Irán amenaza a EEUU: atacará sus bases navales y militares si insiste en intervenir tras las protestas contra Jamenei

Las claves nuevo Generado con IA Irán ha advertido a Estados Unidos que atacará sus bases militares y navales si interviene tras las protestas contra el régimen de Alí Jamenei. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, también amenazó con atacar rutas marítimas de Oriente Próximo e Israel. Estados Unidos mantiene bases en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar, y ha considerado posibles ataques a instalaciones militares iraníes. Ghalibaf sugirió la posibilidad de un ataque preventivo y cuenta con el respaldo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El tablero internacional continúa agitándose. Cuando se cumplen dos semanas de protestas en Irán, donde las mujeres le echan un pulso al régimen de los ayatolás, con su líder supremo, Alí Jamenei, a los mandos, las tensiones aumentan. Aún más.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, amenazó a Estados Unidos con que si insisten en su idea de intervenir en el país tras las revueltas, atacarían sus bases militares y navales, según publica The Wall Street Journal.

Funcionarios de la Casa Blanca advirtieron de que la administración Trump estaba considerando atacar enclaves militares iraníes. En este sentido, Ghalibaf también señaló que Irán atacaría las rutas marítimas de Oriente Próximo e Israel.

EEUU mantiene bases aéreas y navales en los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar. Teherán atacó, en base a las informaciones publicadas por el Journal, la base aérea de AlUdeid en Catar el pasado mes de junio, después de que EEUU lanzara "bombas masivas" sobre las instalaciones nucleares iraníes.

En numerosas ocasiones, el huésped del Despacho Oval ha amenazado con intervenir en el país persa en el caso de que "las autoridades impongan una sangrienta represión contra los manifestantes".

Esto ha llevado a EEUU a mover ficha y "examinar posibles ataques contra instalaciones militares iraníes".

Ghalibaf, el presidente del parlamento iraní, también planteó la posibilidad de un ataque preventivo, siguiendo a otros altos funcionarios que lo han mencionado en los últimos días.

Como presidente de la cámara iraní, Ghalibaf es el tercer funcionario de mayor rango de Irán después del líder supremo, quien tiene la última palabra en política interior y exterior, y del presidente del país, Masoud Pezeshkian. Además, es excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y cuenta con el respaldo de la fuerza paramilitar.