Israel recibe los cuerpos de dos rehenes tras acusar a Hamás de incumplir el acuerdo de paz y bombardear la Franja de Gaza

Hamás ha entregado este jueves al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los supuestos restos de dos rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza, han anunciado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, Israel ha recibido los cadáveres de 15 rehenes de los 28 fallecidos que continuaban en manos del grupo terrorista en Gaza.

La última entrega, el pasado lunes, de los restos de un rehén cuyo cadáver fue recuperado en 2023 por el Ejército israelí llevó al Gobierno de Netanyahu a acusar al grupo terrorista de "violar" el acuerdo de alto el fuego y motivó en parte, junto a una emboscada en Rafah a tropas israelíes, la reanudación de los ataques en la Franja.

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, dijeron haber recuperado el martes los cadáveres de dos rehenes israelíes, Amiram Cooper y Saher Baruch, habiendo anunciado horas antes que devolverían uno de los cuerpos.

Sin embargo, a la luz de los bombardeos israelíes contra Gaza que se desarrollaron desde la tarde a la mañana del miércoles, la milicia aplazó su entrega.

El grupo buscó a Cooper durante 13 días en un túnel en Jan Yunis, en el sur de Gaza, hasta finalmente dar con su cuerpo.

Falleció con 85 años durante su cautiverio en Gaza y, mientras medios israelíes como Yedioth Ahronoth recogen que murió cuando el túnel en el que le retenían colapsó por los bombardeos, otros mantienen que fue asesinado por sus captores.

El canal saudí Al Hadath aseguró el martes que Al Qasam halló un segundo cadáver en el túnel, aunque no detalló si era el de Baruch.

Hamás no ha especificado, como viene haciendo en las últimas entregas, qué dos cuerpos ha devuelto este jueves.

El Ejército israelí, por su parte, llevará los restos recuperados al Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, en Yaffa (sur de Tel Aviv), para su identificación.