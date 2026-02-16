Dos mujeres soldados israelíes, escoltadas por la Policía tras ser perseguidas por una turba violenta de ultraortodoxos. X

Las claves nuevo Generado con IA Dos mujeres soldados israelíes fueron rescatadas por la Policía tras ser perseguidas por cientos de ultraortodoxos en Bnei Brak. Durante los disturbios, los manifestantes volcaron un coche patrulla, incendiaron una motocicleta y la Policía detuvo a 23 personas. La turba creyó erróneamente que las militares intentaban entregar órdenes de reclutamiento, lo que generó la agresión. El incidente refleja la tensión por la exención del servicio militar para los judíos ultraortodoxos en Israel.

Dos mujeres soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tuvieron que ser rescatadas este domingo por la Policía tras ser perseguidas por una turba violenta de cientos de ultraortodoxos en la ciudad de Bnei Brak.

En los disturbios, en los que fue volcado un coche patrulla y una motocicleta fue incendiada, fueron detenidas 23 personas.

En un vídeo que ha circulado por las redes sociales se ve a las dos militares protegidas por varios agentes de Policía mientras huyen de cientos de hombres por una calle llena de basura y contenedores volcados.

Las dos soldados, comandantes de escuadrón del Cuerpo de Educación y Juventud, se encontraban de visita en el domicilio de un recluta que iba a incorporarse a la unidad cuando fueron increpadas por la turba.

La horda pensó por error que las soldados intentaban entregar órdenes de reclutamiento militar.

El servicio militar es obligatorio para la mayoría de los israelíes, pero los judíos ultraortodoxos llevan mucho tiempo exentos.

Las diferentes iniciativas para poner fin a esta exención han provocado indignación en la comunidad haredí.

Ante la tensión y el riesgo para su integridad, ambas se vieron obligadas a esconderse detrás de unos contenedores de basura, mientras la Policía llegaba al lugar.

Aprovechando que los agentes habían dejado sus vehículos, los ultraortodoxos volcaron un vehículo patrulla y prendieron fuego a una motocicleta.

La Policía se vio obligada a utilizar granadas aturdidoras para dispersar a la multitud en la ciudad de Bnei Brak.

Finalmente los disturbios se saldaron con 23 detenidos, tres policías heridos y varios vehículos dañados.

"Esta es una minoría extrema que no representa a toda la comunidad haredí", señaló Netanyahu en una publicación en X. "No permitiremos la anarquía ni toleraremos ningún daño a los militares y a las fuerzas de seguridad de las FDI que cumplen con sus deberes con dedicación y determinación", amenazó.