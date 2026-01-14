"Asistimos a los últimos días del régimen iraní": por qué la República Islámica enfrenta el peor momento de su historia

Donald Trump ha impuesto nuevos aranceles a países que comercien con Irán y considera la opción de ataques militares, mientras parte de la oposición iraní pide cambios internos y pacíficos.

La represión estatal ha sido especialmente violenta, con al menos 2.000 muertos —según Reuters— y cortes prolongados de internet para impedir la difusión de las protestas.

La crisis económica, con la inflación cercana al 50% y el colapso del rial, ha motivado incluso a sectores tradicionalmente afines al régimen, como los comerciantes, a sumarse a las protestas.

El régimen iraní enfrenta la mayor ola de protestas desde su fundación en 1979, con manifestaciones en 186 ciudades y todas las provincias del país.

El régimen teocrático nacido de la revolución de 1979 atraviesa sus días más críticos.

No es la primera crisis que hace tambalear los cimientos de la República Islámica. Sirven como precedentes la guerra contra el Irak de Sadam Husein de los ochenta, la opaca sucesión del padre de la revolución, el ayatolá Ruhollah Jomeini, la eclosión del Movimiento Verde tras las presidenciales de 2009, el estallido social por el alza de precios de 2018 o el movimiento de oposición surgido tras el asesinato a manos de la policía de la moral de la joven Mahsa Amini en 2022.

Ninguna de tal magnitud.

Las protestas que comenzaron el 28 de diciembre representan la mayor amenaza para la permanencia de los clérigos en el poder. Muchos anticipan el fin de una era.

Friedrich Merz cree estar "presenciando los últimos días y semanas" de la República Islámica. "Cuando un régimen sólo puede mantener el poder mediante la violencia, entonces está efectivamente llegando a su fin. La población ahora se está levantando contra este régimen", declaró este martes el canciller alemán.

Las movilizaciones germinaron en Teherán, donde un grupo de comerciantes que vendían productos electrónicos importados se vieron golpeados por el colapso del rial, que de súbito perdió la mitad de su valor. Los bazari cerraron sus tiendas, se declararon en huelga e instaron a sus compañeros a hacer lo propio.

El gesto de hartazgo de los comerciantes, que por lo general figuran entre las bases de apoyo más fiables del régimen, encontró un eco casi inmediato en las provincias, en la periferia, en pequeños núcleos de población.

Lo que comenzó como una protesta motivada por la precaria situación económica —la inflación roza el 50 por ciento— acabó extendiéndose por toda la geografía de Irán a medida que la naturaleza de las protestas comenzaba a abarcar otros temas.

Hubo manifestaciones en 585 localizaciones distintas, en 186 ciudades, en las 31 provincias que dividen el país.

Protestas en Irán contra el régimen de Alí Jamenei.

El precedente de 2009

El historiador iraní Rouzbeh Parsi considera que, en ciertos aspectos, las protestas de 2009 —motivadas por las denuncias de fraude en las presidenciales que ganó el radical Mahmud Ahmadineyad frente al reformista Mir-Hosein Musaví— fueron más críticas para los mulás porque la división de la sociedad también fracturó a la élite política.

"Esta vez, la brecha con la sociedad es cada vez mayor, y el sistema deberá abordarlo con algo más constructivo que un kalashnikov, y hasta ahora no lo han logrado", subraya en diálogo con EL ESPAÑOL.

Parsi también concede que, en comparación con 2009, "esto ya no es sólo un fenómeno de clase media o urbanita. Frente a 2019 y 2022, la escalada de las quejas económicas y de un tema específico —como pudo ser la obligatoriedad del hiyab— hacia la crítica sistémica y el rechazo del sistema es más rápida".

"Además —apunta el historiador—, la represión estatal es también más violenta y se aplica desde etapas más tempranas de la protesta".

El historiador iraní destaca, asimismo, que las protestas están produciéndose "a la sombra de la guerra iniciada por Israel el pasado mes de junio y de la participación estadounidense en ella. Por lo tanto, el riesgo de intervención externa incrementa la percepción de amenaza del Estado".

El líder de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Reuters

Represión

Lejos de atender las demandas de los manifestantes, el líder supremo Alí Jamenei endureció la represión a través de la policía, la Guardia Revolucionaria Islámica y los Basij, su brazo paramilitar formado por voluntarios.

Al menos 2.000 personas han muerto en el marco de las protestas, según adelantó este martes la agencia Reuters citando a fuentes oficiales. Las cifras que baraja la cadena CBS son mucho mayores. Hablan de 12.000 víctimas mortales confirmadas, que podrían aumentar hasta las 20.000.

Los medios oficialistas ni siquiera se esfuerzan en ocultar los cadáveres. Las autoridades asumen la muerte de miles de manifestantes, a los que consideran "terroristas", "vándalos" o "alborotadores" que "hacen la guerra a Dios" y el juego a Donald Trump. Razón por la cual pedirán pena de muerte para buena parte de los más de 10.000 detenidos en el transcurso de las protestas.

El pasado jueves, además, las autoridades cortaron el acceso a internet. Un apagón de las comunicaciones que más de 160 horas después continúa con el objetivo de impedir la difusión de las manifestaciones.

"Bajo control"

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, aseguró este lunes que "la situación está ahora bajo control total".

"La República Islámica está sometida a una presión intensa y creciente, pero su colapso no es ni inminente ni inevitable”, apunta Ali Alfoneh, investigador del Arab Gulf States Institute, quien considera que "la ola de protestas actual refleja más bien un progresivo estrechamiento de las opciones estratégicas del régimen".

"El liderazgo de Irán se aproxima a una encrucijada crítica", advierte Alfoneh. "Puede optar por una acomodación al estilo venezolano con Trump, que potencialmente implicaría un cambio de liderazgo preservando las instituciones centrales del régimen, o bien mantenerse en una trayectoria de deterioro económico, protestas masivas recurrentes y erosión gradual de la cohesión dentro de los servicios de seguridad, un proceso que podría culminar finalmente en el colapso del régimen".

Como explica en conversación con este periódico Rouzbeh Parsi, "con cada ronda de protestas y represión violenta, el Estado va perdiendo su control sobre la sociedad".

Factor Trump

Los manifestantes quieren sepultar el gobierno de los clérigos. Algunos sectores de la oposición, cada vez más ruidosos tanto dentro como fuera del país, piden el regreso de la monarquía y de su heredero, Reza Pahlaví, exiliado en Estados Unidos. Muchos recuerdan con nostalgia los años del sah, pero la gran mayoría ni siquiera los vivieron. Son demasiado jóvenes.

Mientras redobla su presencia en el interior de Irán, Pahlaví aspira a hacerse un hueco en el círculo más próximo a Donald Trump. De momento, como adelantó este martes el digital Axios, el príncipe heredero ha conseguido reunirse con su enviado especial, Steve Witkoff. Una cita secreta de enorme relevancia.

Trump amenaza, por su parte, con lanzar otro ataque en suelo iraní, el segundo siete meses después de intentar destruir las instalaciones nucleares del régimen en el marco de la Guerra de los Doce Días.

De momento, el inquilino de la Casa Blanca tan sólo ha anunciado aranceles secundarios del 25 por ciento para los países que negocien con Irán. Una medida que coloca a China, Emiratos Árabes Unidos, Turquía o Irak en una situación delicada.

Pero, como adelantó The Wall Street Journal y confirmó Axios, Trump se inclina por lanzar un ataque. Su equipo de seguridad nacional propone otras opciones alternativas o complementarias en territorio iraní. Opciones que vayan más allá de los ataques aéreos.

La eventual operación militar de Estados Unidos puede espolear las manifestaciones, pero también puede ser contraproducente para la oposición. No está clara cuál sería la reacción interna.

Pahlaví apuesta por atacar cuanto antes. Otras voces, como la de la activista encarcelada Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz, o la del también premiado cineasta Jafar Panahi, piden contención. Consideran que el cambio de régimen tiene que venir desde dentro y tiene que ser pacífico.

En caso de ataque, la República Islámica no podría contar, en esta ocasión, con el llamado Eje de la Resistencia, el mosaico de milicias afines distribuidas por toda la región que hasta el 7 de octubre de 2023 funcionó como escudo. Golpeadas por Israel, Hezbolá y Hamás siguen en horas bajas y resisten la presión para evitar el desarme. Sólo los hutíes siguen en pie.