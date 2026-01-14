Erfan Soltani, el veinteañero acusado de "librar una guerra contra Dios" al que pretende ejecutar Irán por ahorcamiento

La represión de las protestas ha dejado miles de muertos y detenidos, mientras la comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos, condena las acciones del régimen.

El gobierno iraní ha anunciado la ejecución inminente de más manifestantes, empleando el ahorcamiento como método y justificando la represión bajo cargos de alteración del orden.

La condena de Soltani se dictó tras un juicio acelerado, sin garantías procesales ni acceso a defensa legal, y se le acusa de "librar una guerra contra Dios".

Erfan Soltani, de 26 años, será el primer manifestante ejecutado por el régimen iraní tras las protestas masivas iniciadas el 28 de diciembre de 2025.

Irán se ha convertido en epicentro de la noticia desde hace unas semanas, las imágenes de los cuerpos yacentes y apilados en el suelo se entremezclan con las de las calles ardiendo en señal de protesta en contra de los ayatolás.

Las revueltas iniciadas el 28 de diciembre de 2025 ya se han convertido en las más multitudinarias y con mayor número de fallecidos. Según datos de la ONG opositora iraní HRANA, con sede en Estados Unidos, hasta ahora hay 2.003 muertos, incluidos niños, y más de 10.000 detenidos.

Aunque la cadena estadounidense CBS ha informado, a última hora de este martes, de un saldo de muertos de al menos 12.000 personas, una cifra que podría alcanzar los 20.000. Información que afirma haber recibido de dos fuentes dentro de Irán, las cuales citan a grupos de activistas que sobre el terreno recopilan los historiales médicos de los hospitales.

La cifra de muertos no para de escalar. Sin embargo, lo que ocurrirá este miércoles será algo histórico: se procederá a la primera ejecución de un manifestante a consecuencia de las actuales protestas. Se trata de Erfan Soltani, un joven de 26 años que fue detenido el 8 de enero durante las protestas y condenado al ahorcamiento.

Soltani fue apresado en Fardis, una ciudad del área metropolitana de Karaj, según la Organización Hengaw para los Derechos Humanos y el cargo que se le imputa, según el diario estadounidense The Sun, es el de "librar una guerra contra Dios".

Fue el propio fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, quien advirtió el sábado que cualquiera que participe en las protestas será considerado un "enemigo de Dios", un delito que se castiga con la muerte en Irán.

Erfan Soltani, a resident of Fardis, Karaj, who was arrested during recent protests in the city, is facing the imminent execution of a death sentence following a rapid and opaque judicial process.https://t.co/AavgRh5kFR — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 12, 2026

Lo relevante de este hecho es que fue juzgado a través de un procedimiento judicial acelerado, en apenas tres días, y sin que se respetaran las garantías procesales más básicas: no contó con asistencia legal, no tuvo acceso a un juicio imparcial, ni la posibilidad real de apelar.

La familia de Soltani ha manifestado que recibió la confirmación de la ejecución cuando el caso se había cerrado, apenas cuatro días después de su arresto. Asimismo, se ha quejado de que las autoridades solo les permitieron una breve visita de apenas unos minutos.

Ni siquiera su hermana, abogada colegiada, pudo acceder al expediente o representarle legalmente, un detalle que refuerza las denuncias de opacidad y arbitrariedad.

Actualmente, Soltani se encuentra en la prisión de Ghezel Hesar, que está en Karaj, considerada un símbolo de represión y castigo extremo dentro del sistema penitenciario iraní. De hecho, ha sido uno de los principales centros de ejecuciones del país, especialmente durante las décadas de 2000 y 2010.

Allí muchas ejecuciones, principalmente por delitos de drogas, se llevaron a cabo sin notificación previa a las familias y tras procesos judiciales cuestionados por falta de garantías.

Supuestos "alborotadores"

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (SNSC), órgano encargado de mantener el control interno, ya anunció que no mostraría "indulgencia" con los manifestantes, a los que describe como "perturbadores de la paz y la seguridad".

Asimismo, el jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhossein Mohseni-Ejei, los ha llamado "alborotadores", igual que el líder supremo, Ali Jameneí; y el fiscal de Teherán, Ali Salehi, ha pedido pena de muerte para aquellos que porten armas blancas o de fuego y dañen bienes públicos.

Los cuerpos yacen en bolsas para cadáveres en el suelo mientras la gente permanece de pie en medio de la escena frente al Centro Médico Forense Kahrizak en Teherán. Reuters.

Tras esta premisa, las autoridades de la República Islámica de Irán comunicaron este lunes que procederían de manera inminente con la ejecución de varios detenidos por su participación en las recientes protestas contra el régimen.

Informaron que tras llevar a cabo procedimientos judiciales acelerados, el primer grupo de "cabecillas de disturbios" sentenciados a muerte sería ejecutado este miércoles por la mañana.

El método previsto será el ahorcamiento y, conforme a la legislación islámica, algunas de las penas podrían aplicarse en público, según han confirmado fuentes oficiales.

El ahorcamiento de Erfan Soltani y del resto de "cabecillas de disturbios" parecen ser el inicio de una serie de ejecuciones aceleradas destinadas a sofocar la protesta social.

"Nunca habíamos presenciado un caso con tanta rapidez", declaró Awyar Shekhi, de la Organización Hengaw, a la BBC. "El gobierno está utilizando todas las tácticas a su alcance para reprimir a la gente y sembrar el miedo".

"Las fuerzas estatales disparan directamente contra las concentraciones y protestas sin importar si los objetivos son niños o adultos. La represión es brutal: se utilizan gases lacrimógenos y armas de uso militar, y los detenidos son brutalmente golpeados antes de ser trasladados a lugares no revelados", reveló Shekhi.

La represión de las manifestaciones está siendo severa y las autoridades han restringido el acceso a internet en todo el país, sin que sea posible conectarse a páginas o servicios de fuera de Irán.

Sin embargo, la respuesta mundial no ha tardado en llegar. Líderes de numerosos países, así como de instituciones europeas, han salido en defensa de los manifestantes. Pero las primeras medidas se llevaron a cabo ayer.

Este lunes, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció el veto a la entrada en esa institución de personal diplomático u otros representantes de Irán.

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que toda nación que "haga negocios" con Irán será castigado con un arancel del 25 % por parte de Washington.

Ha sido este martes cuando Trump ha amenazado con "medidas muy fuertes" si Irán ejecuta a manifestantes. "Si los ahorcan, van a ver algunas cosas... Tomaremos medidas muy fuertes si hacen eso", aseguró Trump a CBS News en una entrevista.