Jameneí 'reinventa' la historia al afirmar que Irán derrotó a EEUU e Israel:  "Sufrieron más los que empezaron la guerra"

El líder supremo irání, Ali Jameneí, en una imagen de archivo. Reuters

El líder supremo irání, Ali Jameneí, hizo este jueves una sorprendente afirmación: "En la guerra de 12 días de junio, Irán derrotó tanto a Estados Unidos como a los sionistas, sin lugar a dudas".

La máxima autoridad política y religiosa iraní afirmó que Estados Unidos e Israel "vinieron a causar problemas, fueron vencidos y regresaron con las manos vacías" en una guerra que, aseguró, llevaban 20 años preparando.

En un discurso en honor de los basiji -la milicia islámica que forma parte de la Guardia Revolucionaria iraní-, Jameneí ha subrayado que "no lograron ninguno de sus objetivos", uno de los cuales, ha dicho, era "engañar al pueblo iraní y arrastrarlo consigo".

"Incluso aquellos que tienen problemas con el sistema se mantuvieron unidos", afirmó.

Durante los 12 días de conflicto,Tel Aviv bombardeó a diario el país persa con ataques a instalaciones civiles, militares y atómicas y asesinó a unos 30 altos cargos militares y 10 científicos nucleares.

Washington se sumó a la acción militar israelí con bombardeos a tres de las más importantes instalaciones nucleares iraníes, que según Teherán han detenido su capacidad para enriquecer uranio.

Irán respondió a las agresiones israelíes con ataques con misiles contra el Estado judío que causaron unos 300 muertos y atacó una base estadounidense en Catar sin que se produjeran víctimas.

"No lograron derrotarnos"

Jameneí reconoció que su país sufrió daños y bajas importantes -un millar de muertos iraníes en total- en su discurso de este jueves, pero aseguró que los que "empezaron la guerra" sufrieron aún más.

Según el religioso, Estados Unidos usó su armamento más moderno, incluidos submarinos y cazas, pero no lograron derrotar a la República Islámica.

La guerra comenzó el 13 de junio y llegó a su fin el 24 con un alto el fuego auspiciado por Estados Unidos y que se mantiene hasta hoy.

Durante el conflicto, la República Islámica comenzó a abrazar un nacionalismo preislámico para mitigar la desafección de una parte importante de la población con las autoridades y el sistema político, algo que continua ahora.