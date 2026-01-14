El enviado especial de Trump anuncia el inicio de la "fase dos" del plan de paz en Gaza para acelerar el desarme de Hamás

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos ha anunciado el inicio de la "fase dos" del plan de paz de Trump para Gaza, centrado en el desarme de Hamás y la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización. El enviado especial Steve Witkoff exige la devolución inmediata del último rehén israelí fallecido y advierte sobre graves consecuencias si Hamás no cumple sus obligaciones. Las partes han acordado los quince miembros del Gobierno técnico palestino, liderado por Ali Shaath, que gestionará los servicios públicos en Gaza. Nickolay Mladenov es el principal candidato para dirigir la Junta de Paz que supervisará la gobernanza y la reconstrucción de Gaza, tras el veto a Tony Blair por los países árabes.

Estados Unidos mueve ficha para desencallar el plan de paz de Donald Trump para Gaza, que tres meses después ni siquiera ha conseguido detener por completo las hostilidades en la Franja. El enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, anunció este miércoles el inicio de la "segunda fase" del acuerdo de 20 puntos, que contempla el desarme de Hamás y la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) encargada de mantener el orden en el enclave palestino.

"Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluida la devolución inmediata del último rehén fallecido", escribió el inversor inmobiliario neoyorquino reconvertido en diplomático. "El incumplimiento de estas obligaciones acarreará graves consecuencias", amenazó Witkoff, que reclamó la devolución del policía militar israelí Ran Gvili, el último secuestrado del 7 de octubre de 2023 cuyo cadáver sigue retenido en Gaza.

El enviado especial de Trump recordó en la publicación que la hoja de ruta que Israel y Hamás rubricaron el pasado mes de octubre contempla pasar "del alto el fuego a la desmilitarización", además de definir "la gobernanza tecnocrática" y los pasos para "la reconstrucción" del enclave palestino, reducido a cenizas después de casi dos años de guerra, investigada en los tribunales internacionales bajo la acusación de genocidio.

Que el plan de la Casa Blanca fructifique dependerá de que Israel cese sus ataques diarios sobre la mitad de Gaza que no controla y de que la milicia palestina decida entregar las armas. Dos escenarios, hoy por hoy, quiméricos.

Primeros nombres

El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, había anunciado este mismo miércoles que las partes firmantes del acuerdo acordaron el nombre de los quince miembros que conformarán el Gobierno técnico palestino. "Esperamos que, tras este acuerdo, el comité sea anunciado pronto… y que luego sea desplegado en la Franja de Gaza para gestionar la vida diaria y los servicios esenciales", declaró el jefe de la diplomacia egipcia.

El comité recae sobre la figura de Ali Shaath, oriundo de Jan Yunis, que sirvió como viceministro de Planificación en el Gobierno de la Autoridad Palestina. Shaath se presenta como un profesional "especializado en ingeniería civil, con especial atención a las infraestructuras, y amplia experiencia en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas, estrategias, programas y proyectos de desarrollo en una amplia gama de ámbitos".

Según el documento de 20 puntos, su administración será "responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y municipios" de la Franja, donde más de 73.500 personas perdieron la vida en el marco de la guerra, derivada de los atentados del 7-O, según el recuento de las autoridades sanitarias locales.

Mientras tanto, el político búlgaro Nickolay Mladenov se perfila como el principal favorito para dirigir la Junta de Paz que supervisará la gobernanza del comité técnico palestino, un puesto inicialmente reservado para el ex primer ministro británico Tony Blair, que sufrió el veto de los países árabes por su apoyo al entonces presidente George W. Bush en la invasión de Irak en 2003.

Mladenov, que viajó a Israel la semana pasada para conversar con el primer ministro Benjamin Netanyahu, es también una figura experimentada, curtida en los foros internacionales. Ha sido ministro de Exteriores y Defensa del Gobierno de Bulgaria, así como eurodiputado y enviado especial de la ONU en el Oriente Próximo.

De acuerdo con el plan de Trump, su organismo tendrá la misión de "establecer el marco y manejará la financiación para la reconstrucción de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas y pueda retomar el control de manera segura y efectiva".