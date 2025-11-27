Jameneí 'reinventa' la historia al afirmar que Irán derrotó a EEUU e Israel: "Sufrieron más los que empezaron la guerra"
Tel Aviv bombardeó a diario instalaciones civiles, militares y atómicas mientras Washington dañó las tres principales instalaciones nucleares.
Las claves
El líder supremo iraní, Ali Jameneí, afirmó que Irán derrotó a Estados Unidos e Israel en la reciente guerra de 12 días, asegurando que ambos países no lograron ninguno de sus objetivos.
Durante el conflicto, Israel bombardeó instalaciones civiles, militares y nucleares iraníes, causando la muerte de altos mandos militares y científicos, mientras que Estados Unidos atacó importantes instalaciones nucleares.
Irán respondió con ataques de misiles contra Israel, que causaron unos 300 muertos, y atacó una base estadounidense en Catar sin provocar víctimas.
Jameneí reconoció cerca de mil bajas iraníes, pero aseguró que los iniciadores del conflicto sufrieron mayores pérdidas y que la unidad nacional se mantuvo firme durante la guerra.
El líder supremo irání, Ali Jameneí, hizo este jueves una sorprendente afirmación: "En la guerra de 12 días de junio, Irán derrotó tanto a Estados Unidos como a los sionistas, sin lugar a dudas".
La máxima autoridad política y religiosa iraní afirmó que Estados Unidos e Israel "vinieron a causar problemas, fueron vencidos y regresaron con las manos vacías" en una guerra que, aseguró, llevaban 20 años preparando.
En un discurso en honor de los basiji -la milicia islámica que forma parte de la Guardia Revolucionaria iraní-, Jameneí ha subrayado que "no lograron ninguno de sus objetivos", uno de los cuales, ha dicho, era "engañar al pueblo iraní y arrastrarlo consigo".
"Incluso aquellos que tienen problemas con el sistema se mantuvieron unidos", afirmó.
Durante los 12 días de conflicto,Tel Aviv bombardeó a diario el país persa con ataques a instalaciones civiles, militares y atómicas y asesinó a unos 30 altos cargos militares y 10 científicos nucleares.
Washington se sumó a la acción militar israelí con bombardeos a tres de las más importantes instalaciones nucleares iraníes, que según Teherán han detenido su capacidad para enriquecer uranio.
Irán respondió a las agresiones israelíes con ataques con misiles contra el Estado judío que causaron unos 300 muertos y atacó una base estadounidense en Catar sin que se produjeran víctimas.
"No lograron derrotarnos"
Jameneí reconoció que su país sufrió daños y bajas importantes -un millar de muertos iraníes en total- en su discurso de este jueves, pero aseguró que los que "empezaron la guerra" sufrieron aún más.
Según el religioso, Estados Unidos usó su armamento más moderno, incluidos submarinos y cazas, pero no lograron derrotar a la República Islámica.
La guerra comenzó el 13 de junio y llegó a su fin el 24 con un alto el fuego auspiciado por Estados Unidos y que se mantiene hasta hoy.
Durante el conflicto, la República Islámica comenzó a abrazar un nacionalismo preislámico para mitigar la desafección de una parte importante de la población con las autoridades y el sistema político, algo que continua ahora.