"Gracias Trump", las familias de los rehenes israelíes jalean al presidente de EEUU y abuchean a Netanyahu

La Plaza de los Rehenes de Tel Aviv se ha llenado este sábado de miles de personas que, llenas de esperanza, esperan la vuelta de los rehenes que Hamás secuestró hace dos años y celebran la llegada del acuerdo para el alto al fuego en Gaza.

Aunque todavía se desconoce el momento exacto de la liberación, la vista aérea de la zona muestra las cabezas abarrotando un lugar que se creó precisamente en honor a los que tienen que volver a sus casas con una fecha límite: el lunes a las 12.00, hora local.

Se estima que en la plaza se encontraban alrededor de 400.000 personas. Muchos de los allí presentes durante esos momentos de alegría mezclada con incertidumbre portaban banderas estadounidenses que ondeaban a la par que repetían: "Gracias Trump".

Una exrehen presente entre la multitud, Aviva Siege, aseguró a la CNN que hoy está feliz y que su corazón “está en un lugar diferente” tras el acuerdo de paz para Gaza. También quiso aprovechar para hablar sobre el presidente de los Estados Unidos: “Trabaja arduamente día y noche y quiero agradecerle por eso desde el fondo de mi corazón”.

La mujer estuvo cautiva durante 51 días y su esposo, Keith, permaneció secuestrado durante un año y cuatro meses. Ambos fueron liberados por separado como parte de los primeros acuerdos.

“Es la primera vez que estoy aquí. Lo sé, lo vi en las noticias, pero cada vez que me callaba, rompía a llorar”, comentó una mujer de 63 años, vecina de la ciudad, en un testimonio recogido por la CNN.

Sus tres hijos son reservistas en el ejército israelí y ahora estalla en lágrimas al recordar que "sabe que van a venir". “Lloraremos como bebés”, añadió, envuelta en la bandera israelí.

Imagen de la Plaza de los Rehenes Reuters

Otra mujer, que se encontraba allí acompañada de su marido, admitió "no estar contenta todavía”. “Pero tal vez lo esté mañana cuando ellos estén en casa”, confesó.

La pareja no había vuelto a la plaza desde el día 7 de octubre de 2023, fecha en la que también se renombró en honor a todos los rehenes que fueron secuestrados por Hamás durante el brutal ataque en el que murieron 1.195 personas. Aseguran que esta ausencia se debía a su intención de "dejar espacio a los padres de los retenidos". "Pero hoy tenía que venir".

La incertidumbre llenaba las cabezas de estos y otros muchos desplazados a Tel Aviv. Pese a este clima, había algo que estaba claro: cada vez que el nombre del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, era pronunciado en alguno de los discursos que se iban sucediendo, los abucheos inundaban la plaza.

El vice primer ministro y ministro de Justicia, Yariv Levin, calificó esta reacción de “gran vergüenza”. “Fue una vergonzosa muestra de terrible ingratitud hacia Netanyahu, quien ha liderado al Estado de Israel durante uno de sus períodos más difíciles y ha alcanzado los tremendos logros que hemos presenciado en los últimos dos años”, declaró.

Representación estadounidense

Hasta ese punto se desplazaron también Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos a Israel, y Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, que ha estado intermediando en las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás.

Mientras que Witkoff ha aprovechado su intervención para agradecer a Donald Trump su papel en el acuerdo, Kushner lo ha hecho con los líderes árabes y musulmanes y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Vista aérea de una pancarta dedicada a Trump Reuters

"He soñado con esta noche durante mucho tiempo. Esta es la vista más poderosa. Los corazones laten como uno solo reunidos aquí en Tel Aviv por la paz, por la unidad y por la esperanza de este lugar sagrado que llamamos plaza de los Rehenes. Solo desearía que el presidente estuviera aquí", proclamó el enviado especial.

"Este momento ha sido posible gracias a la incansable dedicación de líderes que no han descansado hasta que el mundo ha podido ver lo que se podía conseguir. Uno de ellos está aquí conmigo, Jared Kushner", ha destacado.

Cuando Witkoff intentó hablar de Netanyahu y su negociador jefe, Ron Dermer, los allí presentes alzaron la voz para no dejarle terminar sus frases, hasta que finalmente pudo volver a intervenir: “Chicos, permítanme terminar esta reflexión; créanme, tuvieron un papel central aquí”.

Ivanka Trump también acudió a Tel Aviv para acompañar a su marido. Aprovechó su intervención en los actos para confirmar que su padre "siempre estará con ellos" y, además, se atrevió a hablar de "una paz duradera".