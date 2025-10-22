Varapalo de La Haya a Israel: advierte de que como potencia ocupante debe garantizar las "necesidades básicas" en Gaza

Niños palestinos esperan recibir algo de comida de un comedor social en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La Corte Internacional de Justicia de La Haya advierte a Israel sobre su obligación de garantizar las necesidades básicas de la población en Gaza. Israel, como potencia ocupante, debe facilitar los planes de ayuda de la ONU, incluyendo los de la UNRWA. La advertencia de la CIJ subraya la responsabilidad de Israel de asegurar suministros esenciales para la supervivencia en la Franja de Gaza.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas, advirtió este miércoles a Israel de que, como potencia ocupante de los territorios palestinos, está "obligado a garantizar las necesidades básicas" de la población local en la Franja de Gaza, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia.

En su opinión legal sobre las obligaciones de Israel, como miembro de la ONU y “potencia ocupante” de los territorios palestinos, hacia las agencias humanitarias, determina que la población de Gaza "ha sido abastecida de forma insuficiente" y avisa a Tel Aviv de la ilegalidad de "usar el hambre" como "método de guerra".

El tribunal advierte a Tel Aviv de que tiene "la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda" proporcionados por la ONU, incluida la UNRWA, vetada por Israel tras los ataques del 7 de octubre por supuestamente mantener vínculos con Hamás.

Sobre esta acusación, la CIJ determina que Israel "no ha fundamentado sus alegaciones de que una parte significativa" de los empleados de la UNRWA "son miembros de Hamás", ni tampoco ha demostrado la presunta falta de neutralidad de la agencia humanitaria en su conjunto.



El tribunal subrayó que el despido de nueve miembros de la agencia tras una investigación de la ONU en 2024 por su "posible implicación" en los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre de 2023 contra Israel es "insuficiente para sostener la conclusión de que la UNRWA, en su conjunto, no es una organización neutral".

El tribunal, con sede en La Haya, también se pronunció sobre los palestinos detenidos en cárceles israelíes y urgió al Gobierno de Netanyahu, que tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza, a "permitir el acceso" a estas personas por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Además, el tribunal recordó a Israel que la deportación o el traslado forzoso de la población civil de un territorio ocupado como es Gaza, sea de forma total o parcial, también "está prohibido" por el derecho internacional.

"El traslado puede considerarse 'forzoso' no solo cuando se realiza mediante el uso de la fuerza física, sino también cuando las personas afectadas no tienen otra opción más que marcharse. Esto puede incluir la imposición de condiciones de vida intolerables", especificó Iwasawa.

Esta es la tercera vez que la CIJ opina sobre la presencia israelí en Palestina.

El año pasado, el tribunal consideró que las políticas de asentamientos israelíes "violan el derecho internacional" y la "presencia continua" de Israel en Palestina es "ilegal", por lo que le exigió la "evacuación de todos los colonos", y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967.

En 2004, confirmó la ilegalidad del muro de separación.

Israel carga contra la CIJ

La respuesta de Tel Aviv no ha tardado en llegar. "Israel rechaza categóricamente la opinión consultiva de la CIJ, totalmente previsible desde el principio, sobre la UNRWA. Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del 'derecho internacional', declaró en X el Ministerio de Exteriores.

En el mismo sentido, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, declaró que la opinión consultiva de la CIJ sobre la UNRWA era "vergonzosa".

"Culpan a Israel por no cooperar con los órganos de la ONU... Deberían culparse a sí mismos. Esos órganos se convirtieron en caldo de cultivo para terroristas. Tomemos como ejemplo a la UNRWA... una organización que apoyó a Hamás durante años", señaló Danon.