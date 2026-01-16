Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner formarán la Junta Ejecutiva para supervisar el Gobierno de Gaza

Niñas palestinas caminan entre los escombros de edificios residenciales destruidos durante la guerra, en la ciudad de Gaza , el 16 de enero de 2026. Reuters

La Casa Blanca ha anunciado este viernes la composición de la Junta Ejecutiva que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza: la formarán el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump.

La lista la completan Marc Rowan, director de Apollo Global Management; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial.

Trump será quien presida la llamada "Junta de Paz", que tiene como fin dirigir la transición en el enclave, según su plan de 20 puntos revelado a finales del año pasado, en virtud del cual se alcanzó un frágil alto el fuego en la Franja durante el que han muerto más de 400 gazatíes.

Según lo previsto, por debajo del Consejo o Junta de Paz estaría esta Junta Ejecutiva, y el gobierno tecnocrático palestino operaría bajo la dirección de este comité internacional.

El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva llega después de que esta semana la Casa Blanca anunciara la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás.

Durante esta segunda fase del plan, también comenzaría la retirada de las tropas de Israel de la mayor parte de la Franja y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las labores de la Junta Ejecutiva

A pesar de que Blair había sido previamente excluido de la lista de candidatos para dirigir el Consejo de Paz por la oposición frontal de gobiernos árabes y musulmanes basada en su apoyo a la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003, el ex primer ministro británico sí figura entre los miembros de la cúspide de este nuevo organismo.

Según la Casa Blanca, cada miembro de esta Junta Ejecutiva asumirá carteras concretas, entre las que se incluyen el "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, obtención de financiación a gran escala y movilización de capital".

La Junta supervisará el nuevo Gobierno gazatí, conocido como el Comité Nacional para la Administración de Gaza, que estará formado por 15 miembros palestinos que no militen en Hamás -grupo islamista que debe ser desarmado- y liderado por el ingeniero Ali Shaath.

Shaath se presenta como un profesional "especializado en ingeniería civil, con especial atención a las infraestructuras, y amplia experiencia en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas, estrategias, programas y proyectos de desarrollo en una amplia gama de ámbitos".

Según el documento de 20 puntos, su administración será "responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y municipios" de la Franja, donde más de 73.500 personas perdieron la vida en el marco de la guerra, derivada de los atentados del 7-O, según el recuento de las autoridades sanitarias locales.



Este viernes también se ha anunciado que el alto representante para Gaza será el búlgaro Nickolay Mladenov, quien fue ministro de Exteriores de su país y coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio.



Asimismo, se ha indicado que Jasper Jeffers, que es comandante de operaciones especiales del Ejército estadounidense, encabezará la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés), el contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro el orden, la seguridad y la desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz de Trump.