Pakistán comenzó a bombardear objetivos dentro de Afganistán hace una semana. El ministerio de Defensa paquistaní aseguró entonces que disponía de "evidencias irrefutables" sobre la relación entre estas posiciones y al menos siete atentados, algunos de ellos suicidas, contra su población.

El más grave de ellos ocurrió en el distrito fronterizo de Bajaur, frecuentemente objetivo de la violencia. Once agentes y dos civiles murieron a manos de un atacante de nacionalidad afgana, en un atentado reivindicado por el TTP. El bombardeo en represalia, por su parte, afectó principalmente a "civiles" según el Emirato -el nombre con el que se autodenominan los talibanes de Kabul-, que respondió atacando la valla fronteriza.

¿Quiénes son los insurgentes?

El TTP existe desde 2007 y es fruto de la coalición de varias bandas en el noroeste de Pakistán. Sus objetivos han sido mercados, mezquitas, aeropuertos, comisarías y bases militares en Pakistán, y han logrado hacerse fuertes en el valle de Swat. El atentado que les brindó infamia mundial fue el intento de asesinato en 2012 de la colegial Malala Yousafzai, que sobrevivió y ganó el Nobel de la Paz dos años después.

Los talibanes paquistaníes dieron apoyo a sus camaradas afganos durante la guerra contra la coalición liderada por EEUU, ofreciendo cobijo a guerrilleros en territorio paquistaní. En 2016, Islamabad ordenó una gran ofensiva militar que logró ponerlos en retirada. Sin embargo, el regreso del Emirato de Kabul los ha revitalizado.

¿Cuáles son las fuerzas implicadas?

Pakistán tiene previsto mantener su campaña de bombardeos para destruir la infraestructura militar afgana. Los talibanes no tienen la misma capacidad de artillería, pero se han especializado en la guerra de guerrillas, enormemente dañina para sus enemigos. Los guerrilleros que atacaron la frontera en las últimas horas, según fuentes paquistaníes, llevaban equipo como gafas de visión nocturna saqueados a los estadounidenses.

En cualquier caso, la diferencia de fuerzas es abismal. El ejército paquistaní cuenta con 600.000 efectivos, 6.000 vehículos acorazados y 400 medios aéreos, según datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Además, como su vecina India, es una potencia nuclear. Se calcula que los talibanes tienen 172.000 combatientes, una escasa cantidad de blindados ya de por sí envejecidos, y nula fuerza aérea en la práctica.

¿Cómo afecta a la población?

Los civiles han sido los grandes perjudicados a ambos lados de la frontera tanto por los atentados indiscriminados como por los bombardeos para acabar con combatientes, que a menudo se ocultan en núcleos de población. Además, pesa la decisión de Pakistán de expulsar a los refugiados afganos de vuelta a su país, una cifra que ha alcanzado el millón de desplazados y ha alimentado la desafección contra Islamabad.