Trump da por cerrada la guerra de Gaza y la tregua empezará el sábado si la coalición de Netanyahu la aprueba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da por cerrada la guerra en Gaza con la firma del acuerdo entre Israel y Hamás. Pero el alto el fuego no entrará en vigor 24 horas hasta que el primer ministro Benjamín Netanyahu lo someta a votación y obtenga la aprobación de su gabinete.

El texto, rubricado en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij, contempla el cese inmediato de las hostilidades, la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás y la excarcelación de miles de prisioneros palestinos. El plan toma como punto de referencia los 20 puntos atribuidos a Trump para poner fin a una guerra que acaba de cumplir dos años. Cuando los islamistas entraron en Israel, asesinaron a 1.200 personas y secuestraron a otras 250.

El presidente estadounidense ha asegurado en la Casa Blanca que espera asistir a la ceremonia de ratificación en Egipto y confía en que el pacto sirva como “primer paso hacia una paz duradera”. Trump ha añadido que los rehenes “serán liberados el lunes o el martes”, un gesto que describió como “un día de alegría”.

¿Cuándo comenzará la tregua? Depende del éxito de la reunión de Netanyahu con su gabinete. La previsión es que obtenga un respaldo mayoritario, aunque no unánime, pues los ministros Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich han anunciado su rechazo. Ambos sostienen que el pacto no garantiza la disolución definitiva de Hamás ni la seguridad futura del país.

Smotrich expresó su “inmenso temor ante las consecuencias de vaciar las cárceles y liberar a los líderes del terrorismo”. Añadió que no participará en “celebraciones cortoplacistas” mientras la organización islamista conserve poder.

El documento acordado fija que, en las primeras 24 horas tras su entrada en vigor, las Fuerzas de Defensa de Israel se retirarán hasta la línea pactada. Actualmente, el ejército controla más del 75% del enclave palestino. Con la aplicación del alto el fuego, pasará a dominar alrededor del 53%, lo que incluye el Corredor Filadelfia —la franja limítrofe con Egipto—, las zonas urbanas de Beit Hanoun y Beit Lahiya, las afueras de Ciudad de Gaza y amplias áreas de Rafá y Jan Yunis.

Hamás, por su parte, prevé liberar a los 20 rehenes que siguen con vida dentro de las 72 horas posteriores al inicio del alto el fuego. Los demás, 26 en total, se consideran fallecidos, y la recuperación de sus cuerpos podría prolongarse. Osama Hamdan, miembro de la oficina política del grupo islamista, adelantó en el canal catarí Al-Araby que la entrega de los cautivos podría producirse el próximo lunes.

¿Qué palestinos liberará Israel?

Las conversaciones sobre la lista definitiva de prisioneros palestinos que serán excarcelados continúan abiertas. Israel ha descartado liberar a Marwan Barghouti, figura emblemática de la Segunda Intifada, condenado a cinco cadenas perpetuas, así como a otros líderes como Ibrahim Hamed, Abdulla Barghouti y Ahmad Saadat.

Tampoco entregará los restos de Yahya Sinwar, considerado el principal responsable del ataque del 7 de octubre de 2023, ni los de su hermano Mohamed, ambos abatidos en Rafá el año pasado.

El pacto prevé, también, la entrada masiva de ayuda humanitaria en Gaza. Decenas de camiones con alimentos, medicinas y material sanitario podrán acceder al enclave en los próximos días.

La noticia del acuerdo fue recibida con alivio tanto en Gaza como en Israel. “Gracias a Dios por el alto el fuego y por el fin del derramamiento de sangre”, declaró Abdul Majeed Abd Rabbo, residente en Jan Yunis, a la agencia Reuters. En Tel Aviv, Einav Zaugauker, madre de uno de los rehenes, confesó entre lágrimas: “No puedo respirar, no puedo explicar lo que siento… es increíble”.

El entusiasmo no eclipsa las dudas sobre el futuro político del territorio palestino. El plan de reconstrucción y la administración de Gaza tras la retirada israelí aún no se han concretado. Estados Unidos, Egipto, Francia y otros países árabes han debatido este jueves en París la posibilidad de desplegar una fuerza internacional de paz y coordinar la ayuda para la reconstrucción.