Del atentado del 7-O a un acuerdo de paz en el aire: 24 momentos que resumen los 24 meses de guerra israelí en Gaza

La campaña militar israelí en Gaza, derivada de los atentados de Hamás del 7 de octubre, cumple este martes su segundo aniversario bajo la frágil esperanza de encontrar una paz inminente.

El conflicto ha dejado a su paso un reguero de muerte y destrucción de implicaciones globales. Según las autoridades sanitarias de la Franja, más de 67.000 palestinos han perdido la vida en el transcurso de una guerra que la comisión independiente de Naciones Unidas presidida por la prestigiosa jurista Navi Pillay no dudó en calificar de genocidio.

Hay algo de luz al final del túnel. Este lunes comenzaron a orillas del mar Rojo las negociaciones indirectas sobre la base del plan de paz de 20 puntos de Donald Trump. Una propuesta que, en términos generales, tanto Israel como Hamás aceptaron.

Las delegaciones diplomáticas siguen reunidas en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij para sellar en los próximos días el final definitivo de una guerra de 24 meses de duración que puede resumirse en estos 24 momentos.

Cronología de la guerra israelí en Gaza. Lina Smith

7 de octubre de 2023. Atentado de Hamás

Hamás perpetra el ataque terrorista más letal de la historia del Estado de Israel. Los milicianos del grupo islamista palestino cruzan la frontera, arrasan los kibutz y las comunidades próximas a la Franja y asesinan a cerca de 1.200 israelíes, la mayoría civiles. Los terroristas secuestran a otras 251 personas, 48 de las cuales permanecen cautivas desde entonces. Sólo 20 con vida, según las estimaciones israelíes.

8 de octubre de 2023. Entrada de Hezbolá en el conflicto

La milicia chií interviene en el conflicto del lado de Hamás. Lanza cohetes y fuego de artillería contra varias posiciones israelíes en el sur de Líbano después de los primeros bombardeos de las FDI sobre Gaza.

19 de octubre de 2023. Intervención de los hutíes de Yemen

Los rebeldes yemeníes, miembros del denominado Eje de la Resistencia, lanzan drones y misiles contra Israel. También atacan buques mercantes en aguas del mar Rojo, en señal de apoyo a Hamás y a la población de Gaza.

27 de octubre de 2023. Invasión total de Gaza

Israel lanza la esperada invasión a gran escala de Gaza con el objetivo declarado de desmantelar la infraestructura de Hamás y rescatar a los rehenes.

24 de noviembre de 2023. Primer alto el fuego

Israel y Hamás alcanzan la primera tregua. La pausa temporal en los combates facilita la liberación de 105 rehenes israelíes, la mayoría mujeres y niños. A cambio, Israel excarcela a 240 prisioneros palestinos y permite que la ayuda humanitaria entre en Gaza, donde para entonces han muerto ya más de 10.000 personas, según el recuento de las autoridades sanitarias locales. Siete días después, sin embargo, las partes se acusan de incumplir el acuerdo y la tregua se rompe.

26 de enero de 2024. El Tribunal de la ONU ordena a Israel evitar "actos genocidas" en Gaza

En respuesta a una demanda presentada por Sudáfrica, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Israel "tomar todas las medidas" posibles para "prevenir" un genocidio en Gaza. El tribunal considera plausible el argumento del Gobierno de Cyril Ramaphosa, que compara el trato de Israel a los palestinos con el apartheid.

13 de abril de 2024. Primer ataque directo de Irán a Israel

Irán lanza la operación Promesa Verdadera, una ofensiva inédita con drones y misiles contra las bases militares israelíes en el Néguev y los Altos del Golán. Se trata de un ataque en represalia por el bombardeo israelí sobre su consulado en Damasco el 1 de abril, que causó la muerte de dos generales de la Guardia Revolucionaria iraní.

31 de julio de 2024. Asesinato de Haniyeh

Un ataque quirúrgico mata en Teherán al líder del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, que había asistido unas horas antes a la toma de posesión del recién elegido presidente iraní, Masud Pezeshkian. Israel no asumiría hasta diciembre la autoría del asesinato.

17 de septiembre de 2024. Buscas y walkie-talkies de Hezbolá

La explosión simultánea de los buscapersonas y los walkie-talkies que presuntamente portaban los miembros de Hezbolá provoca la muerte de al menos 37 personas y hiere a otras mil en todo Líbano. El Mosad orquestó durante años una sofisticada operación de inteligencia que sirvió para preparar la posterior invasión terrestre de Líbano.

27 de septiembre de 2024. Muerte de Nasralá

Hezbolá confirma la muerte de su líder, Hasán Nasrala, en un ataque aéreo israelí en Beirut. Israel utilizó hasta 80 bombas antibúnker para acabar con la vida del histórico secretario general de la milicia chií libanesa, quien se encontraba reunido con su núcleo duro en el barrio de Dahiyeh.

1 de octubre de 2024. Israel invade Líbano

Las FDI lanzan una incursión militar en las aldeas fronterizas del sur de Líbano con el objetivo declarado de desmantelar la infraestructura de Hezbolá. Es la cuarta invasión israelí de Líbano.

1 de octubre de 2024. Segundo ataque directo de Irán a Israel

Irán lanza entre 180 y 200 misiles contra Israel. Es otro ataque de represalia por el asesinato de los altos mandos de Hamás y Hezbolá.

16 de octubre de 2024. Muerte de Sinwar

El líder de Hamás, Yahya Sinwar, es abatido por las tropas israelíes durante una operación en Rafah. Días después, el Ejército hebreo difunde las imágenes de su muerte.

21 de noviembre de 2024. Órdenes de detención de la CPI

La Corte Penal Internacional (CPI) emite órdenes de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. El Tribunal de La Haya hace lo propio con Haniyeh, Sinwar y Mohamed Deif, el comandante de las Brigadas Al Qassam, brazo militar de Hamás, por su papel en el 7 de octubre. Para entonces, Israel ya ha eliminado a los tres, considerados como los cerebros del atentado.

27 de noviembre de 2024. Alto el fuego en Líbano

Israel y Hezbolá acuerdan un alto el fuego en Líbano gracias a la mediación de Estados Unidos y Francia. Ese mismo día, los rebeldes islamistas del norte de Siria, capitaneados por el antiguo líder yihadista Abu Mohamed Al Golani, renombrado más tarde como Ahmed Al Shara, lanzan una ofensiva relámpago que tumba en cuestión de días el régimen de Bashar al Asad, estrecho aliado de Irán y Hezbolá.

15 de enero de 2025. Segundo acuerdo de alto el fuego en Gaz

Israel y Hamás alcanzan una segunda tregua en Gaza. La milicia islamista libera a un primer grupo de rehenes cuatro días después, pero antes los exhibe en ceremonias de propaganda que Israel denuncia como una provocación. Las FDI reanudarían los ataques en Gaza el 18 de marzo, dos semanas después de que expirara la primera fase del alto el fuego sin acuerdo para iniciar la segunda.

13 de junio de 2025. Comienza la guerra de los doce días

Israel lanza de madrugada la operación León Creciente, una cadena de ataques aéreos dirigidos contra la infraestructura nuclear iraní, contra los cerebros de su programa nuclear y contra los altos mandos militares del régimen. Teherán responde con el lanzamiento de 150 misiles.

22 de junio de 2025. Ataque de EEUU sobre las instalaciones nucleares iraníes

En coordinación con Israel, Estados Unidos lanza varios ataques aéreos contra las tres principales instalaciones nucleares de Irán. La operación, denominada Martillo de Medianoche, daña las infraestructuras de forma significativa, pero no consigue desmantelar por completo el programa nuclear iraní.

23 de junio de 2025. Ataque de Irán a la base aérea de Al Udeid en Catar

Irán lanza seis misiles contra la base aérea catarí de Al Udeid. Trump utiliza que el ataque sobre el principal centro de operaciones militares de Estados Unidos en Oriente Próximo no provoca víctimas para dar carpetazo a la guerra de los doce días.

9 de septiembre de 2025. Ataque israelí en Doha

Israel lleva a cabo un ataque aéreo en el centro de Doha contra los líderes de Hamás, que se encontraban reunidos para estudiar una propuesta de paz de Trump. El ataque causa la muerte de seis personas, pero la plana mayor del grupo islamista palestino sobrevive.

16 de septiembre de 2025. La ONU determina genocidio

Una comisión independiente de la ONU, presidida por la prestigiosa jurista Navi Pillay, determina que las acciones de Israel en Gaza constituyen un genocidio contra los palestinos. Es el primer pronunciamiento de peso de Naciones Unidas sobre esta acusación.

22 de septiembre de 2025. Francia reconoce el Estado palestino en la ONU

Francia reconoce oficialmente al Estado de Palestina en el marco de la Asamblea General de la ONU. Otros países occidentales, como Reino Unido, Canadá, Australia o Portugal se suman a la iniciativa.

30 de septiembre de 2025. Plan de paz de Trump con Netanyahu

Trump presenta un plan de paz de 20 puntos que, entre otras cuestiones, contempla el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes y la cesión política de Gaza a un organismo palestino de corte técnico supervisado por una Junta de Paz presidida por él mismo.

3 de octubre de 2025. Hamás acepta parcialmente el plan de paz

Hamás se abre a liberar a los rehenes, pero mantiene sus reservas sobre la cuestión del desarme y sobre la renuncia a participar en la gobernabilidad de la Franja de cara a la posguerra.