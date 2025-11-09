Israel recibe los restos del teniente Hadar Goldin, el rehén capturado y asesinado en Gaza por Hamás en 2014

Vehículos de la Cruz Roja transportan un cuerpo, identificado por Hamás como el del soldado israelí fallecido Hadar Goldin, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 9 de noviembre de 2025. Reuters.

Israel ha recibido este domingo el cuerpo del teniente Hadar Goldin, asesinado y capturado por Hamás en la Franja de Gaza hacía más de diez años.

La repatriación se produce después de que una fuente de Hamás informara el sábado a Al Jazeera que el cuerpo había sido localizado en la zona de Rafah, bajo control israelí.

En un comunicado, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó que el Comité Internacional de la Cruz Roja entregó los restos a las fuerzas israelíes desplegadas en la zona, aunque aún se está a la espera de la identificación oficial.

Goldin, de 23 años al momento de su muerte, era originario de Kfar Sava, en el centro de Israel, y servía como oficial en la unidad de élite de Givati.

En su juventud, participó e instruyó en el movimiento juvenil Bnei Akiva, y antes de alistarse en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), estudió en la academia premilitar Bnei David, en el asentamiento de Eli, en Cisjordania. Le sobreviven sus padres y tres hermanos y poco antes de su muerte, se había comprometido con su novia.

Durante la guerra de Gaza de 2014, formó parte de una unidad encargada de localizar túneles de Hamás y fue atacado por militantes que salían de uno de ellos. Tres soldados de la unidad murieron: el mayor Benaya Sarel, el sargento Liel Gidoni y Goldin, cuyo cuerpo fue secuestrado e introducido en el túnel. En 2016, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lo reconocieron oficialmente como caído en cautiverio y desaparecido en combate.

Al inicio de la reunión del gabinete del domingo, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó: "Esperamos recibir el cuerpo de Hadar Goldin esta tarde". El jefe de las FDI, Eyal Zamir, visitó a la familia Goldin el sábado por la noche para informarles sobre la información que maneja el ejército.

Tras el anuncio oficial, el presidente israelí Isaac Herzog rindió homenaje al teniente Hadar Goldin en una publicación en X, agradeciendo al presidente estadounidense Donald Trump, a su equipo y a los mediadores en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás "por su importante contribución al esfuerzo que ha puesto fin a este doloroso capítulo".

After eleven long and painful years, too long, Lt. Hadar Goldin, a hero of Israel, has today been returned to his homeland.



In the eleven years that have passed since he fell in battle and was abducted during Operation Protective Edge, the image of Hadar has stood on my desk in… pic.twitter.com/2hb77WCTma — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 9, 2025

Otras entregas

Desde la entrada en vigor del alto fuego el pasado 10 de octubre, en el marco del plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto que estalló en 2023, Hamás ha liberado a 20 rehenes con vida.

A cambio, Israel excarceló a cerca de 2.000 prisioneros palestinos y accedió a un intercambio de cuerpos: los restos de 28 rehenes fallecidos fueron devueltos a cambio de los de 360 ​​combatientes palestinos retenidos por Israel.

Hasta la fecha, Israel ha recuperado los cuerpos de 23 rehenes y entregó 300 restos palestinos, aunque no todos han sido identificados, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Durante el ataque lanzado por Hamás en octubre de 2023, militantes palestinos secuestraron a 251 personas, entre vivos y muertos. A esas cifras se sumaban otros cuatro rehenes que ya se encontraban en cautiverio en Gaza antes de esa ofensiva.

El Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Israel confirmó en la madrugada del miércoles que el cuerpo entregado por Hamás la víspera corresponde al soldado Itay Chen, informó el Ejército israelí. Este murió el 7 de octubre de 2023 durante un enfrentamiento en el kibutz Nir Oz, donde su tanque fue atacado, y posteriormente fue secuestrado por la organización islamista.

El joven soldado, de 19 años, fue declarado muerto oficialmente el 10 de marzo de 2024. Junto a él murieron sus compañeros de tripulación Daniel Peretz —cuyo cuerpo también fue devuelto durante el actual alto el fuego— y Matan Angrest, quien logró sobrevivir y fue liberado de Gaza el 12 de octubre. En redes sociales, Angrest escribió un mensaje de despedida: "Por fin estás de vuelta, hermano".

Hamás entregó el cuerpo de Chen a la Cruz Roja el martes 4 de noviembre por la noche, tras haberlo recuperado en el barrio gazatí de Shujaiya. La organización humanitaria lo transfirió al Ejército israelí, que procedió a retirarlo del enclave. Tras esta entrega, Hamás y otros grupos armados de Gaza conservan aún los cuerpos de siete rehenes israelíes.

En virtud del acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, Israel debe devolver los cuerpos de 15 palestinos por cada rehén entregado. Hasta la fecha, ha repatriado unos 270, mientras el hospital Nasser de Jan Yunis denuncia que muchos presentan signos de tortura y malos tratos.

El padre de Itay, Ruby Chen, exhortó al primer ministro Benjamín Netanyahu a crear una comisión de investigación que aclarara los errores del 7 de octubre. "El sacrificio de Itay no puede ser en vano", afirmó, insistiendo en que el país necesita respuestas para las miles de familias afectadas.

Netanyahu ha rechazado la creación de dicha comisión argumentando que interferiría en la ofensiva militar aún en curso.

El acuerdo de intercambio también incluía la devolución del cuerpo de Lior Rudaef, de 61 años y origen argentino, identificado el sábado por el mismo instituto forense.

Sargento alcalde en la reserva, Rudaef murió defendiendo su kibutz, Nir Yitzhak, al sur de Israel, durante el ataque del 7 de octubre. Su cuerpo fue secuestrado y retenido en Gaza durante más de dos años, principalmente por la Yihad Islámica Palestina.

El Ejército israelí destaca que Rudaef coordinaba el equipo de respuesta rápida de la comunidad, que resistió hasta ser superado por unos 25 milicianos palestinos.

Junto con Rudaef fueron secuestrados varios vecinos, algunos con vida. Las fuerzas de defensa tardaron más de seis horas en llegar al lugar debido al colapso de la cadena de mando durante el ataque sorpresa.

Con la reciente entrega del cuerpo de Rudaef, las facciones palestinas mantienen aún los restos de cinco rehenes. Para recuperar cada uno, Israel debe liberar los cuerpos de 15 palestinos retenidos en su poder.