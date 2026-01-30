Israel confirma que abrirá el domingo el cruce fronterizo de Rafah pero solo permitirá una "circulación limitada"

Las claves nuevo Generado con IA Israel abrirá el domingo el cruce de Rafah en la frontera con Egipto tras casi dos años de bloqueo, permitiendo solo una circulación limitada de personas. La entrada y salida a través del cruce será supervisada por agentes de la Unión Europea, con controles adicionales operados por el Ejército israelí y en coordinación con Egipto. El regreso de palestinos que salieron de Gaza solo será posible tras obtener autorización de seguridad de Israel, lo que genera preocupación entre grupos humanitarios. El Ejército israelí considera verosímil la cifra de 70.000 palestinos muertos desde la invasión de Gaza, mientras más de 16.500 heridos necesitan salir para recibir atención médica urgente.

Tras casi dos años de bloqueo por la invasión de Gaza, Israel ha confirmado que el domingo abrirá el cruce de Rafah, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. La medida, que ahora sí parece definitiva tras varios anuncios que nunca llegaron a concretarse, permitirá la entrada y salida de personas del enclave palestino, aunque con matices.

COGAT, el brazo militar que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, explicó este viernes en un comunicado que solo se permitirá "una circulación limitada de personas". El cruce permanecía cerrado desde mayo de 2024 y el Gobierno de Benjamin Netanyahu había vinculado su apertura a la entrega de los cadáveres de todos los rehenes secuestrados por Hamás.

Tanto Israel como Egipto verificarán la entrada y salida de las personas a través del paso, que será supervisado por agentes de patrulla fronteriza de la Unión Europea. Los palestinos que abandonaron la Franja de Gaza tras la invasión de las tropas israelíes podrán regresar tras obtener una autorización de seguridad de Tel Aviv.

El lado gazatí del cruce fronterizo ha estado bajo control militar israelí desde la ofensiva contra el sur de Gaza de mayo de 2024, pese a que debería haber reabierto en la fase inicial del plan de paz auspiciado por Donald Trump y firmado el pasado mes de octubre.

"La entrada y salida a la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah se permitirá en coordinación con Egipto, previa autorización de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea, de forma similar al mecanismo implementado en enero de 2025", detalla el anuncio de COGAT.

Niños gazatíes observan los escombros de lo que antes era su casa en Rafah. Eyad El Baba UNICEF Gaza

Sin embargo, el texto recoge que, además del control de identificación por parte de la misión de la Unión Europea, habrá un segundo corredor donde se realizará un "proceso adicional de control e identificación" a todo el que cruce, "operado por el estamento de defensa en una zona bajo control" del Ejército israelí.

Según Israel, el regreso de los numerosos gazatíes que abandonaron la Franja por Egipto será permitido "solo tras la autorización de seguridad de Israel" y en coordinación con El Cairo, lo que hace temer a grupos humanitarios que, en realidad, la reapertura de este cruce le sirva a Israel para vaciar más la Franja de palestinos.

70.000 muertos

Antes de la ofensiva bélica israelí que ha devastado Gaza, Rafah era un cruce vital para la entrada de mercancías. Además, la Organización Mundial de la Salud afirma que hay más de 16.500 enfermos y heridos que necesitan salir de Gaza para recibir atención médica urgente.

Los medios israelíes, citando a mandos castrenses, también informan este viernes de que el Ejército da por verosímiles las cifras de 70.000 palestinos muertos desde la invasión de Gaza desatada tras los ataques terroristas de Hamás del 7-O de 2023.

"Actualmente estamos tratando de distinguir entre terroristas y aquellos que no estuvieron involucrados" en los ataques y en la resistencia, dijo un alto mando, según recoge el portal Ynet. Hasta ahora, las Fuerzas de Defensa de Israel siempre habían defendido que los balances del Ministerio de Salud gazatí eran abultados al estar controlado por Hamás.