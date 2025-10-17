Israel señaliza la línea de retirada en Gaza una semana después del alto el fuego: hay más de 20 muertos por cruzarla

Una imagen de Ciudad de Gaza, con la gente caminando entre los escombros de los edificios. Dawoud Abu Alkas Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Israel ha comenzado a señalizar la "línea amarilla" en Gaza, un límite para indicar la retirada del Ejército israelí como parte del acuerdo de paz. Más de 20 gazatíes han sido abatidos por las Fuerzas de Defensa de Israel por cruzar esta línea desde que se decretó el alto el fuego. Los residentes de Gaza se enfrentan a la incertidumbre sobre la ubicación exacta de la "línea amarilla", lo que complica su movilidad en la región. A pesar del repliegue, Israel mantiene control sobre más del 50% del territorio de Gaza, generando tensiones en la zona fronteriza.

El Ejército de Israel señalizará la "línea amarilla" en Gaza, la frontera invisible a la que sus soldados se replegaron en base a los compromisos recogidos en la primera fase del acuerdo de paz para la Franja. La decisión se toma una semana después de la entrada en vigor del alto el fuego y después de que las tropas de Tel Aviv hayan abatido a más de una veintena de gazatíes supuestamente por cruzarla.

Así lo ha asegurado el ministro de Defensa, Israel Katz, detallando que ese límite se señalizará "con marcas continuas especiales para determinar claramente dónde pasa la línea de separación política y de seguridad".

El ministro reiteró que señalizar la línea imaginaria busca "advertir a los terroristas de Hamás y a los residentes de Gaza que cualquier violación o intento de cruzar la línea será respondido con fuego".

בהתאם להנחייתי צה״ל החל לסמן את הקו הצהוב בו הוא נערך בהיקף של למעלה מ-50% משטחי עזה, בסימון רציף מיוחד כדי לקבוע באופן ברור היכן עובר קו ההפרדה הביטחוני-מדיני שבו נערך צה"ל, ולהתריע בפני מחבלי החמאס ותושבי עזה שכל הפרה וניסיון לחצות את הקו ייענה באש. pic.twitter.com/zmothYhoLz — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 17, 2025

En su mensaje, Katz compartió además una imagen de baja resolución de lo que parece un bloque de hormigón del que sobresale una señal de color amarillo, presumiblemente el objeto que el Ejército utilizará para demarcar la línea.

El anuncio del titular de Defensa se produce cuando el alto el fuego en Gaza cumple una semana, durante la que las Fuerzas de Defensa de Israel han abatido más de 20 gazatíes que cruzaban este límite hacia áreas aún bajo control israelí. Los ataques se han llevado a cabo principalmente con drones.

Las autoridades sanitarias de Gaza han señalado en numerosas ocasiones que los fallecidos eran personas que trataban de volver a sus hogares aprovechando la tregua, a pesar de que se encontraran en la zona bajo control israelí. Pero cuando se cruza la línea amarilla, las órdenes que tienen las FDI son abrir fuego.

Varios residentes de Ciudad de Gaza han explicado a la agencia Efe que no saben dónde se encontraba la línea amarilla con exactitud, y que sus maniobras se basan en la información que reciben de sus vecinos.

"Solo nos movemos por las zonas donde vivimos. Si quiero saber si un lugar es peligroso, pregunto a la gente: ¿alguien ha estado allí en las últimas horas? La situación es peligrosa. Son los vecinos quienes nos informan de lo que realmente pasa", explicó a la citada agencia Mohamed Badaui, un vecino del barrio de Zeitún de la capital.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta la "línea amarilla", pero eso no demarca un territorio donde no rige la tregua, aunque las FDI han invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en las zonas fronterizas.

Entre esta línea y la frontera entre Gaza e Israel hay unos 1,5 kilómetros en su zona más estrecha y unos 6,5 en la más ancha (en el área más amplia el enclave palestino tiene unos 12 kilómetros de ancho). A pesar de haberse replegado hasta esta línea, Israel mantiene bajo su control en Gaza más del 50% del territorio.