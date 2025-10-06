Un informe revela que la inteligencia israelí avisó tres horas antes del ataque de Hamás del 7 de octubre

La agencia israelí de inteligencia y seguridad interior, Shin Bet, avisó tres horas antes a la policía de la "actividad sospechosa" en la Franja de Gaza previa al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, los agentes no la habrían recibido hasta después de que se produjera, según reveló el diario Haaretz.

Esta alerta se lanzó cuando los servicios de inteligencia descubrieron que varios miembros de Hamás habían activado teléfonos móviles con tarjetas SIM israelíes en la Franja de Gaza pasadas las 3 de la madrugada.

La policía, debido a un fallo interno en su sistema, no recibió la notificación hasta las 8 de la mañana, una hora después del ataque, que tuvo lugar a las 7.03.

Una "actualización de los sistemas" la noche anterior al ataque es el motivo al que los altos mandos policiales achacan al retraso de la alerta del Shin Bet.

"Nadie se percató de ello hasta la madrugada", se lee en la información publicada en el diario israelí. Habría sido el propio Shin Bet el que comenzó a examinar la información horas después y también el que no la envió a todos los distritos hasta pasadas las 8 de la mañana.

Si es cierto que las conclusiones de estos informes, o al menos las que se han publicado hasta el momento, apenas incluyen revelaciones o información desconocida, y muchos de los detalles habían aparecido ya meses antes en la prensa nacional.



Los ataques del 7 de octubre, de los que se cumplen dos años este martes, supusieron para Israel el mayor desastre de seguridad de su historia, y aunque tanto el Ejército como el Shin Bet han elaborado informes para tratar de esclarecer errores y las causas que los permitieron, el Gobierno de Benjamín Netanyahu se niega a poner en marcha una investigación estatal.

En ellos, murieron alrededor de 1200 personas y otras 251 fueron secuestradas y trasladadas a Gaza. Las familias de los secuestrados llevan meses exigiendo al Gobierno que ponga en marcha lo que se conoce como una 'comisión estatal de investigación', con amplios poderes para investigar y citar a cargos públicos.

Hasta el momento, seis altos cargos israelíes, tanto del Ejército como de la agencia de inteligencia interior (Shin Bet), han abandonado su puesto por no ser capaces de prevenir o limitar los ataques.