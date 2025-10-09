Trump dice que llevará la paz a todo Oriente Próximo y viajará a Egipto e Israel mientras se dirime la concesión del Nobel

"Estoy muy orgulloso". Así ha anunciado Donald Trump el acuerdo entre Israel y Hamás para poner en marcha la primera fase de su plan de paz para Gaza, que contempla la liberación de todos los rehenes vivos y muertos y la retirada del Ejército israelí a una línea todavía no especificada. El presidente estadounidense, a la caza del Premio Nobel de la Paz, que se fallará el viernes, ha avanzado que viajará este fin de semana a Oriente Próximo para encabezar unas negociaciones que "marchan muy bien".

Durante un evento público en la Casa Blanca, Trump fue informado por su secretario de Estado, Marco Rubio, de que los esfuerzos diplomáticos estaban muy cerca de poner fin a la guerra en Gaza, o al menos a un alto el fuego. "Voy a ir a Egipto", prometió el mandatario republicano poco después de desvelar el pacto, firmado por ambos bandos, a través de un mensaje en la red Truth Social.

Las negociaciones, en las que está representado por su yerno Jared Kushner y su enviado especial a Oriente Próximo, Steve Witkoff, se celebran en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij, a orillas del mar Rojo. Pero Trump también deslizó la posibilidad de hacer "una ronda" por la región, lo que le llevaría a celebrar el acuerdo con Benjamin Netanyahu en persona. De hecho, el primer ministro israelí ya ha invitado a su homólogo a dar un discurso ante el Parlamento (Knéset) de Jerusalén.

Trump anuncia un acuerdo para la "primera fase" de la paz en Gaza

Preguntado sobre la posibilidad de visitar también las ruinas de la Franja de Gaza, donde han muerto más de 67.000 personas desde el estallido de la guerra hace dos años, propiciada por los ataques de Hamás del 7-O, Trump tampoco lo descartó: "Puede que vaya".

La primera fase de la paz para Gaza se registra además en un momento clave para una de las aspiraciones del presidente de EEUU: conseguir el Nobel de la Paz. Si durante su furibunda intervención hace unas semanas ante la Asamblea General de la ONU ya presumió de haber parado siete guerras en ocho meses, asegurando que existe un clamor en "todo el mundo" para concederle el reconocimiento, los últimos acontecimientos y la gira por Oriente Próximo buscan reforzar su candidatura, aunque las apuestas apenas le otorgan un 3% de favoritismo.

Hasta ahora, cuatro presidentes estadounidenses han ganado el Nobel de la Paz: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter y Barack Obama. Trump, que este año ha bombardeado las plantas nucleares de Irán, ha desplegado a la Guardia Nacional en varias ciudades estadounidenses y ha iniciado una guerra contra el narcotráfico, atacando supuestas lanchas que transportan droga en el Caribe, busca un reconocimiento que le esquivó durante su primer mandato, cuyo mayor éxito diplomático fueron los Acuerdos de Abraham.

Futuro incierto

No obstante, parar la carnicería en Gaza será un logro mucho mayor. Primero por frenar el genocidio y el desastre humanitario que ha tenido que sufrir la población gazatí durante la ofensiva de Israel. Y segundo por detener a Netanyahu, que había prometido aniquilar a Hamás y se ha negado en incontables ocasiones a reconocer el Estado Palestino. El primer ministro israelí, en los últimos meses, no ha encontrado ninguna oposición internacional firme a sus planes militares y ha podido eliminar a los líderes de Hezbolá o a los científicos clave y mandos militares de Irán.

Donald Trump informado por Marco Rubio sobre el avance de las negociaciones en Gaza. Evelyn Hockstein Reuters

Pero en la Administración Trump la paciencia se ha agotado. Las terribles imágenes de la destrucción de Gaza y la línea roja que cruzó Netanyahu bombardeando a la delegación negociadora de Hamás en Catar fueron el impulso definitivo para forzar a Israel a firmar la paz. Trump, de hecho, obligó al primer ministro israelí durante su visita a la Casa Blanca a llamar a su homólogo catarí para pedirle perdón. En esa misma reunión se firmó el famoso plan de 20 puntos.

A pesar de los avances, no está tan claro que la guerra en Gaza acabe de un día para otro. Hamás ha aceptado liberar a los 48 rehenes que quedan -20 de ellos con vida- a cambio de que las tropas israelíes se retiren a una línea todavía desconocida. Queda aún lo más difícil: que la organización islamista entregue las armas y ceda el poder a un comité internacional de transición para gobernar el enclave palestino. El Ejército israelí, no obstante, se ha mostrado preparado para "cualquier desarrollo operativo".

Familiares de los rehenes israelíes celebran el acuerdo. Ronen Zvulun Reuters

"Para ser sincero, el mundo entero se ha unido en torno a este acuerdo", confesó Trump en una entrevista con Fox News, agradeciendo los esfuerzos diplomáticos a los países árabes. "Esto va más allá de Gaza, es la paz en Oriente Próximo, algo increíble", afirmó.

Las familias de los rehenes israelíes, que presumiblemente serán liberados el próximo lunes, según el presidente estadounidense, se congregaron en una plaza de Tel Aviv poco después de anunciarse el acuerdo y empezaron a pedir el Nobel de la Paz para él. ¿Trump el pacificador? En unas horas puede alcanzar un premio que persigue abiertamente desde hace mucho tiempo.