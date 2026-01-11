El pulso femenino al régimen de Irán: las mujeres se quitan el velo y queman fotos de Jamenei en medio de las protestas

Se han reportado envenenamientos en escuelas de niñas durante las movilizaciones, afectando a más de 800 estudiantes en al menos 15 ciudades.

El movimiento fue impulsado tras la muerte de Mahsa Amini, símbolo internacional de la lucha por los derechos humanos en Irán.

El caso de Mahsa Amini dio la vuelta al mundo. No era para menos. Plantó cara al régimen iraní de los ayatolás, liderado por su líder supremo, Alí Jamenei. La joven kurda-iraní de 22 años murió bajo custodia policial en Teherán, la capital. Su supuesto delito: no llevar el velo correctamente.

Su muerte desató protestas masivas en Irán bajo el lema "Mujer, Vida, Libertad", que fueron reprimidas con violencia, ejecuciones y miles de detenciones. Se convirtió así en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en la región de Oriente Próximo. Y ahora, las mujeres iraníes vuelven a agitar el país.

Las mujeres están saliendo a la calle a quemar, mediante cigarrillos, la imagen de Jamenei. "Arde, diablo", pronunciaban las mujeres mientras hacían arder las fotos del líder supremo de los iraníes.

Aparato represivo

Las féminas que participan en estos actos combinan la quema de la imagen del líder con el acto de fumar, una práctica que durante décadas ha estado restringida para las mujeres en la sociedad iraní, un entorno profundamente sexista donde tienen multitud de libertades restringidas.

Los vídeos de las quemas han tenido una enorme repercusión en redes sociales, lo que hace más difícil para el aparato represivo iraní borrar esta huella digital. Las mujeres, ahora, han ido un paso más allá después del caso de Mahsa Amini.

Tras la muerte de esta joven hace ya cuatro años, el Gobierno no consiguió sofocar la lucha de las mujeres por los derechos fundamentales. Las protestas de 2022 se saldaron con más de 500 muertos y al menos 2.400 detenidos.

Las protestas fueron reprimidas con extrema violencia, pero la resistencia se transformó progresivamente en acciones simbólicas. Las mujeres han desafiado al régimen de los ayatolás. Desde acudir a las universidades y espacios públicos sin velo, hasta arrojar los turbantes de clérigos en callejones y bazares, sin olvidar su participación en competiciones deportivas poco visibles o incluso desnudarse en público.

Envenenamientos

Otro de los aspectos que llaman la atención en medio de estas revueltas femeninas es la participación de mujeres de todo tipo de edades. Las movilizaciones llegaron a las escuelas, donde las alumnas coreaban consignas contra el régimen. Fue una escena sin precedentes en los más de 40 años de gobierno desde la Revolución Islámica.

Pero el Ejecutivo actuó. Meses después, comenzaron a registrarse, por todo el país, casos de envenenamientos en cadena en centros escolares. Las alumnas, según recoge Euronews, perdían el conocimiento de forma repentina y eran trasladadas de urgencia a hospitales con síntomas respiratorios, palpitaciones y entumecimiento.

Investigaciones posteriores señalaron que más de 800 estudiantes de al menos 15 ciudades iraníes resultaron afectadas. El Ministerio de Salud confirmó que los casos se debieron a una "toxina muy leve".

El entonces viceministro de Salud, Yunus Panahi, llegó a declarar que "alguien quería que se cerraran las escuelas, especialmente las de niñas", aunque retiró sus palabras al día siguiente. El Gobierno iraní negó cualquier responsabilidad y, hasta hoy, nunca se ha identificado a los autores de los envenenamientos.