Reabre el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto tras casi dos años cerrado, un acceso clave para la entrada de ayuda a la Franja

Vehículos en el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, este lunes. Efe

Las claves nuevo Generado con IA El cruce de Rafah entre Gaza y Egipto reabre tras casi dos años cerrado, permitiendo una circulación limitada de residentes. Rafah es el único acceso a Gaza que no pasa por territorio israelí y su cierre bloqueó casi totalmente la entrada de ayuda humanitaria desde mayo de 2024. Solo podrán pasar residentes aprobados previamente por Egipto e Israel, con capacidad de procesar unas 200 personas al día. La reapertura permite también el traslado de enfermos y heridos a hospitales egipcios, con decenas de ambulancias preparadas para su atención.

Israel reabrió este lunes el cruce de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto en ambas direcciones para una "circulación limitada" de residentes.

El único acceso a la Franja que no pasa por territorio israelí ha estado cerrado durante la mayor parte de la guerra, desde el 7 de mayo de 2024, bloqueando casi totalmente el acceso de ayuda humanitaria a través de este paso,

Su reapertura era uno de los requisitos pendientes, junto a la entrega de todos los rehenes, de la primera fase del alto el fuego impulsado por la Administración Trump en octubre para poner fin al conflicto bélico entre Israel y Hamás. Una tregua frágil después de que el sábado el Ejército de Israel matase a 32 gazatíes.

El cruce, situado en lo que una vez fue una ciudad llamada Rafah de un cuarto de millón de habitantes que Israel redujo a cenizas y despobló por completo, es la única ruta de entrada o salida para casi todos los más de 2 millones de residentes de Gaza.

Este lunes por la mañana, un primer grupo de palestinos cruzó de Egipto hacia Gaza por el paso tras la reapertura de este cruce vital. Según transmitió la televisión egipcia Al Qahera News en directo, los palestinos llegaron a la zona internacional del paso sobre las 7.30 hora local.

En las imágenes se veía fundamentalmente a mujeres y niños saliendo de microbuses, rodeados de miembros de la Media Luna Roja egipcia, algunos de ellos ayudando con sillas de ruedas a las mujeres de más edad.

Apenas 200 personas al día

Fuentes de seguridad egipcias informaron esta semana de que el paso tendrá capacidad para procesar unas 200 personas al día: 150 que saldrán del enclave frente a 50 que accederán al territorio palestino.

En total, según las fuentes, este lunes hay unas 50 personas con la entrada prevista a Gaza.

Según indicaron, sólo los residentes "aprobados" previamente por Egipto e Israel podrán entrar a la Franja, para luego ser "transportados en autobús a un puesto de control israelí para controles de identidad".

Serán esas autoridades militares israelíes las que en último término decidan si dejan entrar a los palestinos a su territorio.

Asimismo, cruzó de Gaza a Egipto el primer grupo de enfermos y acompañantes, después de que el cruce reabriera ayer como "fase piloto".

Al Qahera News indicó también que los hospitales de la región del norte del Sinaí -donde se encuentra Rafah- están "en alerta para recibir a los enfermos y heridos que llegarán de Gaza".

De hecho, más de sesenta ambulancias esperaban en la puerta del cruce para transportar a los heridos a los diferentes hospitales egipcios del norte de la península del Sinaí, un proceso que "empieza recibiendo a los heridos en un puesto en el cruce donde son diagnosticados por un equipo médico egipcio antes de decidir su traslado a un hospital", según el canal.